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Σε καθεστώς Red Code τίθενται αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, η Αττική, η Κρήτη, καθώς και συγκεκριμένες περιοχές του Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις συγκεκριμένες περιοχές ο κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται να βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή «Πολύ Υψηλός».

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Σε Red Code τίθενται συγκεκριμένα:

Η Περιφέρεια Αττικής , συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων.

, συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων. Η Περιφέρεια Κρήτης .

. Η Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας , συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Σκύρου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

, συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Σκύρου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η ενεργοποίηση του Red Code σημαίνει ότι ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή κινητοποίηση. Ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τα κατάλληλα υλικά και μέσα, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη ετοιμότητα ενόψει του επαπειλούμενου κινδύνου.

Παράλληλα, προβλέπεται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφικού φαινομένου. Παράλληλα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων μιας πιθανής καταστροφής.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που βρίσκονται σε Red Code καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα.

Στόχος των συνεδριάσεων είναι να εξεταστούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την ετοιμότητα των αρμόδιων φορέων, αλλά και τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.