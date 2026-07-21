Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών αντιμετωπίζει καθημερινά έντονες καθυστερήσεις στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες και κυκλοφοριακή συμφόρηση στους εξωτερικούς χώρους.

Το φαινόμενο των καθυστερήσεων εντείνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς μικρές αποκλίσεις στο πρόγραμμα των αεροσκαφών δημιουργούν ένα αλυσιδωτό πρόβλημα σε όλες τις επόμενες πτήσεις.

Σύμφωνα με το Eurocontrol, η Ελλάδα καταγράφει σημαντική αύξηση στις καθυστερήσεις λόγω περιορισμών στη χωρητικότητα του συστήματος και αυξημένης κίνησης στον εναέριο χώρο.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποδίδει την πίεση στο ιστορικό ρεκόρ πτήσεων και προχωρά στην ενίσχυση του προσωπικού με τον διορισμό νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εικόνες έντονης ταλαιπωρίας καταγράφονται καθημερινά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου οι συνεχείς καθυστερήσεις σε αφίξεις και αναχωρήσεις έχουν εξελιχθεί σε συχνό φαινόμενο. Επιβάτες παραμένουν για ώρες στους χώρους αναμονής, ενώ η αλυσιδωτή επίδραση των καθυστερήσεων προκαλεί προβλήματα σε ολόκληρο το πρόγραμμα των πτήσεων, ιδιαίτερα όσο προχωρά η ημέρα.

Οι καθυστερήσεις πολλαπλασιάζονται όσο περνά η ώρα

Τα στοιχεία του πίνακα αφίξεων και αναχωρήσεων αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο χρονικό διάστημα 18:00-19:00, από τις 24 προγραμματισμένες αφίξεις μόνο επτά πραγματοποιήθηκαν στην ώρα τους, ενώ οι υπόλοιπες 17 σημείωσαν καθυστερήσεις που κυμάνθηκαν από λίγα λεπτά έως και περισσότερο από μία ώρα.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: EUROKINISSI

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στις αναχωρήσεις, καθώς και οι 15 πτήσεις του ίδιου διαστήματος απογειώθηκαν με καθυστέρηση. Από τις 19:00 έως τις 20:00, και οι 21 προγραμματισμένες αναχωρήσεις πραγματοποιήθηκαν εκτός χρονοδιαγράμματος, ενώ από τις 23 αφίξεις οι 18 έφτασαν αργότερα από την προβλεπόμενη ώρα. Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και κατά το διάστημα 20:00-21:00.

Η αναστάτωση δεν περιορίζεται στους εσωτερικούς χώρους του αεροδρομίου. Έξω από τους τερματικούς σταθμούς παρατηρείται αυξημένη κυκλοφοριακή επιβάρυνση, με οδηγούς να αναγκάζονται να κάνουν συνεχείς κύκλους μέχρι να φτάσουν οι επιβάτες που περιμένουν να παραλάβουν.

Όπως επισημαίνεται, οι καθυστερήσεις συσσωρεύονται όσο εξελίσσεται το ημερήσιο πρόγραμμα πτήσεων. Μια μικρή απόκλιση στην πρώτη πτήση της ημέρας αρκεί για να μεταφερθεί στα επόμενα δρομολόγια του ίδιου αεροσκάφους, δημιουργώντας ένα ντόμινο καθυστερήσεων που γίνεται εντονότερο τις βραδινές ώρες.

Οι βασικές αιτίες των καθυστερήσεων στις πτήσεις

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται τις τελευταίες εβδομάδες στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις αερομεταφορές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurocontrol. Ο ευρωπαϊκός οργανισμός καταγράφει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήσει σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αποδίδοντας το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος στη λειτουργία του ελληνικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 13% του συνόλου των καθυστερήσεων στην Ευρώπη. Από αυτό το ποσοστό, το 9% συνδεόταν με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% με το Κέντρο Ελέγχου του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Πηγή: EUROKINISSI

Πηγή: EUROKINISSI

Ρεκόρ κίνησης και ενίσχυση του προσωπικού

Οι καθυστερήσεις αποδίδονται κυρίως στους περιορισμούς χωρητικότητας του συστήματος και στις ανάγκες στελέχωσης των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Παράλληλα, επιβαρυντικό παράγοντα αποτελεί η αυξημένη διέλευση αεροσκαφών από τον ελληνικό εναέριο χώρο, καθώς πολλές πτήσεις έχουν αναπροσαρμόσει τις διαδρομές τους εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η αυξημένη πίεση αποτυπώθηκε και το Σάββατο 18 Ιουλίου, όταν καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ με 5.082 πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ο αριθμός αυτός ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2024, ενώ και το ρεκόρ του Αυγούστου 2025 είχε ήδη καταρριφθεί από τις αρχές Ιουλίου.

Με βάση τον προγραμματισμό των αεροπορικών εταιρειών, η αυξημένη επιβατική και πτητική κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προχώρησε στην ορκωμοσία 45 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι θα ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες της υπηρεσίας. Οι νέες προσλήψεις έρχονται να προστεθούν στους 80 ελεγκτές που είχαν διοριστεί τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από διαδικασία επιλογής μέσω του συστήματος FEAST του Eurocontrol και του ΑΣΕΠ.