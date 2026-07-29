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Η δικογραφία εξετάζει τη συμμετοχή των κατηγορουμένων ως ηθικών αυτουργών ή συνεργών, καθώς ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής αταυτοποίητος.

Το θύμα περιέγραψε στις καταθέσεις του τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε στο ποιμνιοστάσιό του τον Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι ο δράστης ενήργησε επαγγελματικά κατόπιν εντολών.

Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι ο δράστης ανέμενε το θύμα επί δύο ώρες, ενισχύοντας την εκτίμηση των Αρχών για μια προσχεδιασμένη επίθεση.

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Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά η υπόθεση της αιματηρής επίθεσης σε βάρος του 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, καθώς τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση και οδηγούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση.

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Η δικογραφία εξετάζει, ανάλογα με τον ρόλο του καθενός, το ενδεχόμενο συμμετοχής ως ηθικών αυτουργών ή συνεργών στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Cretalive.gr, ο άνθρωπος που φέρεται να εκτέλεσε την επίθεση δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Οι συγκλονιστικές καταθέσεις του 69χρονου

Κομβικό στοιχείο της έρευνας αποτελούν οι καταθέσεις του ίδιου του 69χρονου, ο οποίος περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια τα όσα βίωσε μέσα στο ποιμνιοστάσιό του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η πρώτη του κατάθεση δόθηκε εγγράφως από το νοσοκομείο, καθώς τα σοβαρά τραύματά του και ο ακρωτηριασμός της γλώσσας του δεν του επέτρεπαν να επικοινωνήσει προφορικά.

«Μόλις έπεσα κάτω με πυροβόλησε δύο-τρεις φορές, μετά ξανά πυροβόλησε. Αφού με πυροβόλησε, έδεσε πόδια. Η φωνή του δράστη ήταν γνωστή. Η προφορά κρητική. Με σκουντούσε, έκανα τον πεθαμένο. Μετά έδεσε τα πόδια ενώ φυσούσα και μου έκοψε γλώσσα με σουγιά. Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι…»

Σε δεύτερη κατάθεσή του, που δόθηκε τον Δεκέμβριο, ο 69χρονος ανέφερε:

«Αυτός που ήρθε στο υπόστεγο και με χτύπησε θεωρώ ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών και όχι επειδή είχε κάτι ο ίδιος. Ήταν ψύχραιμος και κινούνταν σαν επαγγελματίας. Με χτύπησε στο κεφάλι με κάτι βαρύ και στρογγυλό. Έπεσα πίσω, μπήκε στο δωμάτιο και άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Κατάλαβα ότι με τραυμάτισε αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω πού.

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Πήγε και έκλεισε την πόρτα και με ένα μαχαίρι μου έκοψε τη γλώσσα. Δεν θυμάμαι αν μου έπιασε το πρόσωπο ή αν την έκοψε μόνο με το ένα χέρι. Έμεινε στον χώρο λίγο ακόμη και με σκουντούσε, πιθανόν για να διαπιστώσει αν ζω.

Σε αυτό το διάστημα κατάλαβα ότι μιλούσε με κάποιον. Δεν ξέρω αν ήταν κινητό ή ασύρματος, πάντως εγώ είχα μείνει ακίνητος και παρίστανα τον νεκρό, οπότε τον άκουσα να λέει πέθανε. Άκουσα τη φωνή να του απαντά, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Άνοιξε και έκλεισε το φως μία-δύο φορές. Εγώ είχα τα μάτια κλειστά και δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Φεύγοντας πυροβόλησε άλλες δύο φορές».

Το δίωρο καρτέρι πριν από την επίθεση

Η ανάλυση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνει ότι ο δράστης είχε φτάσει στο ποιμνιοστάσιο περίπου δύο ώρες πριν εμφανιστεί ο 69χρονος.

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Στις 04:48 καταγράφηκε άτομο να πλησιάζει τον χώρο από την πίσω πλευρά, κινούμενο με προσοχή και σκυφτή στάση. Φορούσε κουκούλα και γάντια, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, ενώ στη συνέχεια εισήλθε στο ποιμνιοστάσιο και παρέμεινε σε σημείο που δεν καταγραφόταν από τις κάμερες, περιμένοντας την άφιξη του κτηνοτρόφου.

Ο 69χρονος έφτασε λίγο μετά τις 06:30, ακολουθώντας, σύμφωνα με την έρευνα, το καθημερινό του πρόγραμμα. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα καταγράφηκε μια έντονη λάμψη, την οποία οι ερευνητές αποδίδουν στον πρώτο πυροβολισμό.

Λίγα λεπτά μετά, το ίδιο άτομο εμφανίζεται να αποχωρεί από το σημείο.

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Με βάση το οπτικό υλικό και τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για επίθεση που είχε οργανωθεί και σχεδιαστεί εκ των προτέρων, με τον δράστη να φαίνεται πως γνώριζε τόσο τον χώρο όσο και τις καθημερινές συνήθειες του θύματος.