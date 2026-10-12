Συνέντευξη Τύπου με θέμα "Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης" Στην συνέντευξη Τύπου συμμετέχουν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Η Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στο Μποδοσάκειο Μεγάρο. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρμόδιοι υπουργοί παρουσίασαν το νέο νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο ηλικίας τα 15 έτη για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου προγραμματίζεται να ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, με το ηλικιακό όριο να υπολογίζεται βάσει του ημερολογιακού έτους γέννησης.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών οφείλουν να εφαρμόσουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Το νομοσχέδιο δεν επιβάλλει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας, επιτρέποντας στους παρόχους να επιλέξουν ισοδύναμες μεθόδους που συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

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Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασαν σήμερα (12/10) στη διυπουργική συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Βασική πρόβλεψη του ελληνικού σχεδίου είναι η θέσπιση κατώτατου ορίου ηλικίας τα 15 έτη για την πρόσβαση στα social media, με τις σχετικές διατάξεις να προγραμματίζεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

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Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν οι υπουργοί Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους», εισάγεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή προς επεξεργασία αύριο, Τρίτη, και θεσπίζει ελάχιστο όριο ηλικίας (15 έτη) πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων.

Από την ατομική ευθύνη του γονιού, στην εταιρική ευθύνη

«Μας αρκεί η αυτορρύθμιση; Όχι» αναφέρει για να συμπληρώσει πως «πρέπει να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο κανόνων. Η έμμεση παραδοχή σε σχέση με τα μέτρα που λαμβάνουν ότι υπάρχουν πρακτικές που μπορούν να προκαλέσουν τον εθισμό».

Πρέπει όπως αναφέρει «από την ατομική ευθύνη του γονιού, να πάμε στην εταιρική ευθύνη».

Υπενθυμίζοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί ήδη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Kids Wallet.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνει πως «περισσότεροι από τους μισούς μαθητές έχουν αποκτήσει social media στην ηλικία των 10 έως 12 ετών. Ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση του κινητού του».

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«Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε πραγματικά προβλήματα» τονίζει.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου περιέγραψε το τεχνικό πλαίσιο του νομοσχεδίου.

Όπως επισημαίνει, οι κύριες ρυθμίσεις είναι οι εξής:

Θέσπιση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη

Υποχρέωση επαλήθευσης ηλικίας

Συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο

Το νομοσχέδιο εναρμονίζεται πλήρως με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο

Ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού εποπτείας

Έναρξη εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2027

Τι αλλάζει, λοιπόν; Οι πλατφόρμες σε περίπτωση που είναι βέβαιες για την ηλικία των χρηστών, θα είναι υποχρεωμένες να κλειδώσουν τους λογαριασμούς για τους χρήστες που δεν είναι άνω των 15 ετών. Πώς θα το κάνει αυτό; Μέσω εφαρμογών πιστοποίησης όπως το «Kids Wallet».

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Ο κ. Παπαστεργίου τονίζει πως η επαλήθευση της ηλικίας δεν θα πραγματοποιείται «μόνο κατά δήλωση. Είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση για το πως το πλαίσιο θα γίνει πιο ασφαλές, όπως η χρήση VPN (μια υπηρεσία που δημιουργεί μια ασφαλή, κρυπτογραφημένη σύνδεση ανάμεσα στη συσκευή και το διαδίκτυο)». Ο κ. Σκέρτσος συμπληρώνει πως «βιώνουμε και εμείς στο σπίτι μας την καθημερινή μάχη για να αποσπάσουμε τα παιδιά μας από την ομηρία της οθόνης». Όπως λέει «δεν είναι ένα μόνο ζήτημα οικογενειακής διαχείρισης. Τα αποτελέσματα της τελευταίας PISA είναι πάρα πολύ ανησυχητικά ως προς τη διάσπαση προσοχής, της δυνατότητας να αφομοιώνουν όσα μαθαίνουν στο σχολείο. Αυτό αποτελεί καμπανάκι ώστε να λάβουμε μέτρα σήμερα. Δίνουμε περιεχόμενο σε βασικές συνταγματικές προβλέψεις και τον καταστατικό χάρτη για τα δικαιώματα του παιδιού». Advertisement Πώς δεν θα «σπάνε» την απαγόρευση οι ανήλικοι Αναφερόμενος στο παράδειγμα της Αυστραλίας όπου έχει τεθεί σε ισχύ το μέτρο για την απαγόρευση πρόσβασης στα social media και όπου οι ανήλικοι έχουν μάθει να «σπάνε» το «ban» ο κ. Παπαστεργίου εξηγεί πως «είμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τις πλατφόρμες για το πώς θα αποφευχθεί να επαναληφθεί» η πρακτική αυτή. «Υπάρχουν επιπλέον δικλείδες ασφαλείας, όπως ένα VPN, η γλώσσα, το κινητό τηλέφωνο» που μπορούν να προσδώσουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας. «Πλέον οι πλατφόρμες έχουν πολύ μεγάλο συμφέρον να κάνουν ταυτοποίηση, γιατί δεν κάνουν, θα πληρώνουν» συμπληρώνει ο υπουργός Υγείας. «Είναι απαραίτητο να ληφθούν και άλλα μέτρα. Υπήρχε ένα τοπίο στο οποίο οι γονείς πάλευαν εν πολλοίς μόνοι τους. Τα παιδιά μας βλέπουν. Θα πρέπει να τους δείξουμε και εμείς βιωματικά ότι δεν πρέπει να είμαστε στα κινητά μας όλη μέρα» υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ο κ. Παπαστεργίου. Advertisement

Τι προβλέπει η ελληνική ρύθμιση για την πρόσβαση στα social media

Το ελληνικό σχέδιο νόμου επικεντρώνεται στην πρόσβαση των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθορίζοντας ως ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία τα 15 έτη. Η εφαρμογή του μέτρου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027.

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Για την εφαρμογή της ρύθμισης, η συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου θα υπολογίζεται με βάση το ημερολογιακό έτος γέννησης. Ειδικότερα, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος θα θεωρείται ότι συμπληρώνουν το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο την 1η Ιανουαρίου του αντίστοιχου έτους.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλους, αξιόπιστους και αναλογικούς μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας. Οι λύσεις αυτές οφείλουν να περιορίζουν τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και να διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Το ελληνικό σχέδιο νόμου δεν καθιστά υποχρεωτική τη χρήση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής ή τεχνολογίας για τον έλεγχο της ηλικίας. Το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει αποκλειστική μέθοδο επαλήθευσης της ηλικίας ούτε επιβάλλει τη χρήση του Kids.gov.gr Wallet ή του Gov.gr Wallet.

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Οι δύο αυτές λύσεις αναφέρονται ως ενδεικτικές επιλογές, καθώς έχουν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την αναλογικότητα, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Παράλληλα, οι πάροχοι μπορούν να αξιοποιούν και άλλες ισοδύναμες μεθόδους επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και τις ισχύουσες ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές.

EU KIDS Act: Το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων

Σε αντίθεση με την ελληνική πρωτοβουλία, η οποία αφορά ειδικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ευρωπαϊκή πρόταση EU KIDS Act έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και φιλοδοξεί να καλύψει περισσότερες κατηγορίες ψηφιακών υπηρεσιών.

Εκτός από τα social media, περιλαμβάνει πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών, AI companions, καθώς και βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης με τους οποίους μπορρείς να συνομιλείς. Για κάθε κατηγορία υπηρεσιών προβλέπονται διαφορετικές υποχρεώσεις, ανάλογα με τη φύση της και τους κινδύνους που ενδέχεται να συνεπάγεται για τους ανηλίκους.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει κανόνες ασφαλούς σχεδιασμού για τις πλατφόρμες βίντεο, τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα καταστήματα εφαρμογών και ορισμένες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου προστασίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Επομένως, η κύρια διαφορά ανάμεσα στις δύο πρωτοβουλίες είναι ότι η ελληνική ρύθμιση εστιάζει στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το EU KIDS Act επιχειρεί να αντιμετωπίσει τους κινδύνους για τους ανηλίκους σε ένα ευρύτερο φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρόταση, οι γονείς δεν θα μπορούν να επιτρέπουν τη δημιουργία πλήρους λογαριασμού κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Προβλέπεται, ωστόσο, η δυνατότητα δημιουργίας ενός ειδικού, περιορισμένου λογαριασμού για παιδιά ηλικίας από 13 έως κάτω των 15 ετών.

Η δυνατότητα αυτή θα εξαρτάται από το αν ο πάροχος της εκάστοτε πλατφόρμας προσφέρει τέτοιου είδους λογαριασμό. Η δημιουργία του θα πρέπει να γίνεται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του παιδιού. Για παιδιά κάτω των 13 ετών, η πρόταση δεν επιτρέπει τη δημιουργία λογαριασμού κοινωνικού δικτύου στο όνομα του ανηλίκου.

Ποιοι περιορισμοί θα ισχύουν για τους ειδικούς λογαριασμούς

Οι ειδικοί λογαριασμοί για τις ηλικίες από 13 έως κάτω των 15 ετών θα συνοδεύονται από συγκεκριμένες δικλίδες προστασίας. Ειδικότερα, η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει:

Υποχρεωτική παροχή εργαλείων γονικού ελέγχου.

Δυνατότητα θέσπισης ημερήσιου χρονικού ορίου χρήσης έως και μία ώρα.

Δυνατότητα ελέγχου των νέων επαφών του παιδιού.

Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκεται να παρέχεται περιορισμένη πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, με αυξημένες δυνατότητες εποπτείας από τους γονείς ή τους κηδεμόνες. Η κύρια ευθύνη για την τήρηση των κανόνων θα ανήκει στους ίδιους τους παρόχους των ψηφιακών υπηρεσιών. Οι εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα ηλικιακά όρια και να συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις προστασίας των ανηλίκων.

Για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες προβλέπονται επιπλέον υποχρεώσεις συμμόρφωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται η υποβολή σχεδίου συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και η διενέργεια ανεξάρτητου ελέγχου, το κόστος του οποίου θα βαρύνει τις ίδιες τις πλατφόρμες.

Οι γονείς και τα καταστήματα εφαρμογών θα έχουν υποστηρικτικό και συμπληρωματικό ρόλο στην εφαρμογή των μέτρων. Ωστόσο, η συμμετοχή τους δεν απαλλάσσει τις πλατφόρμες από την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι τηρούν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν.