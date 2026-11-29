TEXAN: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης και τις συμβάσεις 87,7 εκατ. ευρώ – Δέσμευση περιουσιών – Τι απαντά η TEXAN με δηλώσεις του συνήγορου της

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγορεί τέσσερα πρόσωπα για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, απιστία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Το κατηγορητήριο αφορά τη διαχείριση 248 Πολυκέντρων Ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τις εταιρείες ΤΕΧΑΝ και Ανταποδοτική Ανακύκλωση να φέρονται ως ενιαίο επιχειρηματικό σχήμα.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διαμόρφωσαν τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμούς που ευνοούσαν συγκεκριμένο εξοπλισμό με υπερτιμημένο κόστος, οδηγώντας σε πληρωμές ύψους 87,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην απάτη φέρονται να συμμετείχαν οι πρόεδροι τριών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίοι υπέβαλαν εισηγήσεις με ανακριβή στοιχεία κατόπιν ηθικής αυτουργίας των βασικών κατηγορουμένων.

Ο Ιωάννης Κουρτάκης κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε μέσα ενημέρωσης για την άσκηση πίεσης σε δημόσιους υπαλλήλους και τη διακίνηση κεφαλαίων μέσω εταιρειών συμφερόντων του.

Η Εισαγγελία περιγράφει σταδιακές μεταφορές εκατομμυρίων ευρώ για την απόκρυψη της προέλευσής τους, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης αγορών ακινήτων.

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Το πολυσέλιδο κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σκιαγραφεί, για το διάστημα από τις αρχές του 2020 έως τις 26 Νοεμβρίου 2026 -ημερομηνία σύλληψης των τεσσάρων κατηγορουμένων-, ένα οργανωμένο σχέδιο που φέρεται να στόχευε στην εξασφάλιση ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης 248 Πολυκέντρων Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκονται οι τέσσερις κατηγορούμενοι, στους οποίους αποδίδονται κατά περίπτωση συγκρότηση και διεύθυνση ή ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ηθική αυτουργία σε απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις και απιστία σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο κατηγορητήριο, ο Παναγιώτης Μούργος και ο Απόστολος Μούργος συνδέονται με την ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, ενώ ο Παύλος Ραβάνης συνδέεται με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε., με τις δύο εταιρείες να φέρονται από την εισαγγελική αρχή ότι λειτουργούσαν στην πράξη ως ενιαίο επιχειρηματικό σχήμα υπό τον συντονισμό του Παναγιώτη Μούργου. Στον τέταρτο κατηγορούμενο, Ιωάννη Κουρτάκη, αποδίδεται ότι διέθετε έντυπα και ψηφιακά μέσα ενημέρωσης καθώς και εταιρικά σχήματα, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την προβολή συμφερόντων και την άσκηση πίεσης προς υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης —ιδίως μέσω δημοσιευμάτων από τον Οκτώβριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021 κατά την αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης— όσο και στη διακίνηση κεφαλαίων.

Φυσικοί αυτουργοί και ηθική αυτουργία στην απάτη με τις επιχορηγήσεις

Ως προς το αδίκημα της απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδίδει τη φυσική αυτουργία στους προέδρους των τριών Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Συγκεκριμένα στον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, στον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και στον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΔΑΚ Κρήτης αποδίδεται ότι υπέβαλαν τα αιτήματα χρηματοδότησης και τα τεχνικά δελτία με τα μη ορθά στοιχεία. Κατά το κατηγορητήριο, οι τρεις αυτοί παράγοντες φέρονται να τέλεσαν πράγματι και εξακολουθητικά την πράξη κατά την υποβολή των τεχνικών δελτίων – πράξεων ένταξης στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ωστόσο χαρακτηρίζονται ως χωριστά διερευνώμενοι και όχι ως μέλη της ομάδας των τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων.

Στον Παναγιώτη Μούργο, τον Απόστολο Μούργο και τον Παύλο Ραβάνη αποδίδεται ηθική αυτουργία σε βάρος των τριών προέδρων των ΦΟΔΣΑ, καθώς φέρονται να τους προκάλεσαν την απόφαση να τελέσουν την πράξη της απάτης σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Αντίστοιχα, στο σκέλος της απιστίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τρεις ίδιοι κατηγορούμενοι φέρονται να άσκησαν επιρροή και προτροπές προς δύο υπηρεσιακούς παράγοντες διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος, οι οποίοι φέρονται να προχώρησαν σε εντάξεις και εγκρίσεις πληρωμών παρά τα ζητήματα επιλεξιμότητας και συμβατότητας που επισημαίνονταν.

Οι προσκλήσεις και οι πληρωμές των 87,7 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση αφορά προσκλήσεις του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ του 2022 για δίκτυα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, στις οποίες εντάχθηκαν έργα των τριών ΦΟΔΣΑ —130 μονάδες για τον ΕΔΣΝΑ, 58 μονάδες για τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και 60 μονάδες για τον ΕΣΔΑΚ.

Κατά το κατηγορητήριο, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι προϋπολογισμοί των σχετικών διαγωνισμών φέρονται να διαμορφώθηκαν κατά τρόπο που ευνοούσε συγκεκριμένο εξοπλισμό αντίστροφης ανακύκλωσης (RVMs) και υψηλότερες τιμές —περίπου 290.000 έως 310.000 ευρώ ανά μονάδα έναντι εισαγγελικής εκτίμησης για τιμές αγοράς μεταξύ 30.000 και 70.000 ευρώ—, ενώ καταγράφονται και ανακριβή στοιχεία ως προς την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Στο κατηγορητήριο καταγράφονται πληρωμές προς την ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ συνολικού ύψους 87.756.542,29 ευρώ, ενώ στις επιμέρους αναλύσεις ανά φορέα παρατίθενται ποσά 46.512.684,70 ευρώ για τον ΕΔΣΝΑ, 20.479.504,04 ευρώ για τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και 21.185.715,81 ευρώ για τον ΕΣΔΑΚ.

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«Ξέπλυμα»

Τη διαδρομή των χρημάτων που, κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προήλθαν από την απάτη με τις επιχορηγήσεις και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε να αποκρυφθεί η παράνομη προέλευσή τους περιγράφει το κατηγορητήριο για τους τέσσερις κατηγορουμένους στην υπόθεση των 248 πολυκέντρων ανακύκλωσης. Στο σκέλος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, οι εισαγγελικές αρχές αποδίδουν στους Π.Μ.και Α.Μ. στον Π.Ρ .τη διαχείριση και μεταφορά χρηματικών ποσών, αλλά και τη μετατροπή μέρους τους σε μηχανήματα επιστροφής εγγυοδοσίας, ενώ για τον Ιωάννη Κουρτάκη περιγράφουν τη διαδρομή εκατομμυρίων ευρώ προς εταιρείες συμφερόντων του και τη μετατροπή μέρους των χρημάτων σε ακίνητη περιουσία.

Στο πρώτο σκέλος, η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας αποδίδει στους Π.Μ., Α. Μ. και Π. Ρ., ενεργώντας από κοινού, τη διακίνηση και διαχείριση χρημάτων που, κατά το κατηγορητήριο, αποτελούσαν προϊόν της απάτης με τις επιχορηγήσεις.

Οπως περιγράφεται, από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τις 10 Ιουλίου 2026 μεταφέρθηκε σταδιακά το ποσό των 3.851.506,52 ευρώ από λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ σε λογαριασμούς της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Τα χρήματα, σύμφωνα με την εισαγγελική περιγραφή, αναμείχθηκαν με άλλα ποσά που εισέρρεαν στους ίδιους λογαριασμούς, ώστε να μην είναι δυνατός ο διαχωρισμός της νόμιμης από την παράνομη προέλευσή τους.

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Στη συνέχεια, κατά το κατηγορητήριο, από λογαριασμούς της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης μεταφέρθηκαν 4.583.040 ευρώ σε εταιρείες συμφερόντων του Ιωάννη Κουρτάκη. Η μεταφορά φέρεται να έγινε με επίκληση νομιμοφανών εμπορικών συναλλαγών, ενώ το κατηγορητήριο παραθέτει αναλυτικούς πίνακες με τις ημερομηνίες, τα ποσά και τις εταιρείες που εμφανίζονται ως αποδέκτες. Πρόκειται για εταιρείες όπως τα Παραπολιτικά Εκδόσεις, οι Απογευματινές Εκδόσεις, η GK Διαχείριση Ακινήτων, η Powergame Media, η «Παρά Ένα» και η «Στο Καρφί», μεταξύ άλλων.

Στους τρεις κατηγορουμένους αποδίδεται ακόμη ότι χρησιμοποίησαν μέρος των 87.756.542,29 ευρώ που είχαν εισρεύσει στους λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ, προκειμένου να αγοραστούν 61 μηχανήματα επιστροφής εγγυοδοσίας (RVMs), τα οποία αποκτήθηκαν μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων από την Εθνική Leasing, την Attica Bank και την Credia Bank και στη συνέχεια εκμισθώθηκαν στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση. Η εισαγγελική αρχή περιγράφει επίσης απόπειρα μεταβίβασης των 61 μηχανημάτων στην εταιρεία Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης (DRS Hellas), με ανάληψη από την τελευταία των υπολοίπων μισθωμάτων, τα οποία υπολογίζονταν σε 10,67 εκατ. ευρώ. Η μεταβίβαση, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε, καθώς, όπως σημειώνεται, μέχρι τη σύλληψη των κατηγορουμένων στις 26 Νοεμβρίου 2026 δεν προέκυπτε παράδοση των μηχανημάτων στην DRS Hellas.

Ξεχωριστό σκέλος αφορά τον Ιωάννη Κουρτάκη, στον οποίο αποδίδεται ότι, κατά το διάστημα από τις 27 Οκτωβρίου 2022 έως τουλάχιστον τις 2 Ιουλίου 2026, υπό την ιδιότητά του ως νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή εταιρειών του, απέκτησε, δέχθηκε, διαχειρίστηκε και χρησιμοποίησε περιουσία, γνωρίζοντας, κατά την κατηγορία, ότι προερχόταν από την απάτη σχετικά με τις επιχορηγήσεις.

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Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι στους λογαριασμούς εταιρειών αποκλειστικών συμφερόντων του μεταφέρθηκε από λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ το συνολικό ποσό των 11.715.055,32 ευρώ, το οποίο, όπως περιγράφεται, αναμείχθηκε με άλλα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών, με σκοπό την απόκρυψη της πραγματικής του προέλευσης.

Ωστόσο, εκτός από τις απευθείας μεταφορές από την ΤΕΧΑΝ, στο κατηγορητήριο καταγράφεται και η διαδρομή των 4.583.040 ευρώ από την Ανταποδοτική Ανακύκλωση προς εταιρείες συμφερόντων του, ενώ γίνεται αναφορά και στη μετατροπή μέρους των χρημάτων σε ακίνητη περιουσία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ποσό 3.977.800 ευρώ μεταφέρθηκε σταδιακάστους λογαριασμούς της εταιρείας GK Real Estate Business Consulting AE, της οποίας ιδρυτής, μοναδικός μέτοχος και διαχειριστής είναι ο εκδότης. Με τα χρήματα αυτά, κατά την κατηγορία, χρηματοδοτήθηκαν εν όλω ή εν μέρει τρεις αγορές ακινήτων, στη Λεωφόρο Συγγρού 188 στην Καλλιθέα, έναντι 930.000 ευρώ, στην οδό Ηρακλέους 154 στην Καλλιθέα, έναντι 330.000 ευρώ, και στη Λεωφόρο Συγγρού 157 στη Νέα Σμύρνη, έναντι 3,1 εκατ. ευρώ.

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Σύμφωνα με κορυφαίους ποινικολόγος από τις επόμενες μέρες αναμένεται διεύρυνση του κατηγορητηρίου και πιθανότητα να υπάρξουν και νέες λήψεις εμπλεκομένων προσώπων.

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