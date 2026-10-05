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«Ουσιαστικά προηγήθηκε, όπως μας αναφέρθηκε από το ίδιο το θύμα, ένας διαπληκτισμός μεταξύ τους για τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο εξόφλησης του ποσού που έπρεπε να δοθεί στον οδηγό για τη συγκεκριμένη κούρσα. Επιτέθηκε σε αυτή τη γυναίκα», δήλωσε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, σχετικά με το περιστατικό με την επίθεση 35χρονου σε οδηγό ταξί, όπου τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί.

Ο 35χρονος οδηγείται ενώπιον του ανακριτή σήμερα, με τη δικογραφία σε βάρος του να αφορά τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης και της απειλής. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί για τις πράξεις του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη προσκομίσει στις αρχές ιατρικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη.

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Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη μία τα ξημερώματα στην οδό Δεμιρδεσίου, όταν η 54χρονη μετέφερε τον 35χρονο από την Κυψέλη στον προορισμό του. Κατά την άφιξή τους, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός καθώς δεν υπήρχε επαρκές σήμα στο σημείο για την ηλεκτρονική πληρωμή. Τότε ο επιβάτης άρπαξε τη γυναίκα από τον λαιμό και άρχισε να της δαγκώνει το αυτί με μανία, με αποτέλεσμα να της το κόψει.

Η οδηγός βγήκε από το όχημα και ο 35χρονος την καταδίωξε στον δρόμο, μέχρι που επενέβησαν περαστικοί και τον ακινητοποίησαν. Η τραυματισμένη οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου νοσηλεύεται.