Αν έχεις σκύλο, είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποια στιγμή τον έχεις κανακέψει με παραπάνω φαγητό, έχεις υποκύψει στο βλέμμα του όταν ζήτησε ένα ακόμη κομματάκι ή τον έχεις αφήσει να «τσιμπολογήσει» από το πιάτο σου. Είναι μικρές καθημερινές κινήσεις γεμάτες αγάπη ή τουλάχιστον έτσι μοιάζουν. Στην πραγματικότητα όμως, εκεί αρχίζει να δημιουργείται μια από τις πιο ύπουλες απειλές για την υγεία του: το περιττό βάρος.

Η παχυσαρκία στους σκύλους δεν μοιάζει με την ανθρώπινη. Δεν θα τη δεις πάντα με την πρώτη ματιά. Μπορεί να την αγνοήσεις, να τη θεωρήσεις «χαριτωμένη». Όμως η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή: τα παραπανίσια κιλά μειώνουν σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του. Επιβαρύνουν τις αρθρώσεις, επιβραδύνουν τον μεταβολισμό, επηρεάζουν την καρδιά και το συκώτι, ενώ μπορεί να οδηγήσουν σε χρόνιες παθήσεις και τελικά, σε λιγότερα χρόνια δίπλα σου.

Αν όλα αυτά σου φαίνονται υπερβολικά, σκέψου το αλλιώς: θα έδινες κάθε μέρα στον σκύλο σου κάτι που ξέρεις ότι του κόβει χρόνια; Όχι. Κι όμως, πολλές φορές, αυτό συμβαίνει χωρίς να το καταλαβαίνεις. Η κακή ποιότητα διατροφής, οι τυχαίες μερίδες και η έλλειψη προσαρμογής στον τρόπο ζωής του είναι μερικές από τις βασικές αιτίες.

Η καλή είδηση; Μπορείς να το αλλάξεις και μάλιστα, πολύ εύκολα. Με το μαγειρευτό φαγητό του petchef.

Η παχυσαρκία στους σκύλους είναι δική μας ευθύνη, αλλά και δική μας δύναμη να την αλλάξουμε

Πολύ συχνά, τα σκυλάκια δεν παχαίνουν επειδή έχουν φάει από μόνα τους παραπάνω ποσότητες φαγητού. Οι αιτίες βρίσκονται στην καθημερινότητά μας: μερίδες «στο περίπου», έλλειψη σταθερού προγράμματος, κακή ποιότητα ξηράς τροφής, ανθρώπινα φαγητά γεμάτα λίπος και αλάτι, επεξεργασμένες λιχουδιές, ακόμη και συνεχές «τσιμπολόγημα» εκτός γευμάτων. Πράγματα που μοιάζουν μικρά, αλλά στην πράξη χτίζουν ένα σώμα που δυσκολεύεται να λειτουργήσει σωστά.

Στην Ελλάδα, αυτό είναι ένα πρόβλημα πιο συχνό απ’ όσο νομίζουμε. Οι κηδεμόνες συχνά δεν ενημερώνονται σωστά για τις ανάγκες του κατοικιδίου τους, και έτσι χωρίς να το καταλαβαίνουν, του προκαλούν προβλήματα που εμφανίζονται αργότερα και τότε, ίσως να είναι πολύ αργά.

Το petchef αλλάζει τα δεδομένα – γιατί δεν είναι απλώς φαγητό, είναι φροντίδα

Απέναντι σε όλα αυτά, το petchef έρχεται να προσφέρει μια λύση που είναι ταυτόχρονα απλή, πρακτική και επιστημονικά σωστή. Η διατροφή του petchef βασίζεται στο φρέσκο, μαγειρευτό φαγητό, το οποίο φτιάχνεται από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, ασφαλείς ακόμη και για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε γεύμα είναι ισορροπημένο, χωρίς πρόσθετα, συντηρητικά ή υποπροϊόντα, με γνώμονα τις ανάγκες του ίδιου του ζώου.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι όλα γίνονται εξατομικευμένα. Το petchef δεν υπολογίζει απλώς μια γενική ποσότητα, αλλά σχεδιάζει το πρόγραμμα με βάση το βάρος, την ηλικία, τη ράτσα και το επίπεδο δραστηριότητας του κάθε σκύλου. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η υπερφαγία, ρυθμίζεται η ενέργεια και περιορίζονται οι περιττές θερμίδες που οδηγούν στην αύξηση βάρους.

Παράλληλα, ο κηδεμόνας ακολουθεί ένα σταθερό πρόγραμμα διατροφής, με προκαθορισμένες μερίδες και σαφείς οδηγίες, ώστε να μην υπάρχουν «παραθυράκια» λάθους. Το γεύμα είναι πάντα μετρημένο, η ώρα του φαγητού σταθερή και η εξέλιξη του βάρους του σκύλου μπορεί να παρακολουθείται και να προσαρμόζεται εύκολα, ακόμη κι αν ο σκύλος χρειάζεται απώλεια ή διατήρηση κιλών, το πλάνο του petchef εξελίσσεται μαζί του.

Γιατί κάθε γεύμα είναι επιλογή ζωής

Το βάρος δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, αλλά κυρίως θέμα υγείας. Είναι το πώς αναπνέει, το πώς κινείται, το πόσο αντέχει, το πόσο θα ζήσει. Είναι οι μέρες που θα έχεις ακόμη δίπλα σου τον καλύτερό σου φίλο, τις βόλτες, τα παιχνίδια, τα καλοκαίρια, τα χάδια. Και κάθε γεύμα που του δίνεις είναι μια επιλογή προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση.

Αν θες να τον προσέχεις πραγματικά, τότε ξεκίνα από το πιο βασικό: το μπολ του. Και το petchef κάνει αυτή την αλλαγή όχι απλώς εύκολη, αλλά και απολαυστική. Γιατί όταν ο σκύλος σου τρώει σωστά, είναι πιο χαρούμενος, πιο δραστήριος, πιο υγιής και τελικά, ζει περισσότερο και καλύτερα.

