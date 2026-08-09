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Κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει προκληθεί στο Τελωνείο Ευζώνων, στο ρεύμα εισόδου στη Βόρεια Ελλάδα με προορισμό τις ακτές της Χαλκιδικής και της Πιερίας. με αποτέλεσμα να υπάρχουν την Κυριακή (09.08.2026) σημαντικές καθυστερήσεις.

Χιλιάδες οι επισκέπτες, ατελείωτες οι ουρές με αναμονή πάνω από 4 ώρες οι οποίοι ξεκινούν τις θερινές τους διακοπές και μπαίνουν «κατά κύματα» στην Ελλάδα.

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Πρόκειται για Ρουμάνους, πολιτες από το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία, Πολωνούς, Σέρβους, Ούγγρους.

Αν και έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι για να μην υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο, το «έμφραγμα» δεν αποφεύχθηκε καθώς ήταν πολύ μεγάλη η εισροή των τουριστών από νωρίς το πρωί.

Παρ’ όλη την ταλιπωρία, άπαντες βρίσκονται σε καλή διάθεση και ανυπομωνούν να βουτήξουν στις ελληνικές θάλασσες,