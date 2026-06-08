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Στα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα, Δευτέρα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν στην Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Υπενθυμίζεται, ότι για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ οι Πανελλαδικές θα συνεχιστούν με μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια, από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Ειδικά Μαθήματα.

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Για καλά προετοιμασμένους τα θέματα της Ιστορίας

Αν και κατανοητά και χωρίς παγίδες στα ζητούμενα, τα θέματα Γ και Δ της Ιστορίας απευθύνονταν στους καλά προετοιμασμένους υποψήφιους της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών, καθώς αφορούσαν απαιτητικές ενότητες της ύλης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πέτρο Τασσόπουλο, φιλόλογο, καθηγητή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, τα θέματα στο σύνολο της εξέτασης κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης, «δεν έκρυβαν παγίδες» και ήταν «αρκετά κατανοητά».

Τα θέματα με τις πηγές, που κλήθηκαν να επεξεργαστούν οι υποψήφιοι (θέματα Γ και Δ) αφορούσαν τα πελατειακά δίκτυα και την οικογένεια στην προεπαναστατική Ελλάδα, καθώς επίσης και το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη του Πόντου κατά τον 19ο αιώνα έως τις αρχές του 20ού. «Οι πηγές είναι κατανοητές, δεν κρύβουν παγίδες, ωστόσο οι ενότητες αυτές δεν είναι από τις “αγαπημένες” των μαθητών και για αυτό μπορούν να θεωρηθούν πιο απαιτητικές», σχολίασε ο κ. Τασσόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «είναι για καλά προετοιμασμένους υποψήφιους, που έχουν δουλέψει όλα τα μέρη της ύλης σε λεπτομέρεια».

Ευκολότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά τα θέματα της Φυσικής

Σε διαφορετικό κλίμα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές «κινήθηκαν» τα σημερινά θέματα της Φυσικής, από τα οποία έλειψαν οι υπερβολές και οι πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις.

«Τα θέματα ήταν σαφή, κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και απαιτούσαν καλή κατανόηση της ύλης», σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Χασιακής, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και πρόσθεσε ότι «δεν υπήρχαν παγίδες και υπερπαραγωγές, δεν απαιτούσαν πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις και υπήρχε πάλι ερώτηση θεωρίας».

Σύμφωνα με τον κ. Χασιακή, ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι υποψήφιοι ήταν επαρκής και «σε σχέση με πέρυσι ήταν πιο εύκολα».

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Μάλιστα, ο κ. Χασιακής εξέφρασε την ελπίδα να συνεχιστεί προς την ίδια κατεύθυνση με φέτος η εξέταση του μαθήματος, προκειμένου να μην αποτρέπονται τα παιδιά από τη Φυσική, σε μια περιόδο τεχνολογικής εξέλιξης, που η Φυσική έχει κυρίαρχο ρόλο.

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Χωρίς εκπλήξεις η Οικονομία

Βατά, χωρίς εκπλήξεις ή παγίδες, ήταν τα σημερινά θέματα της Οικονομίας. «Το θέμα Α ήταν απολύτως βατό, χωρίς καμία δυσκολία και το Β, που είναι ανάπτυξη θεωρίας, ήταν βατό και αναμενόμενο», σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Βαΐα Μανιά, οικονομολόγος, καθηγήτρια στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ως προς τις ασκήσεις, τα θέματα Γ και Δ, σημείωσε ότι ήταν επίσης αναμενόμενες, με μία ιδιαιτερότητα στο θέμα Γ: «Όσοι δεν είναι πλήρως προετοιμασμένοι θα δουν λίγο ασυνήθιστη την εκφώνηση», σημείωσε η κ. Μανιά και πρόσθεσε ότι «οι διαβασμένοι υποψήφιοι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα, καθώς είναι βατά τα θέματα, χωρίς εκπλήξεις, χωρίς παγίδες».

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Συνέχεια για τα ΕΠΑΛ

Με μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν αύριο, Τρίτη, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και Στοιχεία Μηχανών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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