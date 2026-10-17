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Η φαντασμαγορική αποκάλυψη του «ιπτάμενου» Tesla Roadster από τον Elon Musk στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν άργησε να προκαλέσει κύματα αντιδράσεων και στην Ελλάδα.

Οι εξωπραγματικές υποσχέσεις και οι αμφιλεγόμενες επιδείξεις της αμερικανικής εταιρείας όπου το τετράτροχο όχημα εμφανίστηκε να αιωρείται και να περιστρέφεται στον αέρα λειτούργησαν ως η απόλυτη τροφή για τη φαντασία των χρηστών των κοινωνικών δικτύων.

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Μέσα σε λίγες μόλις ώρες, το ελληνικό ίντερνετ κατακλύστηκε από χιουμοριστικά βίντεο και memes, προσαρμόζοντας το υπεραυτοκίνητο των 250.000 δολαρίων στις συνθήκες της εγχώριας καθημερινότητας.

Στα δημοφιλέστερα σατιρικά βίντεο, το Tesla Roadster εμφανίζεται να παρακάμπτει τους ελληνικούς σταθμούς διοδίων πετώντας επιβλητικά από πάνω τους.

Ωστόσο, η ελληνική πραγματικότητα αποδείχθηκε «σκληρή» ακόμη και για την τεχνολογία του Musk, με άλλους δημιουργούς να παρουσιάζουν εικονικές ατυχείς στιγμές και συγκρούσεις του ιπτάμενου οχήματος πάνω σε αθηναϊκές πολυκατοικίες.

Αυτός ο ψηφιακός «θίασος» κινήθηκε σε ένα παράλληλο, εικονικό σύμπαν, ανάλογο με αυτό που συχνά επικαλείται ο εκκεντρικός Αμερικανός δισεκατομμυριούχος.

Όπως αποδείχθηκε για άλλη μια φορά, όταν η τεχνολογική επίδειξη αγγίζει τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, το ελληνικό διαδίκτυο είναι πάντα έτοιμο να απαντήσει με άφθονο χιούμορ και καυστική σάτιρα.