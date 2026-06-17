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Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή περίπου 600 παρευρισκόμενων πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026 η φιλανθρωπική συναυλία που διοργάνωσε το Τεκτονικό Ίδρυμα, σε συνεργασία με τη Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια Ιωάννα Σεβοπούλου μάγεψε το κοινό με αγαπημένα τραγούδια από τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και αλληλεγγύη.

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– Η ερμηνεύτρια Ιωάννα Σεββοπούλου

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του διαχρονικού προγράμματος «Οι Τέκτονες για το Παιδί», μέσω του οποίου το Τεκτονικό Ίδρυμα -από το 1928- προσφέρει συστηματική και ουσιαστική στήριξη σε παιδιά που έχουν ανάγκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δωρεές ιατρικού εξοπλισμού σε παιδιατρικά νοσοκομεία, προσφορά χιλιάδων μονάδων αίματος, υποστήριξη φορέων για παιδιά με αναπηρία, στήριξη ογκολογικών ασθενών και πολλές ακόμη δράσεις με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο.

– Ο Πρόεδρος του Τεκτονικού Ιδρύματος, κ. Γεώργιος Μπινιάρης, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Θ. Πανάγο και κ. Δ. Μπεργούνη. Στη φωτογραφία διακρίνεται επίσης ο κ. Λ. Κασιάπης, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες με κοινωνικό και φιλανθρωπικό αποτύπωμα.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η ενεργή συμμετοχή και πολλών μη τεκτόνων, οι οποίοι με τη γενναιοδωρία και την προσφορά τους ενίσχυσαν τον σκοπό της εκδήλωσης, αποδεικνύοντας ότι η φιλανθρωπία μπορεί να ενώσει όλους όσους επιθυμούν να προσφέρουν στα παιδιά της πατρίδας μας. Ο Προέδρος του Τεκτονικού Ιδρύματος κ. Γεώργιος Μπινιάρης, υπογράμμισε τη διαχρονική φιλανθρωπική δράση ότι η φιλανθρωπία ενώνει όλους όσους επιθυμούν να προσφέρουν στα παιδιά που χρήζουν ανάγκης, άλλα και τη διαχρονική φιλανθρωπική δράση του Τεκτονικού Ιδρύματος και των πολλών φίλων του.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Γεώργιος Μπινιάρης