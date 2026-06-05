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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο Χανίων όταν ένας άνδρας περίπου 40 ετών έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του νοσηλευτικού ιδρύματος και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, ο 40χρονος, που φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, δεν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο αλλά είχε μεταβεί με συγγενή του για να εξετάστει από γιατρούς.

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Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, ότι ο άνδρας ανέβηκε ξαφνικά στο μπαλκόνι και έκανε βουτιά στο κενό παρά τις φωνές ανθρώπων που τον είδαν και του ζητούσαν να μην το κάνει.

Οι γιατροί του νοσοκομείο που έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, διαπίστωσαν απλά το θάνατό του.