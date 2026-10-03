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Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου στην επαρχιακή οδό Αλιάρτου – Ακραιφνίου.

Λίγο πριν από την Αλίαρτο και περίπου στις 05:00, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός νταλίκας φορτωμένης με παλιοσίδερα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί από την πορεία του και να καταλήξει κυριολεκτικά «κρεμασμένο» από γέφυρα.

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Από το ατύχημα, όπως αναφέρει το permissos.gr, ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός είναι καλά στην υγεία τους.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εκτροπή διερευνώνται.