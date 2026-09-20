Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έπειτα από είκοσι ημέρες, τέθηκε επιτέλους υπό έλεγχο, η μεγάλη πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία έκαιγε από τις 31 Αυγούστου σε ένα ιδιαίτερα δύσβατη ορεινή περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν σημεία, όπου μεγάλοι κορμοί και ρίζες σιγοκαίνε. Σύμφωνα με όσους βρίσκονται στο πεδίο, το φαινόμενο δεν προκαλεί ανησυχία για αναζωπύρωση, αλλά συνδέεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς και το μεγάλο μέγεθος των δέντρων.

Advertisement

Advertisement

Η πλήρης κατάσβεση τέτοιων εστιών απαιτεί χρόνο, καθώς η καύση μπορεί να συνεχίζεται στο εσωτερικό των κορμών και στο υπέδαφος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις στο δάσος δείχνουν, ότι σε αρκετές περιοχές υπάρχει δυνατότητα φυσικής ανάκαμψης, ενώ μεγαλύτερη ανησυχία καταγράφεται για τις εκτάσεις με ρόμπολα.

Η φωτιά επηρέασε περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης, σύμφωνα με την τελευταία αποτίμηση επιστημόνων που πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή.Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μεγάλο τμήμα του δάσους έχει δυνατότητα να ανακάμψει φυσικά, γι’ αυτό και σε αυτή τη φάση δεν προκρίνεται η άμεση αναδάσωση αλλά η παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν, ωστόσο, τα ώριμα δάση ρόμπολου στην κορυφογραμμή, ενώ θα πρέπει να αξιολογηθεί και ο κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους πριν από την περίοδο των έντονων βροχοπτώσεων.