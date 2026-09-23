Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο σεφ Wolfgang Puck προτείνει την προσθήκη κρεμωδών υλικών, όπως η κρέμα γάλακτος ή το γιαούρτι, για να εξισορροπηθεί η υπερβολική αλμυρή γεύση ενός φαγητού.

Η χρήση λεμονιού ή ξιδιού μπορεί επίσης να μετριάσει την έντονη αλμύρα, αρκεί να προστίθεται σταδιακά και με προσεκτικές δοκιμές κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Στις σούπες και στα μαγειρευτά, η αραίωση με νερό ή ανάλατο ζωμό μειώνει αποτελεσματικά τη συγκέντρωση του αλατιού σε κάθε μερίδα του φαγητού.

Η προσθήκη επιπλέον ανάλατων υλικών αποτελεί ασφαλέστερη λύση από τη χρήση ωμής πατάτας, η οποία δεν απορροφά επιλεκτικά το περιττό αλάτι από το φαγητό.

Η πρόληψη παραμένει η καλύτερη μέθοδος, καθώς το σταδιακό αλάτισμα με συχνές δοκιμές αποτρέπει τη δημιουργία του προβλήματος κατά την προετοιμασία των πιάτων.

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Μια απρόσεκτη κίνηση με την αλατιέρα αρκεί για να αλλάξει τη γεύση του φαγητού. Το καλό νέο είναι ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορούμε να αποκαταστήσουμε την ισορροπία του.

Ο βραβευμένος Αυστριακός σεφ Wolfgang Puck -μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής γαστρονομίας- επισημαίνει έναν βασικό κανόνα: Το αλάτι πρέπει να προστίθεται σταδιακά, με συχνές δοκιμές κατά το μαγείρεμα. Αν, ωστόσο, η ζημιά έχει γίνει, μία από τις λύσεις που προτείνει είναι η προσθήκη ενός πιο πλούσιου, κρεμώδους υλικού. Λίγη κρέμα γάλακτος, γιαούρτι ή ανάλατο βούτυρο μπορούν, εφόσον ταιριάζουν στη συνταγή, να μετριάσουν την υπερβολικά αλμυρή γεύση.

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Λεμόνι ή ξίδι

Η οξύτητα είναι ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο. Λίγες σταγόνες λεμόνι ή ξίδι μπορούν να μετριάσουν την αίσθηση της αλμύρας και να αναδείξουν καλύτερα τις υπόλοιπες γεύσεις του πιάτου.

Οι ειδικοί μαγειρικής του Bon Appétit προτείνουν ακριβώς αυτή την προσέγγιση όταν ένα πιάτο έχει αλατιστεί περισσότερο από όσο πρέπει.

Χρειάζεται, ωστόσο, μέτρο. Προσθέτουμε μικρή ποσότητα, δοκιμάζουμε και συνεχίζουμε μόνο εφόσον είναι απαραίτητο – διαφορετικά κινδυνεύουμε απλώς να αντικαταστήσουμε ένα πρόβλημα με ένα άλλο.

Στις σούπες και στα μαγειρευτά, αυξάνουμε την ποσότητα

Για μια υπερβολικά αλμυρή σούπα, σάλτσα ή ένα φαγητό κατσαρόλας, η αποτελεσματικότερη λύση είναι συχνά και η απλούστερη: αραίωση.

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Μπορούμε να προσθέσουμε νερό, ανάλατο ζωμό ή περισσότερα από τα βασικά υλικά της συνταγής χωρίς -εννοείται, να ρίξουμε επιπλέον αλάτι. Έτσι μειώνεται η συγκέντρωση του αλατιού σε κάθε μερίδα.

Η ίδια αρχή λειτουργεί και σε άλλα πιάτα. Αν, για παράδειγμα, έχουμε αλατίσει υπερβολικά λαχανικά ή αυγά, η προσθήκη επιπλέον ανάλατων υλικών μπορεί να αποκαταστήσει την αναλογία.

Και το γνωστό «κόλπο» με την πατάτα;

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Η ωμή πατάτα που υποτίθεται ότι «τραβάει» το περιττό αλάτι από μια σούπα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μαγική λύση. Απορροφά μέρος του υγρού μαζί με το αλάτι που περιέχει, επομένως δεν λειτουργεί ως «σφουγγάρι» που απομακρύνει επιλεκτικά την περίσσεια αλατιού.

Η ασφαλέστερη λύση παραμένει η αύξηση της ποσότητας του φαγητού με ανάλατα συστατικά ή η αραίωσή του.

Και βέβαια, η καλύτερη «διόρθωση» παραμένει η… πρόληψη. Αλατίζουμε λίγο-λίγο και δοκιμάζουμε όσο μαγειρεύουμε, έχοντας κατά νου ότι σε σάλτσες και μαγειρευτά που σιγοβράζουν, όσο εξατμίζεται το νερό τόσο περισσότερο συμπυκνώνεται και το αλάτι.

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Με πληροφορίες από Wolfgang Puck, Bon Appetit