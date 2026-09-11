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Η Eyewear by David Beckham παρουσιάζει τη νέα καμπάνια Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον David Beckham και τη Safilo. Με φόντο μια βίλα στο Μαϊάμι την ώρα του ηλιοβασιλέματος, η καμπάνια αποτυπώνεται μέσα σε ένα σκηνικό λουσμένο στο χρυσαφένιο φως, με εντυπωσιακές αρχιτεκτονικές γραμμές και τις μακριές σκιές των φοινικόδεντρων.

Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 συνδυάζει κλασικές γραμμές με σύγχρονα σχεδιαστικά στοιχεία, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των υλικών, την υψηλή δεξιοτεχνία και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Στα γυαλιά ηλίου και τους οπτικούς σκελετούς, διαχρονικά σχέδια αποκτούν μια σύγχρονη προσέγγιση μέσα από νέες αναλογίες, ιδιαίτερα φινιρίσματα και χρωματικές επιλογές που χαρακτηρίζουν τη σεζόν.

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Η καμπάνια αναδεικνύει τις δύο συμπληρωματικές σχεδιαστικές κατευθύνσεις της συλλογής. Η Timeless Icons επαναπροσδιορίζει κλασικά σχήματα γυαλιών μέσα από μια καθαρή, σύγχρονη αισθητική, ενώ η Style Pioneer παρουσιάζει πιο τολμηρά σχέδια, με έντονες αναλογίες, καθαρές γραμμές και ξεχωριστές λεπτομέρειες.

Πρωταγωνιστής της καμπάνιας είναι το DB 99/Miami, ένα από τα αγαπημένα σχέδια του David Beckham. Ο σκελετός ξεχωρίζει για το έντονο τετράγωνο σχήμα του, με απαλά στρογγυλεμένες άκρες και σμιλεμένες γραμμές. Για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, παρουσιάζεται σε νέες εποχικές χρωματικές επιλογές, μεταξύ των οποίων μια αποκλειστική εκδοχή Brown Horn με τους πρώτους πράσινους ντεγκραντέ φωτοχρωμικούς φακούς του brand.

Οι χαρακτηριστικές λεπτομέρειες του brand παραμένουν στο επίκεντρο της συλλογής. Το Talisman, το εμβληματικό μοτίβο εμπνευσμένο από τα φτερά ενός πουλιού, είναι ορατό τόσο στη μετώπη όσο και στο πλαϊνό μέρος του σκελετού, ενώ το διακριτικό μονόγραμμα DB προσθέτει ένα ακόμη αναγνωρίσιμο στοιχείο σε επιλεγμένα σχέδια.

Η συλλογή Eyewear by David Beckham Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από τον Οκτώβριο του 2026 σε επιλεγμένα καταστήματα οπτικών, καθώς και στο davidbeckhameyewear.com.

DB 99 MIAMI 807-KE

DB 7171 EX4

DB 7170/S DYG-ZK

DB 1248 J5G

DB 99/MIAMI/SE EX4-4R