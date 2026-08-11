Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δυσάρεστες οσμές στο ψυγείο προκαλούνται από τη συσσώρευση πτητικών μορίων τροφίμων και συχνά απαιτούν σχολαστικό καθαρισμό των ραφιών και των λάστιχων στεγανοποίησης.

Ο έλεγχος του δίσκου αποστράγγισης κρίνεται απαραίτητος, καθώς εκεί ενδέχεται να συσσωρεύονται υπολείμματα τροφίμων και μικροοργανισμοί που προκαλούν επίμονες μυρωδιές.

Η μαγειρική σόδα παγιδεύει τα δύσοσμα μόρια στην επιφάνειά της, αλλά η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτησή της σε ρηχά σκεύη.

Ο ενεργός άνθρακας αποτελεί πιο αποδοτική λύση για τη δέσμευση των οσμών χάρη στη μεγάλη πορώδη επιφάνειά του.

Η σωστή συντήρηση του ψυγείου, ο τακτικός καθαρισμός και η αποθήκευση των τροφίμων σε κλειστά δοχεία παραμένουν τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης.

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Οι δυσάρεστες οσμές στο ψυγείο είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα. Παρότι η πρώτη σκέψη είναι να τοποθετήσουμε ένα κουτί με μαγειρική σόδα στα ράφια του, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη λύση δεν είναι πάντοτε αρκετή. Πολλές φορές, η δυσάρεστη μυρωδιά δεν οφείλεται στα τρόφιμα, αλλά σε σημεία του ψυγείου που σπάνια καθαρίζονται. Επιπλέον, υπάρχουν πιο αποτελεσματικές μέθοδοι για την οριστική αντιμετώπισή τους.

Οι οσμές δημιουργούνται από πτητικά μόρια που απελευθερώνονται φυσιολογικά από τα τρόφιμα και κυκλοφορούν στον κλειστό χώρο του ψυγείου. Όταν ανοίγει η πόρτα, τα μόρια αυτά φτάνουν στη μύτη μας και ενεργοποιούν τους υποδοχείς της όσφρησης. Όσο περισσότερα συσσωρεύονται στο εσωτερικό της συσκευής, τόσο εντονότερη γίνεται η δυσάρεστη μυρωδιά.

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Το πρώτο βήμα είναι πάντα ένας σχολαστικός καθαρισμός. Απομακρύνουμε τα ληγμένα ή αλλοιωμένα τρόφιμα, πλένουμε τα ράφια και τα συρτάρια, αλλά και τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τις οσμές. Αν όμως το πρόβλημα επιμένει, οι ειδικοί συνιστούν να ελεγχθεί και ο δίσκος αποστράγγισης του ψυγείου, ο οποίος βρίσκεται συνήθως στο κάτω μέρος της συσκευής. Εκεί μπορεί να συσσωρεύονται νερά, υπολείμματα τροφίμων και μικροοργανισμοί, δημιουργώντας μια επίμονη δυσάρεστη οσμή που δύσκολα εντοπίζεται.

Η μαγειρική σόδα εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς οικιακές λύσεις, όμως η δράση της συχνά υπερεκτιμάται. Δεν «εξουδετερώνει» χημικά τις οσμές, αλλά παγιδεύει τα δύσοσμα μόρια στην επιφάνειά της. Η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη διαθέσιμη επιφάνεια. Έτσι, ένα ανοιγμένο κουτί μαγειρικής σόδας αποδίδει πολύ λιγότερο από την ίδια ποσότητα απλωμένη σε ένα ρηχό μπολ ή πιάτο, ενώ χρειάζεται τακτική αντικατάσταση για να συνεχίσει να λειτουργεί.

Αρκετοί χρησιμοποιούν επίσης μπολ με ξίδι ή κατακάθια καφέ για να περιορίσουν τις οσμές. Ωστόσο, οι μέθοδοι αυτές έχουν ένα βασικό μειονέκτημα: Αντί να απομακρύνουν πλήρως τις ανεπιθύμητες μυρωδιές, μπορεί να προσθέσουν τις δικές τους, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ακόμη και τη μυρωδιά ορισμένων τροφίμων.

Σύμφωνα με ειδικούς στον καθαρισμό, αποτελεσματικότερη λύση αποτελεί ο ενεργός άνθρακας. Χάρη στη μεγάλη πορώδη επιφάνειά του, μπορεί να συγκρατεί πολύ μεγαλύτερη ποσότητα δύσοσμων μορίων σε σχέση με τη μαγειρική σόδα. Διατίθεται σε φακελάκια -τα βρίσκουμε σε μεγάλα σούπερ μάρκετ- ή δοχεία ειδικά για ψυγεία, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους χώρους του σπιτιού όπου υπάρχουν επίμονες οσμές, όπως ντουλάπες ή αποθήκες.

Οι ειδικοί τονίζουν, πάντως, ότι καμία λύση για την αντιμετώπιση των οσμών δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη σωστή συντήρηση του ψυγείου. Ο τακτικός καθαρισμός, ο έλεγχος του δίσκου αποστράγγισης, η άμεση απομάκρυνση αλλοιωμένων τροφίμων και η αποθήκευση των τροφίμων σε καλά κλεισμένα δοχεία παραμένουν τα σημαντικότερα μέτρα πρόληψης. Όταν αυτά συνδυάζονται με ένα αποτελεσματικό υλικό απορρόφησης των οσμών, το ψυγείο μπορεί να παραμένει απαλλαγμένο από δυσάρεστες μυρωδιές για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από seriouseats, marthastewart