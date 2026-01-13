Απλές αλλά πολύ χρήσιμες οδηγίες για το πως μπορούμε να κρατηθούμε ζεστοί την εποχή των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών παρέχει το Case Western Reserve University του Κλίβελαντ στο Οχάιο, περιοχή όπου το χειμώνα οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν και με πολύ χιόνι.

Την εποχή των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών λοιπόν:

Ας μένουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους. Εάν πρέπει να βγούμε έξω, ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα τουλάχιστον κάθε 20 λεπτά – με παραμονή σε ζεστό χώρο.

Ας φορέσουμε πολλά στρώματα φαρδιά και ζεστά ρούχα- τα εξωτερικά ρούχα καλό είναι να είναι αδιάβροχα.

Ας προτιμήσουμε μονοκόμματα γάντια που συγκρατούν καλύτερα τη θερμότητα του σώματος.

Ας προσθέσουμε ένα κασκόλ για να καλύψουμε το στόμα μας και να προστατεύσουμε τους πνεύμονές μας από τον ψυχρό αέρα.

Advertisement

Advertisement

Μαθαίνουμε να εντοπίζουμε τα συμπτώματα της υποθερμίας

Η υποθερμία εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του σώματός μας πέφτει σημαντικά κάτω από το φυσιολογικό, συνήθως κάτω από τους 35,5 βαθμούς Κελσίου. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ανεξέλεγκτο τρέμουλο, σύγχυση, συγκεχυμένη ομιλία, μούδιασμα, αδυναμία ή ακόμη και απώλεια συνείδησης. Η υποθερμία είναι απειλητική για τη ζωή και απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

Εάν συναντήσουμε ένα άτομο που πιστεύουμε ότι πάσχει από υποθερμία, σε καλέσουμε το 166, αριθμό έκτακτης ανάγκης για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στην Ελλάδα, που χρησιμοποιείται για επείγοντα περιστατικά, παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδή ασθενών σε νοσοκομεία,

Για να αποτρέψουμε περαιτέρω απώλεια θερμότητας, ας μετακινήσουμε το άτομο σε ένα ζεστό μέρος, ας φροντίσουμε να φορά στεγνά ρούχα, ας καλύψουμε το σώμα του (συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού και του λαιμού) με κουβέρτες και ας χρησιμοποιήσουμε κάτι για να εμποδίσουμε το κρύο . Προσοχή: Δεν πρέπει να καλύπτουμε το πρόσωπό του.

Εάν η ιατρική βοήθεια απέχει περισσότερο από 30 λεπτά, ας προσφέρουμε – αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα – ζεστό, ζαχαρούχο ποτά εάν το άτομο είναι σε εγρήγορση (όχι αλκοόλ!) κι ας εφαρμόσουμε θερμικές συσκευασίες στις μασχάλες, στις πλευρές του θώρακα, στο λαιμό και/ή στη βουβωνική χώρα.

Σε αφιέρωμά της, η Mayo Clinic εξηγεί ότι το τρέμουλο – που παρουσιάζεται όταν η θερμοκρασία του σώματος πέφτει – είναι η προσπάθεια του σώματος να ζεσταθεί. Είναι μια αυτόματη άμυνα ενάντια στο κρύο. Κι επίσης σημειώνει: Τα άτομα με υποθερμία συνήθως δεν γνωρίζουν την κατάστασή τους. Τα συμπτώματα συχνά εμφανίζονται σταδιακά. Επίσης, η σύγχυση σκέψης που σχετίζεται με την υποθερμία εμποδίζει την αυτογνωσία. Η σύγχυση σκέψης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε, επικίνδυνη για την υγεία, συμπεριφορά.

Ας λάβουμε υπόψη κι άλλες προφυλάξεις

Συγκεντρώνουμε προμήθειες σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.



Λαμβάνουμε προφυλάξεις για να αποτρέψουμε το πάγωμα των σωλήνων νερού.



Βεβαιωνόμαστε ότι τα κατοικίδιά μας έχουν πρόσβαση σε ένα ζεστό και ασφαλές μέρος.

Με πληροφορίες από: Case Western Reserve University , Mayo Clinic