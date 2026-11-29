Ντόρα Μπακογιάννη: Έμαθα ότι ο Κυριάκος θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΝΔ από την τηλεόραση- Έπρεπε να είχα αντιδράσει στην επιστροφή Σαμαρά

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Κατά την επίσκεψή του στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, ο κ.

Σαμαράς εξέτασε ζητήματα που απασχολούν την τοπική οικονομία και τους επαγγελματίες.

Σε εκδήλωση με νέους, ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική κάνοντας αναφορές σε ελλείψεις στη Δικαιοσύνη και δυσκολίες των αγροτών.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις επόμενες εθνικές εκλογές, προειδοποιώντας ότι η αποχή ευνοεί τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Οι επαφές του κ.

Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται με συναντήσεις στελεχών, εν μέσω σεναρίων για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

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Σειρά επαφών και συναντήσεων πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το Σάββατο συναντήθηκε με τον δήμαρχο της πόλης, Στέλιο Αγγελούδη, και τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο, ενώ επισκέφθηκε και τη ΒΙΠΕ στη Σίνδο. Το βράδυ συνομίλησε με πολίτες και κυρίως νέους, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συμμετοχής στις επόμενες εθνικές εκλογές, με αιχμές για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για σειρά συναντήσεων και επαφών το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο συναντήθηκε με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο, ενώ επισκέφθηκε και τη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕ), στη Σίνδο.

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Το βράδυ του Σαββάτου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με νέους από την ευρύτερη περιοχή. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό κατάστημα της Θεσσαλονίκης, ο κ. Σαμαράς συνομίλησε με πολίτες διαφορετικών ηλικιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη νέα γενιά.

Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στην αβεβαιότητα που βιώνουν οι νέοι για το μέλλον τους, άσκησε κριτική στη σημερινή κατάσταση στη χώρα και απηύθυνε μήνυμα ενότητας και συστράτευσης, με φόντο και τις επόμενες εθνικές εκλογές.

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή απόψε, γιατί δεν υπάρχει πιο ωραίο θέαμα που γεμίζει τη συνείδηση και την πίστη μας στο αύριο, από το να βλέπει κανείς τους νέους να ενδιαφέρονται και να αγαπάνε την πατρίδα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στους νέους που αισθάνονται αβεβαιότητα για το μέλλον τους, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε: «Εγώ σας λέω ότι μπορούμε να είμαστε μαζί για να παλέψουμε. Θα είμαστε μια γροθιά ενωμένη».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το όραμα για ένα καλύτερο αύριο δεν είναι άπιαστο.

Οι αιχμές Σαμαρά για τη σημερινή κατάσταση στη χώρα

Ο Αντώνης Σαμαράς έκανε λόγο για σκάνδαλα, διεθνείς περιπέτειες και ελλείψεις στη Δικαιοσύνη, ενώ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίοι και οι αγρότες.

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Μίλησε, μάλιστα, για «απαγόρευση στον μικρομεσαίο να πετύχει», εξηγώντας ότι αναφέρεται σε κάθε άνθρωπο που θέλει να εξελιχθεί, να προοδεύσει και να πραγματοποιήσει το δικό του όνειρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους αγρότες που επέλεξαν να παραμείνουν στον τόπο τους, ακολουθώντας τη συμβουλή των γονιών τους, αλλά σήμερα βλέπουν τις προσπάθειές τους να απειλούνται.

«Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλουμε και οφείλετε κι εσείς να δώσουμε το δικαίωμα της ελπίδας», σημείωσε.

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Όπως πρόσθεσε, δύο είναι οι προϋποθέσεις για να κερδηθεί αυτό το δικαίωμα: η πίστη στον εαυτό μας, στους φίλους, στις ιδέες και στον Χριστό, αλλά και η αποφασιστικότητα να δοθεί η μάχη.

Το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά για τις επόμενες εκλογές

Ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον είχε η αναφορά του πρώην πρωθυπουργού στις προσεχείς εθνικές εκλογές, καθώς κάλεσε τους νέους να μην επιλέξουν την αποχή.

«Πολλοί μιλάνε για μάχη και μετά κάθονται στην πολυθρόνα. Όποιος μείνει στην πολυθρόνα στις προσεχείς εκλογές και δεν πάει να ψηφίσει, στην ουσία ψηφίζει αυτά τα οποία γίνονται σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε στη θέρμη, την ειλικρίνεια και την αποφασιστικότητα που, όπως είπε, διέκρινε στα μάτια των νέων που βρέθηκαν απέναντί του. Εξέφρασε, παράλληλα, την πεποίθηση ότι με τέτοιους ανθρώπους το αύριο θα είναι πολύ καλύτερο.

«Γιατί τα πάντα είναι η πατρίδα», κατέληξε.

Συνεχίζονται οι επαφές του Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα των συναντήσεων του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, Κυριακή.

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις επαφές περιλαμβάνονται και συναντήσεις με στελέχη που στηρίζουν τον ίδιο, καθώς και το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος.

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