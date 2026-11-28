Με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο συναντήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Ο κ. Φιλόθεος υποδέχτηκε τον πρώην πρωθυπουργό στην είσοδο των γραφείων της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, σε αυτή που αποτέλεσε την πρώτη επίσημη επίσκεψη του κ. Σαμαρά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Αντώνης Σαμαράς ευχήθηκε στον κ. Φιλόθεο καλή δύναμη στο έργο του «επ’ αγαθώ του Έθνους».
Το βράδυ του Σαββάτου ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε με νέους στο καφέ-μπαρ Avenue.