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Θα ήθελα πραγματικά μια απάντηση από την κυβέρνηση σε ένα απλό ερώτημα: τι ακριβώς πάει καλά σήμερα για την Ελληνίδα και τον Έλληνα;

Και διευκρινίζω εξαρχής: δεν αναφέρομαι στα ταμεία του κράτους, στα πρωτογενή πλεονάσματα ή στους δημοσιονομικούς δείκτες. Αναφέρομαι στην τσέπη, στο σπίτι, στο σούπερ μάρκετ, στη δουλειά. Στην πραγματική ζωή.

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Έξι στους δέκα δεν πείστηκαν από τη ΔΕΘ

Η πρώτη απάντηση ήρθε από τους ίδιους τους πολίτες. Στη δημοσκόπηση της GPO μετά τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης, το 61,4% αξιολόγησε αρνητικά ή μάλλον αρνητικά το πακέτο των μέτρων, έναντι 36,2% που το είδε θετικά ή μάλλον θετικά. Στη δημοσκόπηση της MARK το ποσοστό της δυσαρέσκειας κατέβηκε στο 55%

Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, την ίδια στιγμή, διαμαρτύρονται για το φορολογικό βάρος και το λειτουργικό κόστος. Και ο εργαζόμενος περιμένει να δει όχι τι ανακοινώθηκε από ένα βήμα, αλλά τι θα του απομείνει στο τέλος του μήνα.

Ο ΟΟΣΑ μάς προσγειώνει στην πραγματικότητα

Η έκθεση Taxing Wages 2026 του ΟΟΣΑ είναι αποκαλυπτική. Για οικογένεια με έναν εργαζόμενο μέσου μισθού και δύο παιδιά, η συνολική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα φθάνει το 37,5%. Είναι η τέταρτη υψηλότερη μεταξύ των 38 χωρών του ΟΟΣΑ, έναντι μέσου όρου 26,2%.

Και μιλάμε για μια χώρα που υποτίθεται ότι θέλει να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα.

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Ακρίβεια, ενοίκια και ενέργεια

Ο πληθωρισμός ανέβηκε τον Αύγουστο στο 3,8%, με τη στέγαση να καταγράφει αύξηση 9,7%.

Οι τιμές στα ράφια δεν επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν. Τα ενοίκια παραμένουν δυσβάσταχτα. Και τώρα έρχεται ένας χειμώνας με την Ελλάδα εκτεθειμένη στις διεθνείς αναταράξεις των εισαγόμενων καυσίμων και του φυσικού αερίου. Ήδη η νέα ενεργειακή κρίση έχει ανεβάσει σημαντικά τις διεθνείς τιμές. (Reuters)

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Πρωταθλητές και στο εργασιακό άγχος

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η έρευνα OSH Pulse δείχνει ότι 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα αντιμετώπισε μέσα σε έναν χρόνο στρες, κατάθλιψη ή άγχος που συνδέεται ή επιβαρύνεται από την εργασία. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 29%. Το 57% δηλώνει έντονη πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας.

Άρα επαναφέρω το ερώτημα:

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Όταν ο οικογενειάρχης φορολογείται τόσο βαριά, ο μικρομεσαίος ασφυκτιά, ο εργαζόμενος αγχώνεται, το ενοίκιο τρώει τον μισθό, το σούπερ μάρκετ παραμένει ακριβό και η ενέργεια απειλεί με νέο λογαριασμό, μπορεί η κυβέρνηση να μας πει τι ακριβώς πάει καλά για τους Έλληνες;

Όχι για το κράτος.

Για τους πολίτες. Οι μισοί από τους οποίους, μάλιστα, δε μπόρεσαν να κάνουν διακοπές, όχι μόνο με τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και της Γιούροστατ.

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