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Εικόνες από την ελληνική συμμετοχή στην πολυεθνική άσκηση Eagle Partner 2026, στην Αρμενία, έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Η άσκηση διεξήχθη από τις 17 ως τις 25 Ιουνίου. Συμμετείχαν 250 στρατιωτικοί από την Αρμενία και 93 από τις υπόλοιπες χώρες (Ελλάδα με 11 στελέχη από το ΓΕΣ και τη ΔΕΠ, ΗΠΑ και Γαλλία)

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Σκοποί της άσκησης είναι η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, ο συντονισμός δυνάμεων & επικοινωνιών και η βελτίωση επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Η Eagle Partner έλαβε χώρα για πρώτη φορά το 2023 και έγινε ξανά το 2024 και το 2025. Μέχρι τώρα διεξαγόταν μεταξύ ΗΠΑ και Αρμενίας, και πρόκειται για την πρώτη φορά που συμμετείχαν τρεις χώρες του ΝΑΤΟ.