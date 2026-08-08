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Η παρουσία των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία επαναξιολογείται κάθε μήνα, σημειώνουν πηγές του ΥΠΕΘΑ, με φόντο την υπογραφή του «Συμφώνου της Μέκκας» μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, το ζήτημα της μηνιαίας επαναξιολόγησης έχει προκύψει από τον περασμένο Μάρτιο, λόγω της αλλαγής των γεωπολιτικών συνθηκών στην περιοχή.

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Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν υπέγραψαν την Παρασκευή το αποκαλούμενο «Σύμφωνο της Μέκκας», βάσει του οποίου επίθεση σε μία από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των άλλων. Η υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας δημιουργεί νέα δεδομένα στην περιοχή, εν μέσω μιας περιόδου που η Σαουδική Αραβία εμφανίζεται αντιμέτωπη με αυξημένες εντάσεις, περιλαμβανομένης της κλιμάκωσης με τους Χούθι στην Υεμένη και τη συνέχιση της σύγκρουσης ΗΠΑ- Ιράν, που δεν φαίνεται να τερματίζεται σύντομα.

H ελληνική πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στην περιοχή Γιανμπού (Yanbu), στα δυτικά/ νοτιοδυτικά της Σαουδικής Αραβίας (στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας). Σημειώνεται πως η ΕΛΔΥΣΑ βρίσκεται στη χώρα από το 2021. Το Ριάντ καλύπτει τα έξοδα της ανάπτυξής των ελληνικών Patriot, ενώ αναμένεται η Σαουδική Αραβία να συμβάλει στην αναβάθμισή τους. Υπενθυμίζεται πως η ελληνική δύναμη είχε αναχαιτίσει στις 25 Ιουλίου δύο βαλλιστικούς πυραύλους και δύο drones που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη, σε τρία διαφορετικά περιστατικά, καθώς και επίθεση με πυραύλους στις 19 Μαρτίου, και επίθεση με drone στις 16 Απριλίου.

Σημειώνεται επίσης πως προβληματισμό σχετικά με ενδεχόμενη στρατηγική αύξησης της έντασης στο Αιγαίο από την Τουρκία εν μέσω του καλοκαιριού, που κατά κανόνα μειωνόταν, προκαλεί η προκλητικότητα των τελευταίων ημερών στον αέρα.

Την Πέμπτη ειδικότερα, αμέσως μετά τις υπογραφές της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI- Η εν λόγω συμφωνία αφορά στην ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου) υπήρξε έξαρση της τουρκικής δραστηριότητας, που περιελάμβανε μάλιστα εικονική αερομαχία.