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Τελικά δεν θα είναι υποψήφιος με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Κώστας Δοκιμάκης στις Κυκλάδες. Όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του στο Facebook ο γραμματέας της ΕΛ.Α.Σ. οι αναρτήσεις του Συριανού δικηγόρου και πρώην στελέχους της ΝΔ, δημιουργούν ασυμβίβαστο.

«Δεν ζητάμε πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων σε όσους ανταποκρίνονται στο κάλεσμά μας να συμπαραταχθούν μαζί μας.

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Ωστόσο αναρτήσεις που θίγουν τις αξίες που υπηρετούμε, ακόμη και αν προέρχονται από το μακρινό παρελθόν, δημιουργούν ασυμβίβαστο με τη θέση του υποψηφίου βουλευτή. Ο Κώστας Δοκιμάκης δεν θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτιά μας», έγραψε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Δοκιμάκης ανακοινώθηκε στα 120 ονόματα των πρώτων υποψηφίων της ΕΛ.Α.Σ. Όπως αποκαλύφθηκε, δεν ήταν απλά πρώην μέλος της ΝΔ και στέλεχος ΝΟΔΕ αλλά οι αναρτήσεις του στα social media άγγιζαν την σφαίρα της ακροδεξιάς. Με πλήθος ρατσιστικών, σεξιστικών σχολίων αλλά και την άρνηση των νεκρών του Πολυτεχνείο, προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα και αντιδράσεις για το πως βρέθηκε στα ψηφοδέλτια.