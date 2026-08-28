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Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κρατικό μηχανισμό για ανεπάρκεια και ψευδή ενημέρωση των πολιτών, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των ενεργειών του.

Από την πλευρά του, ο Ευάγγελος Τουρνάς υπερασπίστηκε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την κινητοποίηση των δυνάμεων, τονίζοντας πως οι δυνάμεις πυρόσβεσης δεν διαθέτουν μαγικές ικανότητες.

Ο υπουργός κατήγγειλε συστηματική στοχοποίηση και μπούλινγκ από την πλευρά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ζητώντας την προστασία του προεδρείου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στα αίτια των καταστροφών και στις επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών, με τους δύο πολιτικούς να συγκρούονται έντονα για τον απολογισμό των απωλειών.

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Σκληρή κόντρα μεταξύ του υπουργού Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελου Τουρνά και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου κατεγράφη στη Βουλή γύρω από την αντιμετώπιση και των φετινών καταστροφικών πυρκαγιών. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού στην αντιμετώπιση και την διαχείριση της κατάστασης με τον Ευάγγελο Τουρνά να απαντά πως «οι επιχειρησιακές δυνάμεις δεν έχουν μαγικό ραβδί».

Τα πνεύματα οξύνθηκαν μετά την παραδοχή του αρμόδιου υπουργού πως «πράγματι θα μπορούσε να γίνει Μάτι», αναφερόμενος στην πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, τονίζοντας, ωστόσο, πως υπήρξε άμεση η κινητοποίηση του μηχανισμού και πως υπήρξε επιτυχημένη απομάκρυνση δια θαλάσσης. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον υπουργό πως «λέτε ψέματα. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως εκ των υστέρων ήρθαν τα μηνύματα» με τον Ευάγγελο Τουρνά να υποστηρίζει πως υφίσταται «συστηματικό μπούλινγκ», ενώ ζήτησε την προστασία από το προεδρείο της επιτροπής. «Στον στρατό έτσι μάθατε να λέτε; Διοικείτε και λέτε ότι δέχεστε μπούλινγκ;» αντέτεινε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον αρμόδιο υπουργό να υποστηρίζει πως «στοχοποιούνται» όσοι προσπαθούν να «σώσουν ό,τι σώζεται».

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Ο διάλογος που κατεγράφη ανάμεσα στον Ευάγγελο Τουρνά και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ενδεικτικός της έντασης:

Ευάγγελος Τουρνάς: Ζητώ συγγνώμη για το θέαμα, δέχθηκα συστηματικές επιθέσεις. Δεν απάντησα, γιατί έχω μάθει να σέβομαι το χώρο. Μόλις μπήκα στη Βουλή ένιωσα δέος, πέρασαν από εδώ άνθρωποι που ξιφούλκησαν σε επίπεδο πολιτικού πολιτισμού και δεν είχαν αυτή την εικόνα…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε διορισμένος υπουργός και ήρθατε να μας πείτε για τη Βουλή; Ανακαλέστε τον στην τάξη κύριε πρόεδρε!

Ευάγγελος Τουρνάς: Είχαμε πράγματι τεράστιο αριθμό πυρκαγιών φέτος, 3.150 πυρκαγιές σε μια Ευρώπη που καίγεται, οι πρωτόγνωρες συνθήκες επηρεάζουν χώρες όπως την Ουαλία, το Βέλγιο… Πληγήκαμε κι εμείς, είχαμε 300.000 στρέμματα καμένα…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν είναι το ίδιο. Για τον Άγιο Βασίλειο πείτε μας, ήταν mega fire;

Ευάγγελος Τουρνάς: Δεν υπήρχε το 2019 το υπουργείο. Φτιάξαμε έναν μηχανισμό που έχει ενώσει τους πάντες – και την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει σχέδιο, τρόπο που ενεργεί, ανθρώπινο δυναμικό και μέσα…

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορούμε άλλα ψέματα! Πού τα λέει αυτά; Είναι ικανοποιημένος που είχαμε 9 νεκρούς; Είχαμε ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων και επιχαίρετε; Δεν ντρέπεστε λίγο;

Ευάγγελος Τουρνάς: Αναφορικώς με τη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο, ήταν σε δύσβατο σημείο, εξελίχθηκε γρήγορα. Πράγματι θα μπορούσε να γίνει Μάτι. Είναι μια περίκλειστη περιοχή, με ένα δρόμο εισόδου και ένα δρόμο εξόδου. Δώσαμε άμεση απομάκρυνση….

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα! Οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως εκ των υστέρων ήρθαν τα μηνύματα.

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Ευάγγελος Τουρνάς: Υφίσταμαι συστηματικό μπούλινγκ!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στον στρατό έτσι μάθατε να λέτε; Διοικείτε και λέτε ότι δέχεστε μπούλινγκ;

Ευάγγελος Τουρνάς: Κινητοποιήσαμε το μηχανισμό, υπήρξε επιτυχημένη απομάκρυνση δια θαλάσσης.

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Η φωτιά δεν ξεκίνησε από το σύστημα ανεμογεννητριών;

Ευάγγελος Τουρνάς: Υπάρχει κάποιος που δεν θέλει την πράσινη ενέργεια; Το πρόβλημα είναι το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, η εταιρεία που είχε αναλάβει τη μεταφορά του ρεύματος. Οι υπαίτιοι θα δικαστούν. Τώρα, όσον αφορά στον άνεμο, ναι μας δροσίζει, αλλά εμάς μας δημιουργεί πρόβλημα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο στρατηγός άνεμος…

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Ευάγγελος Τουρνάς: Λέμε ότι η νησιωτικότητα είναι ευλογία της πατρίδας, η ομορφιά μας, από την άλλη μεριά όμως μας δημιουργεί επιχειρησιακό πρόβλημα. Συμβαίνουν αυτά, φτιάχνουμε μηχανισμό να αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Δεν είπαμε ότι είμαστε μάγοι. Η φωτιά είναι καταστροφή, εκείνη τη στιγμή πρέπει να σώσουμε ό,τι σώζεται. Οι επιχειρησιακές δυναμεις δεν εχουν μαγικό ραβδί.

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Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε ρεκόρ νεκρών και καμένων εκτάσεων!

Ευάγγελος Τουρνάς: Ζητώ την προστασία σας κύριε πρόεδρε!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας και ζητάτε προστασία!

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Ευάγγελος Τουρνάς: Η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού κρίνεται από το πόσα χιλιάδες στρέμματα και πόσες ζωές σώθηκαν. Για τον εμπρηστή και την εμπρήστρια έπρεπε να μιλάμε κυρία πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για τις δικογραφίες των εμπρησμών τι κάνετε;

Ευάγγελος Τουρνάς: Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που στοχοποιούμε αυτούς που πάνε να σώσουν ό,τι σώζεται.