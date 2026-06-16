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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) σε αγροτική έκταση στην Ανθήλη Φθιώτιδας.



Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.



Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθήλη Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. Advertisement Advertisement June 16, 2026