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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (16/6) σε αγροτική έκταση στην Ανθήλη Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 6 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρο της 4ης ΕΜΟΔΕ και 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ, ενώ δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

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