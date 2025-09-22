Ασφυκτικός και γρήγορος ήταν ο θάνατος της 59χρονης στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νεκροψίας-νεκροτομής για την φρικτή δολοφονία με δράστη τον αδερφό του θύματος, που το πρωί του Σαββάτου (20/9) την έπνιξε τυλίγοντας γύρω από το λαιμό της μια σακούλα σούπερ μάρκετ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η νεκροψία- νεκροτομή -σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr– έδειξε ότι η άτυχη 59χρονη παρότι έχασε τη ζωής της μέσα σε ελάχιστο χρόνο και ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί, προσπάθησε να ξεφύγει από τον βρόγχο που είχε δημιουργήσει στο λαιμό της ο 50χρονος αδερφός, καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης.

Να σημειωθεί τέλος ότι ο 50χρονος οδηγήθηκε χθες στα Δικαστήρια όπου του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τετάρτη ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε στον Εισαγγελέα ότι θόλωσε. Συγκεκριμένα στην απολογία του είπε: «Μία συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό, που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει».

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας τηλεφώνησε στην αστυνομία και ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την πενήντα εννιάχρονη αδελφή του, μέσα στο διαμέρισμα της, στην οδό Αλεξάνδρειας, στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με περιπολικό, που επιβεβαίωσαν το περιστατικό και συνέλαβαν τον δράστη.

Η 59χρονη νοσηλευόταν σε νοσοκομείο τις τελευταίες 12 ημέρες μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και είχε πάρει μόλις το Σάββατο εξιτήριο.

(με πληροφορίες από Thestival, ΕΡΤ)