Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών, που κράτησε περίπου μία ώρα.

Όπως ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία στη διάσκεψη συμμετέχουν ακόμα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη από το Βερολίνο, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, όπου έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα ασφάλειας για να μην υπάρξει υποκλοπή των συνομιλιών.

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η παρουσία διερμηνέων και όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μιλήσουν στην αγγλική, ενώ και τα κινητά τηλέφωνα θα μείνουν εκτός της αίθουσας, απενεργοποιημένα και τοποθετημένα σε «κουτί θορύβου», ο οποίος εξουδετερώνει τα μικρόφωνα των συσκευών.

Η τηλεδιάκεψη είναι η πρώτη πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής 15 Αυγούστου μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Πούτιν στην Αλάσκα, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αν και όπως όλα δείχνουν οι ελπίδες είναι περιορισμένες.

Σύμωνα με το βρετανικό Sky News, που επικαλείται πηγές στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, συζητείται σχέδιο για «προοδευτική χαλάρωση» των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, εάν υπάρξει συμφωνία για πλήρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το σχέδιο προβλέπει την επαναφορά των κυρώσεων σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης της συμφωνίας από τη ρωσική πλευρά.

Ζελένσκι: «Ό,τι αφορά στην Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία»

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση την τηλεδιάσκεψη ο Ζελένσκι τόνισε ότι όλοι «οι ηγέτες που συναντήθηκαν σήμερα επιθυμούν ειρήνη στην Ουκρανία, ειρήνη στην Ευρώπη».

Όπως είπε «συμφώνησαν σε μια σειρά αρχών ενόψει των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή» λέγοντας «ό,τι αφορά στην Ουκρανία πρέπει να συζητείται με την Ουκρανία».

«Ο Τραμπ υποστηρίζει την κατάπαυση του πυρός και τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα να ασκήσει βέτο στις προοπτικές ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ» υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι ότι «ο Πούτιν μπλοφάρει ότι δεν τον ενδιαφέρουν οι κυρώσεις καθώς-όπως υποστηρίζει- δεν έχουν αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα, οι κυρώσεις είναι πολύ αποτελεσματικές και βλάπτουν τη ρωσική στρατιωτική οικονομία».

Φον ντερ Λάιεν: «Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το μεταξύ τους κοινό έδαφος αναφορικά με την Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία», έγραψε η ντερ Λάιεν με ανάρτηση στο X μετά τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη που είχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πριν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Μακρόν: Οι ΗΠΑ θέλουν κατάπαυση πυρός στην Αλάσκα

Σύμφωνα με δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Μακρόν, μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης «ο Τραμπ τους ξεκαθάρισε ότι ο στόχος της συνόδου κορυφής με τον Πούτιν είναι η επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα με τον Μακρόν, ο Τραμπ είπε επίσης ότι «τα εδαφικά ζητήματα είναι στην κρίση της Ουκρανίας» και ότι «δεν έχουν υπάρξει σοβαρές συνομιλίες για ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας». «Προς το παρόν δεν υπάρχουν σοβαρά σχέδια ανταλλαγής εδαφών στο τραπέζι», είπε.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι τίποτα δεν έχει τεθεί εκτός συζήτησης σχετικά με ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Μέρτζ: Πρώτα κατάπαυση πυρός και μετά όλα τα υπόλοιπα

Από την πλευρά του ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο, μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης ανέφερε ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν ο Τραμπ να έχει επιτυχία όταν συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα» και υπογράμμισε ότι «πρέπει ωστόσο να προστατευτούν τα ευρωπαϊκά και ουκρανικά συμφέροντα στην Αλάσκα».

«Το καταστήσαμε σαφές στον Τραμπ ότι θέλουμε οι διαπραγματεύσεις να διεξαχθούν με τη σωστή σειρά. Πρέπει να προηγηθεί η κατάπαυση του πυρός και στη συνέχεια, θα πρέπει να συμφωνηθούν τα βασικά στοιχεία σε μια συμφωνία-πλαίσιο», είπε ο Μερτς.

