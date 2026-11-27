«Μικρέ Κώστα, τα καταφέραμε»: Συγκινητική ανάρτηση Τσιμίκα μετά από μια ξεχωριστή βραδιά στο Champions League

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Χωριστούς δρόμους αναμένεται να ακολουθήσουν ο Κώστας Τσιμίκας και η Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2027, καθώς όλα δείχνουν πως ο Έλληνας διεθνής αμυντικός δεν θα συνεχίσει στους «κόκκινους».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, η αγγλική ομάδα δεν προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση του συμβολαίου του 30χρονου ποδοσφαιριστή, το οποίο ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο καλοκαίρι. Αντίστοιχη εξέλιξη αναμένεται και στην περίπτωση του Έντο, του οποίου η συνεργασία με τον σύλλογο φτάνει επίσης στο τέλος της.

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Κώστας Τσιμίκας: Η Λίβερπουλ δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του, αποχωρεί το καλοκαίρι του 2027

Ο Τσιμίκας μετακόμισε στο Άνφιλντ το καλοκαίρι του 2020, όταν αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Στα χρόνια της παρουσίας του στη Λίβερπουλ έχει καταγράψει συνολικά 124 συμμετοχές, έχοντας μοιράσει 21 ασίστ.

Τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Ρόμα, πριν επιστρέψει στο αγγλικό κλαμπ. Τη φετινή αγωνιστική περίοδο μετρά εννέα συμμετοχές με την ομάδα του Άντονι Ιραόλα, εκ των οποίων τέσσερις στο πρωτάθλημα, τέσσερις στο Champions League και μία στο League Cup.

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