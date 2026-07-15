Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εταιρεία Fountain O ανακοίνωσε τη νέα ταινία μυθοπλασίας «Odysseus: The Fall», η οποία δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Η παραγωγή της ταινίας, που κόστισε μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια, βασίστηκε σε εξειδικευμένα λογισμικά τεχνητής νοημοσύνης για την απόδοση εικόνων και σκηνικών.

Μέσω αυτού του εγχειρήματος, η εταιρεία επιδιώκει να προωθήσει την πλατφόρμα της και να εκδημοκρατίσει την κινηματογραφική παραγωγή.

Οι ταινίες της Fountain O θα διατεθούν στο κοινό αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της, καθώς δεν έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής διανομή από κάποια πλατφόρμα streaming.

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Η Fountain O, μια νεοσύστατη εταιρεία που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για την παραγωγή ταινιών μεγάλου μήκους και τηλεοπτικών σειρών, ανακοίνωσε τη δεύτερη κινηματογραφική της παραγωγή, με τίτλο Odysseus: The Fall.

Πίσω από την ταινία βρίσκεται ο Άς Κούσα, δημιουργός του Dreams of Violets, μιας ταινίας που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με Τεχνητή Νοημοσύνη. Η παραγωγή κόστισε μόλις 2.000 δολάρια και έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca.

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Ο Κούσα επιστρέφει τώρα με μια νέα ταινία μυθοπλασίας, που κόστισε μερικές δεκάδες χιλιάδες δολάρια, εμπνευσμένη από τον μύθο του Οδυσσέα, δίνοντας στη δημοσιότητα ένα τρέιλερ το οποίο είναι εντελώς απογοητευτικό.

Όπως είναι αυτονόητο η επιλογή του χρόνου δεν είναι τυχαία: Η Fountain O επιχειρεί να αξιοποιήσει τη μεγάλη δημοσιότητα που έχει λάβει η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η υπερπαραγωγή των περίπου 250 εκατομμυρίων δολαρίων, που κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.

«Ελπίζουμε ειλικρινά η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν να γνωρίσει τεράστια εμπορική επιτυχία. Ευχόμαστε επίσης η δική μας εκδοχή του ταξιδιού του Οδυσσέα να συμβάλει με κάποιον τρόπο σε αυτήν την επιτυχία, φέρνοντας στις αίθουσες θεατές που ίσως διαφορετικά δεν θα έβλεπαν την ταινία, επειδή θα θέλουν να συγκρίνουν το απόλυτο επίτευγμα της ανθρώπινης δημιουργίας με τη συνεργασία ενός ανθρώπου και της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Κούσα.

Πρωταγωνιστής στην «Οδύσσεια» του Νόλαν είναι ο Ματ Ντέιμον που ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, ο οποίος, ύστερα από τον Τρωικό Πόλεμο, ξεκινά το μακρύ ταξίδι της επιστροφής στην Ιθάκη, όπου επανενώνεται με τη σύζυγό του Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ) και τον γιο του Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ). Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνταλ, Τράβις Σκοτ και Σαρλίζ Θέρον.

Η ταινία Odysseus: The Fall, διάρκειας 135 λεπτών, προσεγγίζει διαφορετικά την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τη σύνοψη της Fountain O, η ιστορία επικεντρώνεται «στις κατακερματισμένες αναμνήσεις ενός ανθρώπου ο οποίος πνίγεται στα τελευταία λεπτά της ζωής του -ένα ταξίδι που στην πραγματικότητα είναι μια δοκιμασία. Χωρίς την ιδιότητα του “πολυμήχανου”, αυτό που απομένει είναι ένας άνθρωπος που καλείται να αναμετρηθεί με όσα πραγματικά έκανε για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και το τέλος δεν είναι αυτό που αφηγούνται τα έπη: δεν τον περιμένει η θριαμβευτική υποδοχή ενός ήρωα, αλλά η συγχώρεση από το μοναδικό πρόσωπο που γνωρίζει πραγματικά ποιος είναι».

Όπως και στο Dreams of Violets, στην παραγωγή του Odysseus: The Fall οι ηθοποιοί, τα σκηνικά και οι κάμερες αντικαταστάθηκαν εξ ολοκλήρου από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, το σενάριο, η καλλιτεχνική σύλληψη των εικόνων και οι φωνές των χαρακτήρων δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον Κούσα, ο οποίος δηλώνει ότι οι δημιουργοί δεν πρέπει να αισθάνονται πως απειλούνται από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

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«Δεν απειλεί τίποτε άλλο παρά μόνο την απόσταση ανάμεσα σε έναν άνθρωπο που έχει μια ιστορία να αφηγηθεί και στα μέσα που απαιτούνται για να την αφηγηθεί. Θα γίνονται όλο και περισσότερες ταινίες με αυτόν τον τρόπο· είμαι βέβαιος γι’ αυτό, όπως κάποτε ήταν βέβαιο ότι όλοι θα μπορούσαν να κινηματογραφήσουν με την κάμερα που έχουν στην τσέπη τους. Εκείνο που πρέπει να επιβιώσει από αυτή την αλλαγή είναι το μοναδικό πράγμα που είχε πάντοτε σημασία: η ιστορία και ο λόγος για τον οποίο αξίζει να ειπωθεί. Κανένα εργαλείο δεν δημιούργησε ποτέ από μόνο του μια αξιόλογη ταινία. Κάθε μεγάλη ταινία γεννήθηκε επειδή ένας άνθρωπος είχε κάτι ουσιαστικό και επείγον να πει. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, όποιο εργαλείο κι αν κρατά στα χέρια του».

Ο Κούσα και ο παραγωγός του, Τομ Ρότζερς -στέλεχος στον χώρο της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης και ιδρυτής του CNBC κατά τη θητεία του στο NBC Cable- επιδιώκουν μέσω του Odysseus: The Fall να προωθήσουν την πλατφόρμα παραγωγής βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη που έχει αναπτύξει η Fountain O. Ο Ρότζερς, εκτελεστικός πρόεδρος της Fountain O και εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας, δήλωσε ότι στόχος τους είναι να εκδημοκρατίσουν την κινηματογραφική παραγωγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και των ιδιόκτητων τεχνολογιών τους.

Οι αδελφοί Κούσα γεννήθηκαν στο Ιράν και εγκατέλειψαν τη χώρα το 2009. Διαθέτουν εμπειρία στους τομείς του cloud computing και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ίδρυσαν την εταιρεία Claigrid, η οποία δραστηριοποιείται στην εξατομίκευση υπηρεσιών μέσω cloud AI, με τον Τομ Ρότζερς να είναι εκτελεστικός πρόεδρός της.

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Μέχρι σήμερα, καμία πλατφόρμα streaming ή κινηματογραφικός διανομέας δεν έχει αποκτήσει τα δικαιώματα διανομής του Dreams of Violets, παρά το γεγονός ότι η ταινία παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Tribeca.

Προς το παρόν, η Fountain O θα διαθέσει τόσο το Dreams of Violets όσο και το Odysseus: The Fall μέσω της ιστοσελίδας της. Το Dreams of Violets θα είναι διαθέσιμο για διαδικτυακή προβολή από τις 17 Ιουλίου, ενώ το Odysseus: The Fall θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο καλοκαίρι.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter

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