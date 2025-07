Ανακηρύχθηκε Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων από την υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας τον περασμένο Ιούλιο και έλαβε την ανώτατη διάκριση από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ τον περασμένο Δεκέμβριο. Τώρα ήρθε η ώρα των Βρετανών να τιμήσουν τον Τομ Κρουζ.

Το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου θα βραβεύσει τον σταρ του Χόλιγουντ για το σύνολο της κινηματογραφικής του καριέρας.

Advertisement

Advertisement

Ο 62χρονος ηθοποιός ο οποίος τώρα βρίσκεται στη Βρετανία για τα γυρίσματα της ατιτλοφόρητης προς το παρόν ταινίας του Μεξικανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, αναγνωρίζεται από το BFI, «τόσο για τα επιτεύγματά του ως εξαιρετικός και πολυτάλαντος ηθοποιός, όσο και για την τεράστια συνεισφορά του στη βρετανική κινηματογραφική βιομηχανία».

Ο Τομ Κρουζ με το παράσημο του, 17 Δεκεμβρίου 2024, Λονδίνο από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. (AP Photo/Kin Cheung) via Associated Press

Πράγματι, ο Κρουζ έχει περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας του στη Βρετανία καθώς εκεί γυρίστηκαν αρκετές από τις ταινίες «Mission: Impossible».

Η τελευταία ταινία του δημοφιλούς franchise, «Mission: Impossible – The Final Reckoning», η οποία φημολογείται ότι θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών τον Μάιο, γυρίστηκε επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Βρετανία, έχει βρεθεί και για τις ταινίες, «Legend» του Ρίντλεϊ Σκοτ, «Eyes Wide Shut» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, «Interview with the Vampire» του Νιλ Τζόρνταν και «Edge of Tomorrow» του Νταγκ Λάιμαν.

«Με τιμά πραγματικά αυτή η αναγνώριση. Γυρίζω ταινίες στο Ηνωμένο Βασίλειο για πάνω από 40 χρόνια και δεν σκοπεύω να σταματήσω. Η Βρετανία διαθέτει απίστευτα ταλαντούχους επαγγελματίες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους καθώς και μερικά από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στον κόσμο», είπε σε δήλωση του ο Αμερικανός ηθοποιός.

«Είμαι ευγνώμων για όλα όσα έχει κάνει το BFI για να στηρίξει την κινηματογραφική παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου και αυτή την απίστευτη μορφή τέχνης που μοιραζόμαστε», πρόσθεσε.

Advertisement

Η απονομή του fellowship από το BFI στον Κρουζ θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στο Λονδίνο, ενώ την προηγούμενη ημέρα, θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στην κινηματογραφική του καριέρα οι οποίες θα διαρκέσουν ένα μήνα με την προβολή 27 ταινιών του.

Related… Ζαν-Λικ Γκοντάρ: Σε δημοπρασία το μοναδικό σενάριο της ταινίας «Με κομμένη την ανάσα» «Ballerina» με Άνα ντε Άρμας – Κιάνου Ριβς: Το spinoff του John Wick έχει νέο τρέιλερ «House of David»: Και δεύτερη σεζόν για τη βιβλική σειρά που γυρίστηκε στην Ελλάδα

Ο Τομ Κρουζ προστίθεται στον μεγάλο κατάλογο των fellows του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου, όπως είναι οι Ακίρα Κουροσάβα, Ελίζαμπεθ Τέιλορ Μάρτιν Σκορσέζε, Τίλντα Σουίντον και Κρίστοφερ Νόλαν.

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter

Advertisement