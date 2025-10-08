Η «ηθοποιός» Tilly Norwood, προϊόν εξ ολοκλήρου Τεχνητής Νοημοσύνης, που έγινε πρώτη είδηση προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στην παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία, είναι μόνο η αρχή. Το μουσικό κανάλι ROXi της FastStream συστήνει τους πρώτους ψηφιακούς παρουσιαστές, που σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, θα προλογίζουν, όπως οι παρουσιαστές του MTV, τραγουδιστές και βίντεο κλιπ.

Οι AI παρουσιαστές θα κάνουν το ντεμπούτο τους σε 31 περιοχές των ΗΠΑ, όπως μεταξύ άλλων, σε Ουάσιγκτον, Σιάτλ και Λας Βέγκας -το πρόγραμμα θα αναμεταδίδεται μέσω Sinclair και Grey- και σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία μέσω Sky.

Μεταξύ των επενδυτών της FastStream είναι οι Sinclair και Gray Media, ο μπασίστας των U2 Άνταμ Κλέιτον, ο πρώην μάνατζερ των U2 Πολ ΜακΓκίνες, ο τηλεοπτικός παραγωγός Σάιμον Κάουελ, ο Ρόμπι Γουίλιαμς, η Κάιλι Μινόγκ και ο βρετανός δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Τζιμ Μέλον.

Η FastStream παρουσίασε τη νέα της τεχνολογία μέσω ενός βίντεο που δίνει μια πρώτη γεύση των εικονικών «παρουσιαστών», προτείνοντας μία ποικιλία -διαφορετικές ηλικίες, εθνικότητες, αλλά και προφορές (βρετανική, αμερικανική, αυστραλιανή).

Ο διευθύνων σύμβουλος της FastStream Interactive, Rob Lewis, εξήρε τα οφέλη της χρήσης εικονικών παρουσιαστών αναφερόμενος στη μείωση του κόστους. «Με την τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να έχουμε παρουσιαστές του ROXi που να προλογίζουν την Beyoncé από ένα γιοτ αγκυροβολημένο στο αγαπημένο της νησί στην Καραϊβική χωρίς να χρειάζεται να προσλάβουμε και να μεταφέρουμε αεροπορικώς μια ομάδα παραγωγής ή να ναυλώσουμε το γιοτ», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Ο Lewis σημείωσε ότι «κατανοούμε γιατί ορισμένοι ηθοποιοί και παρουσιαστές ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η φθίνουσα τηλεοπτική βιομηχανία χρειάζεται να αγκαλιάσει το δυναμικό που δημιουργείται από την τεχνητή νοημοσύνη «αν θέλουμε να προσελκύσουμε νεότερους τηλεθεατές».

Η εταιρεία δήλωσε ότι θα υπάρχει σήμανση στην οθόνη ότι πρόκειται για ΑΙ παρουσιαστές, ενώ ο Lewis πρόσθεσε ότι το ROXi, ο κατάλογος του οποίου περιλαμβάνει 100 εκατομμύρια μουσικά βίντεο, αποκλείει «όλη τη μουσική που δεν διαθέτει άδεια χρήσης και έχει δημιουργηθεί από AI».