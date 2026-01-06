Το 2026 έφτασε και μαζί του φέρνει στην Αθήνα μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες συναυλιακές εμπειρίες. Οι επιλογές είναι πολλές, οπότε απλά μαρκάρουμε εγκαίρως τις ημερομηνίες στο ημερολόγιο.

Η HuffPost επιλέγει πέντε συναυλίες οι οποίες υπόσχονται να μας χαρίσουν αυθεντικές μουσικές απολαύσεις.

Metallica – 9 Μαΐου 2026, Ολυμπιακό Στάδιο

Οι Metallica ανακοίνωσαν ότι η M72 World Tour που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ θα επεκταθεί για τέταρτη χρονιά, με δεκαέξι εμφανίσεις σε πόλεις της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Μαΐο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2026.

Η Ελλάδα υποδέχεται πρώτη τους Metallica, το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στο Ολυμπιακό Στάδιο, φέρνοντας για πρώτη φορά στη χώρα μας την εντυπωσιακή 360° (in-the-round) σκηνή του M72, που έχει καταπλήξει ήδη εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως. Στη συναυλία της Αθήνας θα συμμετάσχουν ως special guests οι Gojira και Knocked Loose, σε ένα εκρηκτικό line-up που υπόσχεται μια αξέχαστη εμπειρία.

Deep Purple – 13 Οκτωβρίου 2026, OAKA

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβριου 2026 στο Telekom Center Athens. Έχοντας καθορίσει τον ήχο της ροκ για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, οι θρυλικοί Deep Purple παραμένουν ένα από τα καταξιωμένα συγκροτήματα διεθνώς. Special guest στη μοναδική αθηναϊκή τους εμφάνιση θα είναι οι ανερχόμενοι Jayler, δημιουργώντας μια εκρηκτική μουσική σύμπραξη που ενώνει το παρελθόν και το μέλλον της ροκ.

Patti Smith Quartet – 15 Μαΐου 2026, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Η Πάτι Σμιθ επιστρέφει στην Αθήνα για μια από τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές της χρονιάς. Στις 15 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, η «ιέρεια του punk», η ποιήτρια και ακτιβίστρια θα παρουσιάσει ένα μοναδικό set, όπου μουσική και λόγος ενώνονται σε μια τελετουργική, βαθιά ανθρώπινη εμπειρία. Μια παράσταση που ξεπερνά τα όρια της συναυλίας και λειτουργεί «σαν μία κοινή ανάσα», όπως την χαρακτήρισαν και οι συντελεστές της.

Iron Maiden – 23 Μαΐου 2026, OAKA

Οι Iron Maiden ανακοίνωσαν τις πρώτες ημερομηνίες ενός πολύ φορτωμένου προγράμματος για το 2026, ξεκινώντας με μια καλοκαιρινή επιστροφή στην Ευρώπη για να παίξουν κυρίως σε φεστιβάλ αλλά και σε στάδια σε χώρες και περιοχές που δεν επισκέφτηκαν το 2025.

Η παγκόσμια περιοδεία με τίτλο «Run For Your Lives» με ενα set list από όλα τα iconic albums των πρώτων δεκαετιών της καριέρας τους και παρουσιάζοντας το πιο θεαματικό τους show μέχρι σήμερα, επιστρέφουν για ακόμη μία φορά στην Αθήνα.

Nick Cave & The Bad Seeds – 24 Ιουνίου 2026, Πλατεία Νερού

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Nick Cave & The Bad Seeds, την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού, σε μια χρονιά – ορόσημο, καθώς συμπληρώνεται μια δεκαετία από την έναρξη του φεστιβάλ. Ο χαρισματικός Αυστραλός καλλιτέχνης και η καθηλωτική μπάντα του, επιστρέφουν στη χώρα μας, τέσσερα χρόνια μετά τη συγκλονιστική τους εμφάνιση στον ίδιο χώρο, για μία ακόμα μεγάλη βραδιά στο πλαίσιο της Wild God Tour.

Το μόνο που μένει για το κοινό, είναι να προμηθευτεί σύντομα τα εισιτήριά του, όσο είναι ακόμα διαθέσιμα.