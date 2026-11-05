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Το έργο, που εξερευνά την κουίρ ταυτότητα και τον απαγορευμένο έρωτα μέσα από τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ισπανίας για τα Όσκαρ.

Η παραγωγή σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία και έλαβε υποψηφιότητα για τα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου ενόψει της προβολής της.

Η ταινία θα είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα του Netflix από τις 2 Δεκεμβρίου, διαθέτοντας ένα πολυπληθές καστ διεθνών και Ισπανών ηθοποιών.

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Η ισπανική ταινία «La Bola Negra» των Χαβιέρ Κάλβο και Χαβιέρ Αμπρόσι, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως «Los Javis», απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (London Film Festival).

Το «La Bola Negra» έλαβε επίσης υποψηφιότητα για την καλύτερη διεθνή ταινία στα Βρετανικά Βραβεία Ανεξάρτητου Κινηματογράφου (BIFA), ενόψει της προβολής του στις αίθουσες της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

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Η πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Λονδίνου πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου, όπου οι προβολές ήταν sold out. Ανάμεσα στους προηγούμενους νικητές του Βραβείου Κοινού είναι το «Hamnet» της Κλόι Ζάο το 2025, το «Four Mothers» το 2024 και το «Gassed Up» το 2023, σύμφωνα με το Variety.

«Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που η ταινία «La Bola Negra» κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση οι Κάλβο και Αμπρόσι. «Ήταν πραγματική χαρά για εμάς που φέραμε την ταινία στο Λονδίνο τον Οκτώβριο και είμαστε απίστευτα ευγνώμονες σε όλους όσοι ήρθαν να την δουν και μας ψήφισαν. Το να λαμβάνουμε αυτή τη διάκριση από το κοινό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για εμάς», πρόσθεσαν.

Εμπνευσμένο από το τελευταίο, ημιτελές έργο του Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1936 καθώς και από το θεατρικό του Αλμπέρτο Κονεχέρο «La Piedra Oscura», το «La Bola Negra» ακολουθεί τις ζωές τριών ανδρών που διασταυρώνονται σε τρεις διαφορετικές περιόδους: το 1932, το 1937 και το 2017. Εκτεινόμενη σε τρεις γενιές, η ταινία εξερευνά την κουίρ ταυτότητα, τον απαγορευμένο έρωτα και τους τρόπους με τους οποίους οι προσωπικές ιστορίες διασώζονται ή χάνονται στον χρόνο.

Επιπλέον το φιλμ είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ισπανίας στην Κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στα επερχόμενα Όσκαρ, ενώ πριν από λίγες ημέρες έγινε η τρίτη εμπορικότερη παραγωγή στην ιστορία του ισπανικού κινηματογράφου μετά τα «Ocho apellidos vascos» και «Lo imposible».

Το «La Bola Negra» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 2 Δεκεμβρίου.

Πρωταγωνιστούν οι Μιγκέλ Μπερναρντέου, Κάρλος Γκονζάλες, Μίλο Κουίφες, Πενέλοπε Κρουζ, Λορέντσο Τζουρτζόλο, Λόλα Ντουένιας, Γκλεν Κλόουζ, Χούλιο Τόρες και ο Ισπανός τραγουδοποιός Guitarricadelafuente στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.