Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πλατφόρμα streaming Tidal ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση μουσικών κομματιών που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη, προχωρώντας παράλληλα στην αφαίρεση εκατομμυρίων τραγουδιών από τον κατάλογό της.

Η εταιρεία στοχεύει στην προστασία των πραγματικών καλλιτεχνών από τη μαζική παραγωγή περιεχομένου που αποσπά δικαιώματα και δημιουργεί σύγχυση στους ακροατές μέσω της παραπλανητικής μίμησης καλλιτεχνών.

Το Tidal θα συνεχίσει να επιτρέπει μουσικές παραγωγές στις οποίες η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται μόνο ως βοηθητικό εργαλείο κατά τη δημιουργική διαδικασία των καλλιτεχνών.

Η νέα αυστηρή πολιτική της πλατφόρμας, η οποία διαφοροποιείται από την προσέγγιση άλλων υπηρεσιών streaming, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις εννέα Δεκεμβρίου.

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Την πλήρη απαγόρευση μουσικών κομματιών που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά από τεχνητή νοημοσύνη ανακοίνωσε η πλατφόρμα streaming Tidal, προχωρώντας παράλληλα στην αφαίρεση εκατομμυρίων τραγουδιών από τον κατάλογό της. Όπως εξηγεί η εταιρεία, η μαζική παραγωγή μουσικής μέσω AI αποσπά streams και δικαιώματα από τους πραγματικούς καλλιτέχνες, ενώ παράλληλα δημιουργεί σύγχυση στους ακροατές.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με την Tidal να γνωστοποιεί ότι θα αφαιρεί όλα τα κομμάτια που διαπιστώνεται πως έχουν δημιουργηθεί κατά 100% από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. «Για να διασφαλίσουμε ότι το Tidal θα παραμείνει το καλύτερο μέρος για τους καλλιτέχνες ώστε να μοιράζονται τη δουλειά τους και για τους ακροατές ώστε να την απολαμβάνουν, αφαιρούμε όλα τα κομμάτια που διαπιστώνουμε ότι έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από AI», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

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Η απαγόρευση αφορά αποκλειστικά μουσικές παραγωγές που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, τραγούδια στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί AI ως βοηθητικό εργαλείο κατά τη δημιουργική διαδικασία θα εξακολουθούν να επιτρέπονται στην πλατφόρμα. Ωστόσο, κομμάτια θα απορρίπτονται εφόσον τα μεταδεδομένα τους (metadata) αποκαλύπτουν ότι έχουν παραχθεί αποκλειστικά με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

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Η Tidal, η νορβηγικής-αμερικανικής προέλευσης υπηρεσία streaming, η οποία διαφοροποιείται από ανταγωνιστές όπως η Apple Music και το Spotify προσφέροντας έμφαση στην υψηλή ποιότητα ήχου, αποκάλυψε ότι τους τελευταίους μήνες καταγράφει σημαντική αύξηση στον αριθμό των AI-generated τραγουδιών που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα στοιχεία που παρουσίασε η Tidal αποτυπώνουν την έκταση του φαινομένου. Σύμφωνα με την εταιρεία, μέσα στις τελευταίες 90 ημέρες, το 43% των κομματιών που διανεμήθηκαν στην πλατφόρμα εντοπίστηκε ως μουσική δημιουργημένη εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Συνολικά, στον κατάλογο του Tidal υπάρχουν 27 εκατομμύρια τραγούδια, εκ των οποίων τα 6,3% έχουν επισημανθεί ως 100% AI-generated. Η αύξηση είναι ακόμη πιο χαρακτηριστική σε ημερήσια βάση. Στις 6 Νοεμβρίου, το 60% των τραγουδιών που ανέβηκαν στην πλατφόρμα μέσα σε μία ημέρα είχε δημιουργηθεί αποκλειστικά από AI.

Παρά τον μεγάλο όγκο των συγκεκριμένων παραγωγών, η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν συγκεντρώνουν ενδιαφέρον από τους συνδρομητές της. Όπως ανέφερε, το 96% των εν λόγω κομματιών δεν είχε λάβει ούτε ένα stream κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών. Παράλληλα με την απόφαση για την πλήρως AI-generated μουσική, η Tidal αποκάλυψε ότι έχει ήδη αφαιρέσει 65.000 τραγούδια, τα οποία είχαν επισημανθεί ως ύποπτα για προσπάθεια impersonation, δηλαδή μίμησης ή αντιποίησης πραγματικών καλλιτεχνών.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η μουσική που δημιουργείται εξ ολοκλήρου από AI και επιχειρεί να παραπλανήσει τους ακροατές, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι προέρχεται από υπαρκτούς καλλιτέχνες, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχει διογκωθεί σημαντικά. Όπως σημειώνει, είναι δεδομένο ότι δεν γίνονται όλα τα τραγούδια δημοφιλή αμέσως και ότι οι καλλιτέχνες πρέπει να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προκειμένου να συγκεντρώσουν το κοινό τους.

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Η Tidal επανέλαβε ότι βασική της προτεραιότητα παραμένει η προστασία των δημιουργών και η εξασφάλιση καλύτερων αμοιβών για τη μουσική τους. Σύμφωνα με την εταιρεία, όσοι δημιουργούν μουσική θα πρέπει να μπορούν να τη διαθέτουν στο Tidal γνωρίζοντας ότι δεν θα χαθεί μέσα σε έναν τεράστιο όγκο τραγουδιών που κανείς δεν έχει αναζητήσει, ούτε θα αντιγραφεί από κάποιον που προσποιείται ότι είναι οι ίδιοι.

Η πολιτική του Tidal χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο αυστηρές μεταξύ των υπηρεσιών streaming όσον αφορά τη μουσική που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη. Το Bandcamp είχε ανακοινώσει από τον Ιανουάριο την απαγόρευση μουσικής που δημιουργείται εξ ολοκλήρου ή σε σημαντικό βαθμό από AI. Αντίθετα, το Spotify και η Apple Music, οι δύο μεγαλύτερες πλατφόρμες μουσικού streaming, επιτρέπουν τη διανομή τραγουδιών που έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη, επιλέγοντας να επισημαίνουν τα AI κομμάτια και τους καλλιτέχνες που σχετίζονται με αυτά. Το Spotify έχει, επίσης, υποσχεθεί στους χρήστες τη διάθεση εργαλείου που θα επιτρέπει τη δημιουργία AI remixes και διασκευών (cover songs).

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Παράλληλα, τον Οκτώβριο ανακοίνωσε ότι έχει αφαιρέσει περίπου 50 εκατομμύρια «slop» κομμάτια από τις προτάσεις και τις συστάσεις μουσικής προς τους χρήστες, ενώ προχώρησε στην οριστική διαγραφή 75 εκατομμυρίων τραγουδιών που χαρακτηρίστηκαν ως spam.

Η νέα πολιτική του Tidal, θα τεθεί σε εφαρμογή στις 9 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από The Guardian

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