Οι δεσμοί της Τουρκίας με τη Χαμάς, που κάποτε θεωρούνταν βάρος στις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον, έχουν πλέον μετατραπεί σε γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Πείθοντας τη Χαμάς να αποδεχθεί τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η Άγκυρα επανέφερε τον εαυτό της στο γεωπολιτικό “σκάκι” της Μέσης Ανατολής, προκαλώντας δυσφορία στο Ισραήλ και στους Αραβικούς της αντιπάλους.

Αρχικά, η Χαμάς είχε αντισταθεί στο τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου — να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους ή να αντιμετωπίσει τη συνέχιση της καταστροφής στη Γάζα. Ωστόσο, οι ηγέτες της υποχώρησαν μόνο όταν η Τουρκία, την οποία θεωρούν πολιτικό προστάτη, τους παρότρυνε να αποδεχθούν το αμερικανικό σχέδιο.

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters – δύο περιφερειακές και δύο αξιωματούχους της Χαμάς – το μήνυμα της Άγκυρας ήταν ξεκάθαρο:

«Ήρθε η ώρα να αποδεχθείτε τη συμφωνία.»

«Αυτός ο κύριος από ένα μέρος που λέγεται Τουρκία είναι ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, αναφερόμενος στον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συμφωνία της Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

«Είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος. Είναι πάντα εκεί όταν τον χρειάζομαι.»

Η υπογραφή του Ερντογάν στο έγγραφο της συμφωνίας για τη Γάζα ενίσχυσε την τουρκική επιδίωξη να ανακτήσει έναν κεντρικό ρόλο στη Μέση Ανατολή — έναν ρόλο που ο Ερντογάν προσπαθεί εδώ και χρόνια να επαναφέρει, επικαλούμενος συχνά την οθωμανική κληρονομιά.

Μετά τη συμφωνία, η Τουρκία επιδιώκει να αποκομίσει οφέλη, τόσο στις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ο Σινάν Ουλγκέν, διευθυντής του think tank EDAM στην Κωνσταντινούπολη και ανώτερος ερευνητής του Carnegie Europe, δήλωσε ότι η επιτυχία της Άγκυρας να εξασφαλίσει την αποδοχή της Χαμάς προσέδωσε στη χώρα νέα διπλωματική ισχύ εντός και εκτός συνόρων.

Η Τουρκία, πρόσθεσε, αναμένεται να αξιοποιήσει τη νέα θετική δυναμική στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον για να επιδιώξει:

πρόοδο στις πωλήσεις μαχητικών F-35,

χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, και

στήριξη των ΗΠΑ στους τουρκικούς στόχους ασφαλείας στη Συρία.

«Αν οι επαινετικές δηλώσεις του Τραμπ μεταφραστούν σε διαρκή καλή θέληση, η Άγκυρα μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία για να επιλύσει χρόνιες διαφωνίες», δήλωσε ο Ουλγκέν στο Reuters.

Η αναθέρμανση των σχέσεων Τραμπ – Ερντογάν

Η διπλωματική αναδιάταξη μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον ξεκίνησε κατά την επίσκεψη του Ερντογάν στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, την πρώτη του εδώ και έξι χρόνια.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε εκκρεμή ζητήματα, όπως την άρση των αμερικανικών κυρώσεων του 2020 για την αγορά ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400, που είχαν οδηγήσει στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, και τη Συρία, όπου η Άγκυρα επιδιώκει να πιέσει τις κουρδικές δυνάμεις SDF (υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ) να ενταχθούν στον συριακό στρατό.

Η Τουρκία θεωρεί την SDF απειλή, λόγω των δεσμών της με το PKK, το οποίο χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.

Ο διοικητής της SDF, Μαζλούμ Άμπντι, επιβεβαίωσε ότι έχει συμφωνηθεί μηχανισμός συγχώνευσης με τον συριακό στρατό, εξέλιξη που η Άγκυρα θεωρεί στρατηγική νίκη.

Η συμφωνία για τη Γάζα προστίθεται σε μια σειρά επιτυχιών που έχουν ενισχύσει το κύρος της Τουρκίας:

Ο Τραμπ εξήρε τον Ερντογάν για τη φιλοξενία των συνομιλιών Ρωσίας–Ουκρανίας νωρίτερα μέσα στο έτος.

Η τουρκική επιρροή αυξήθηκε μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία το 2024, όπου η Άγκυρα στήριξε τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις.



Η επαναφορά της Τουρκίας ως περιφερειακής δύναμης

Η φιλοδοξία της Τουρκίας να ανακτήσει δεσπόζουσα θέση στη Μέση Ανατολή θυμίζει σε πολλούς σκεπτικιστές την κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που κυριάρχησε στην περιοχή για αιώνες. Η κατάρρευσή της πριν από έναν αιώνα οδήγησε τη σύγχρονη Τουρκία σε εσωστρέφεια και απομάκρυνση από την περιφερειακή διπλωματία.

Για χρόνια, η Άγκυρα απουσίαζε από τις υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις για το παλαιστινιακό ζήτημα. Η στήριξή της σε ισλαμιστικά κινήματα, όπως η Χαμάς, και η φιλοξενία ηγετών της είχαν διαταράξει τις σχέσεις της με το Ισραήλ και πολλές αραβικές χώρες. Παράλληλα, η απόκλισή της από τα νατοϊκά πρότυπα είχε απομακρύνει την Τουρκία από τις προσπάθειες ειρήνευσης.

Όμως, για να ξεμπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο Τραμπ στράφηκε στον Ερντογάν, ποντάροντας στην επιρροή του πάνω στη Χαμάς.

Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, εγγυήθηκε στη Χαμάς ότι η εκεχειρία είχε τη στήριξη των ΗΠΑ και των περιφερειακών δυνάμεων, με την προσωπική διαβεβαίωση του Τραμπ.

Με την κίνηση αυτή, ο Τραμπ παραχώρησε στην Άγκυρα τον ρόλο της κυρίαρχης σουνιτικής δύναμης της περιοχής — κάτι που ανησύχησε το Ισραήλ και τις αντίπαλες αραβικές χώρες, όπως η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ο Ερντογάν είναι δάσκαλος στο να επεκτείνει την επιρροή του, να εκμεταλλεύεται τις περιστάσεις και να στρέφει τα γεγονότα προς όφελός του», δήλωσε ο Αιγύπτιος αναλυτής Αϊμάν Αμπντέλ Νουρ.

«Οι χώρες του Κόλπου δεν ήταν ικανοποιημένες που η Τουρκία πήρε ηγετικό ρόλο στη Γάζα, αλλά ταυτόχρονα ήθελαν να τελειώσει ο πόλεμος και να περιοριστεί η Χαμάς.»

Ο Λιβανέζος αναλυτής Σάρκις Ναούμ σημείωσε ότι, παρόλο που οι αραβικές χώρες μοιράζονται με την Τουρκία το ενδιαφέρον για λήξη του πολέμου, το διευρυμένο τουρκικό αποτύπωμα τους προκαλεί ανησυχία, καθώς θυμίζει την οθωμανική κυριαρχία σε μεγάλο μέρος της περιοχής.

Η τουρκική κυβέρνηση και η ΜΙΤ δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη δήλωση.

Πίεση στη Χαμάς και αβεβαιότητα για το μέλλον

Για τη Χαμάς, η βασική ανησυχία ήταν ότι το Ισραήλ θα αθετούσε τη συμφωνία και θα ξαναρχίσει τις επιχειρήσεις. Η έλλειψη εμπιστοσύνης σχεδόν ανέτρεψε τη διαδικασία, ανέφεραν περιφερειακές πηγές.

«Η μόνη πραγματική εγγύηση», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, «ήρθε από τέσσερα μέρη: την Τουρκία, το Κατάρ, την Αίγυπτο και τους Αμερικανούς. Ο Τραμπ προσωπικά έδωσε τον λόγο του: “Απελευθερώστε τους ομήρους, παραδώστε τα πτώματα, και σας εγγυώμαι ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στον πόλεμο.”»

Η συμμετοχή της Τουρκίας στις συνομιλίες αρχικά απορρίφθηκε από το Ισραήλ, αλλά ο Τραμπ παρενέβη, πιέζοντας το Ισραήλ να δεχτεί τον ρόλο της Άγκυρας.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Χαμάς, οι στρατιωτικοί διοικητές της Γάζας αποδέχθηκαν την εκεχειρία όχι ως πράξη παράδοσης, αλλά υπό τη συντριπτική πίεση της διπλωματίας, της ανθρωπιστικής κατάρρευσης και της κόπωσης του πληθυσμού.

Η συμφωνία επέφερε την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023, επίθεση που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 1.200 ανθρώπους και είχε προκαλέσει ισραηλινή αντεπίθεση που, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, άφησε πάνω από 67.000 Παλαιστίνιους νεκρούς.

Παραμένει αβέβαιο αν η συμφωνία θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Η Τουρκία και οι αραβικές χώρες, όπως το Κατάρ και η Αίγυπτος, θεωρούν ότι το σχέδιο δεν περιλαμβάνει σαφή οδικό χάρτη για τη λύση των δύο κρατών, που αποτελεί πάγιο αίτημα των Παλαιστινίων.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γάζα μετά τον πόλεμο και τα μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής, ο Ερντογάν δήλωσε στις 8 Οκτωβρίου ότι οι συνομιλίες για την εκεχειρία είναι «το κατάλληλο πλαίσιο για να συζητηθεί λεπτομερώς το θέμα», αλλά προτεραιότητα παραμένει η πλήρης κατάπαυση του πυρός, η ανθρωπιστική βοήθεια και η ανασυγκρότηση της Γάζας.