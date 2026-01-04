Ο Κάλουμ Τέρνερ, το φαβορί στα στοιχήματα για να πάρει τη θέση του Ντάνιελ Κρέγκ, λέει στους φίλους του ότι ο ρόλος του διάσημου πράκτορα 007 είναι ήδη δικός του, σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail.

Μία πηγή κοντά στον ηθοποιό δήλωσε: «Το έχει ήδη πει σε όλη την πόλη. Ο Κάλουμ είναι ο νέος Bond, έχει επιβεβαιωθεί. Όλοι στον κύκλο του μιλούν γι’ αυτό.».

Advertisement

Advertisement

Αν ο Τέρνερ, πάρει στα χέρια του το διάσημο πιστόλι Walther PPK του 007, οι παραγωγοί της Amazon ίσως κλείσουν συμφωνία “δύο σε ένα” με την αρραβωνιαστικιά του, την ποπ σταρ Ντούα Λίπα, ώστε να δημιουργήσει ένα νέο τραγούδι για τους τίτλους αρχής και τέλους.

Η Λίπα, η οποία στο παρελθόν είχε γράψει το «Swan Song» για την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Alita: Battle Angel» το 2019, είναι ενθουσιασμένη με την προοπτική να μπει στον κόσμο του Bond, ακολουθώντας τα βήματα της Adele, της Billie Eilish και του Sam Smith. Η πηγή είπε: «Η Ντούα πετάει στα σύννεφα για τον Κάλουμ. Λέει συνέχεια ότι θα ήθελε να ηχογραφήσει το τραγούδι του Bond».

Το ζευγάρι ξεκίνησε να βγαίνει τον Ιανουάριο του 2024 και αρραβωνιάστηκαν το περασμένο καλοκαίρι, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη ημερομηνία γάμου.

Η επόμενη ταινία του 007, γνωστή προσωρινά ως «Bond 26», καθώς είναι η 26η της σειράς, πρόκειται για μία από τις πιο πολυαναμενόμενες παραγωγές του Χόλιγουντ, καθώς έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από το «No Time To Die». Το σενάριο της νέας ταινίας επιμελείται ο δημιουργός του «Peaky Blinders», Στίβεν Νάιτ σε σκηνοθεσία του Ντένις Βιλενέβ.

Με πληροφορίες από Daily Mail