Οι ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Φόρντο έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω της σύγκρουσης Ισραήλ- Ιράν: Πρόκειται για ένα «φρούριο», θαμμένο βαθιά στο έδαφος, με πολύ σημαντικό ρόλο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν- και ως εκ τούτου αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το Ισραήλ, μα ταυτόχρονα και έναν για τον οποίο πιθανότατα χρειάζεται τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Οι εγκαταστάσεις του Φόρντο είναι θαμμένες βαθιά μέσα σε ένα βουνό και το κύριο αντικείμενό τους είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου, για τον οποίο χρησιμοποιεί συσκευές φυγοκέντρησης τόσο παλαιότερης όσο και σύγχρονης τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2015 στο Ιράν είχε απαγορευτεί ο εμπλουτισμός ουρανίου στο Φόρντο, ωστόσο μετά την απόσυρση των ΗΠΑ οι δραστηριότητες άρχισαν ξανά το 2018, με εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδο 60%.

Η σημασία του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έγκειται στο ότι θεωρείται πως εκεί θα μπορούσε να λάβει χώρα εμπλουτισμός σε επίπεδο 90% από 60%, για χρήση σε πυρηνικά όπλα (κάτι που μπορεί να γίνει γρήγορα). Η κεντρική ιδέα φαίνεται πως ήταν ότι το πολιτικό, «ειρηνικό» πυρηνικό πρόγραμμα θα παρείχε ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού και στο Φόρντο θα γινόταν ο εμπλουτισμός του σε επίπεδο κατάλληλο για χρήση σε όπλα. Η Τεχεράνη είχε υποστηρίξει σε επιστολή στην ΙΑΕΑ πως η απόφαση για την κατασκευή του είχε προκύψει λόγω «απειλών για στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν», και ότι προοριζόταν να αποτελέσει ένα είδος εφεδρείας για τις εγκαταστάσεις του Νατάνζ. Ιδιαίτερη ανησυχία είχε προκαλέσει τον Μάρτιο του 2023 η συλλογή δειγμάτων από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) από το Φόρντο που υποδείκνυαν εμπλουτισμό στο 83,7%- ωστόσο αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Επίσης, εκεί ενδέχεται να βρίσκεται αποθηκευμένο ουράνιο εμπλουτισμού 60%- ή να είναι μέρος όπου θα μπορούσε να αποθηκευτεί λόγω της ασφάλειας που προσφέρει (ένα τμήμα του ιρανικού αποθέματος θεωρείται ότι βρίσκεται στο Ισφαχάν).

From a top subject expert:

“Absurd to call Fordow a fuel enrichment plant. No one builds a site 300 feet underground just to enrich fuel, especially with a plant 15x larger nearby. Fordow is an enrichment plant for fissile material as part of Iran's nuclear weapons program.” ☢️ pic.twitter.com/3vynvGJ04j