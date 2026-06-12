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Νέα ερωτήματα γύρω από την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί η αποκάλυψη ότι στην τελευταία ετήσια ιατρική αξιολόγησή του συμμετείχαν συνολικά 22 ειδικοί γιατροί, αριθμός που φαίνεται να αποτελεί ιστορικό υψηλό για εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, η πληροφορία προκύπτει από το ιατρικό σημείωμα που υπέγραψε ο προσωπικός γιατρός του Αμερικανού προέδρου, πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Σον Μπαρμπαρέλα, μετά την επίσκεψη του Τραμπ στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed στα τέλη Μαΐου. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ειδικών που έχει καταγραφεί σε προεδρική ιατρική εξέταση με βάση τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία.

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Trump health mystery deepens as army of doctors checks president https://t.co/GqDIaxoQj7 — Daily Mail (@DailyMail) June 11, 2026

Ένας αριθμός που ξεπερνά τους προκατόχους του

Η τελευταία αξιολόγηση του Τραμπ περιλάμβανε σχεδόν διπλάσιους ειδικούς σε σχέση με προηγούμενες εξετάσεις του. Πέρυσι είχαν συμμετάσχει 14 γιατροί, ενώ κατά την πρώτη του θητεία ο αριθμός κυμαινόταν συνήθως μεταξύ 11 και 13 ειδικών.

Για λόγους σύγκρισης, ο Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους είχε εξεταστεί από πέντε ειδικούς κατά την πρώτη του προεδρική αξιολόγηση το 1989, ενώ ο Τζορτζ Ουόκερ Μπους από 12 το 2001, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η Washington Post.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για τις ειδικότητες των 22 γιατρών ούτε για τον λόγο που κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή τόσο μεγάλου αριθμού ιατρών, υποστηρίζοντας πάντως ότι επρόκειτο για μια «ολοκληρωμένη και προληπτική αξιολόγηση» του προέδρου.

Η επίσημη εικόνα: «Εξαιρετική υγεία»

Στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε μετά τον έλεγχο, ο γιατρός του προέδρου ανέφερε ότι ο Τραμπ «παραμένει σε εξαιρετική υγεία» και είναι πλήρως ικανός να ασκεί τα καθήκοντά του ως ανώτατος άρχων των ΗΠΑ.

Η εξέταση περιλάμβανε μεταξύ άλλων καρδιολογικούς ελέγχους, αξονική τομογραφία, προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο και νευρολογική αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο πρόεδρος έχει φυσιολογική αρτηριακή πίεση και καρδιακό ρυθμό, ενώ συνεχίζει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για τη χοληστερόλη και ασπιρίνη για καρδιολογική πρόληψη.

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Τα ζητήματα που τροφοδότησαν τις συζητήσεις

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Λευκού Οίκου, η υγεία του 79χρονου προέδρου παραμένει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.

Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί περιστατικά που προκάλεσαν ερωτήματα, όπως το πρήξιμο στα πόδια του, οι συχνοί μώλωπες στα χέρια του και στιγμές κατά τις οποίες φάνηκε να νυστάζει σε δημόσιες εμφανίσεις. Η προεδρική διοίκηση έχει αποδώσει το οίδημα σε χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή πάθηση σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ οι εκχυμώσεις έχουν συνδεθεί με τη λήψη ασπιρίνης και τις πολυάριθμες χειραψίες του προέδρου.

Η ηλικία παραμένει στο επίκεντρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμπληρώνει τα 80 του χρόνια στις 14 Ιουνίου, είναι ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

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Το θέμα της ηλικίας και της φυσικής κατάστασης των προέδρων βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής συζήτησης, ιδιαίτερα μετά τις αντίστοιχες ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί για τον Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

Παρότι ο Λευκός Οίκος επιμένει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την υγεία του Τραμπ, η συμμετοχή 22 ειδικών στην τελευταία αξιολόγηση συνεχίζει να προκαλεί απορίες και συζ

Με πληροφορίες από washingtonpost.com

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