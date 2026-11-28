Ιράν: 14χρονη μητέρα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου όταν ζήτησε από τον σύζυγό της να δει τους γονείς της – Μόλις 10 ημέρες πριν είχε γεννήσει

Οργή στην Κροατία για τον θάνατο 32χρονου σε ψυχιατρική κλινική: Τον ξυλοκόπησαν νοσηλευτές και του έκλεισαν το πρόσωπο με μαξιλάρι (βίντεο)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πρόσφατα περιστατικά ακραίας ενδοοικογενειακής βίας στο Ιράν έχουν προκαλέσει ανησυχία, με θύματα ανήλικες και νεαρές γυναίκες που δολοφονήθηκαν από συζύγους ή συγγενείς τους.

Οι υποθέσεις περιλαμβάνουν τον θάνατο 14χρονης από τον σύζυγό της και τη δολοφονία 21χρονης εγκύου, αναδεικνύοντας τις σοβαρές συνέπειες των γάμων ανηλίκων.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν συστηματική κακοποίηση και εγκλήματα «τιμής», υπογραμμίζοντας ότι το νομικό πλαίσιο της χώρας ενδέχεται να παρέχει ευνοϊκή μεταχείριση στους δράστες.

Τα στοιχεία δείχνουν δεκάδες γυναικοκτονίες σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων για υποθέσεις που σχετίζονται με ενδοοικογενειακές διαφορές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ακόμη υπόθεση ακραίας ενδοοικογενειακής βίας έρχεται στο φως στο Ιράν, με θύμα μια 14χρονη κοπέλα, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από άγριο ξυλοδαρμό από τον 20χρονο σύζυγό της. Η δολοφονία σημειώθηκε μόλις δέκα ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού τους, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αφορμή για την επίθεση φέρεται να ήταν η επιθυμία της ανήλικης να επισκεφθεί την οικογένειά της.

Η Σογκάντ Μοσταρέκι καταγόταν από την επαρχία Κερμάν και είχε παντρευτεί σε ηλικία μόλις 13 ετών, έπειτα από εξαναγκασμό. Η ζωή της έληξε βίαια στις 6 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρει η Επιτροπή Γυναικών του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν (NCRI), ο σύζυγός της φέρεται να παραδέχθηκε ότι τη σκότωσε, αποδίδοντας την πράξη του σε «οικογενειακές διαφορές».

Advertisement

Advertisement

Η ανήλικη, η οποία φοιτούσε ακόμη στο σχολείο, είχε περάσει πρόσφατα ένα τροχαίο ατύχημα και δεν είχε αναρρώσει πλήρως από τα τραύματά της όταν έφερε στον κόσμο το παιδί της.

Μαρτυρίες που συγκέντρωσε η οργάνωση Iran Human Rights (IHR), έπειτα από επικοινωνία με τον πατέρα της 14χρονης, περιγράφουν ένα περιβάλλον συστηματικού ελέγχου και απομόνωσης. Ο 20χρονος φέρεται να απαγόρευε στη σύζυγό του να επικοινωνεί ελεύθερα με τους συγγενείς της, ενώ συνήθιζε να την κλειδώνει στο σπίτι όταν απομακρυνόταν από αυτό. Ο ίδιος έχει συλληφθεί.

Ιράν: 14χρονη μητέρα ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου όταν ζήτησε από τον σύζυγό της να δει τους γονείς της thesun.ienews

Δεύτερη γυναικοκτονία την ίδια ημέρα – Νεκρή και αγέννητη η ζωή της 21χρονης

Στις 6 Νοεμβρίου καταγράφηκε ακόμη μία δολοφονία γυναίκας από τον σύζυγό της, αυτή τη φορά στην επαρχία Φαρς. Θύμα ήταν η 21χρονη Σεπίδε Ραεϊσί, μητέρα ενός παιδιού τριών ετών και έγκυος τεσσάρων μηνών.

Η νεαρή γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμούς από τον σύζυγό της, όταν επιχείρησε να προχωρήσει σε διαδικασίες διαζυγίου. Το έμβρυο δεν κατάφερε να επιβιώσει, ενώ η μητέρα της τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η Σεπίδε είχε επίσης παντρευτεί σε ηλικία 13 ετών και, σύμφωνα με το NCRI, υπέμενε για χρόνια περιστατικά ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Οι δύο υποθέσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα των γάμων ανηλίκων στο Ιράν. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι τα κορίτσια που παντρεύονται σε τόσο μικρή ηλικία αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, πρόωρης εγκυμοσύνης και οικονομικής εξάρτησης. Όπως τονίζει το NCRI, οι ανήλικες στερούνται συχνά τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να αποφασίσουν ελεύθερα για τη ζωή τους.

Advertisement

Τουλάχιστον 24 γυναικοκτονίες καταγράφηκαν τον Οκτώβριο

Η δολοφονία των δύο γυναικών εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα.

Έκθεση του NCRI καταγράφει τουλάχιστον 24 γυναικοκτονίες κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2026. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι γυναίκες δολοφονήθηκαν μέσα στις κατοικίες τους από συζύγους ή άλλα πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η οργάνωση εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς αρκετά περιστατικά δεν καταγράφονται επισήμως.

Παράλληλα, έρευνα του περσόφωνου ειδησεογραφικού δικτύου Iran International, που εδρεύει στη Βρετανία, αναφέρει ότι τουλάχιστον 84 γυναίκες και κορίτσια έχασαν τη ζωή τους από δολοφονίες στο Ιράν από τις 21 Μαρτίου έως τις 13 Οκτωβρίου. Σε 75 από αυτές τις υποθέσεις, οι φερόμενοι ως δράστες ήταν άτομα που γνώριζαν τα θύματα. Ανάμεσα στις νεκρές βρίσκονταν και οκτώ ανήλικες, οι οποίες δολοφονήθηκαν από πατέρες, αδελφούς ή άλλους συγγενείς.

Advertisement

Ακόμη, σύμφωνα με την οργάνωση Hengaw, το 2025 καταγράφηκαν τουλάχιστον 207 γυναικοκτονίες. Από αυτές, οι 31 συνδέθηκαν με πιθανά κίνητρα που σχετίζονται με την αποκαλούμενη «τιμή». Τουλάχιστον 13 γυναίκες φέρεται να δολοφονήθηκαν επειδή αρνήθηκαν προτάσεις γάμου, δέκα επειδή επιδίωξαν να χωρίσουν και άλλες δέκα επειδή είχαν παντρευτεί σε ανήλικη ηλικία.

Έγκυος 19χρονη δολοφονήθηκε από τους γονείς της

Στη μακρά λίστα των υποθέσεων περιλαμβάνεται και ο θάνατος της 19χρονης Χέλια Φαταχί, η οποία βρισκόταν στον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της. Η νεαρή είχε αποκαλύψει στην οικογένειά της ότι περίμενε παιδί από τη σχέση της με έναν άνδρα.

Σύμφωνα με την Hengaw, οι γονείς της, Βόρια Φαταχί και Λεϊλά Βεϊσί, απευθύνθηκαν αρχικά στη Δικαιοσύνη προκειμένου να καταγγείλουν την κόρη τους. Μετά την επιστροφή τους στο σπίτι, φέρονται να την εξανάγκασαν να καταναλώσει περίπου 30 αντιεπιληπτικά χάπια και στη συνέχεια να την ξυλοκόπησαν.

Advertisement

Η ίδια οργάνωση αναφέρει ότι οι γονείς προκάλεσαν τελικά τον θάνατό της, ασκώντας ασφυκτική πίεση με ένα μαξιλάρι στο πρόσωπό της. Κατά τις πληροφορίες που επικαλείται, οι δύο φερόμενοι ως δράστες παραδέχθηκαν την πράξη τους όταν έφτασαν στο σπίτι οι διασώστες. Αργότερα συνελήφθησαν στην πόλη Σαναντάτζ, στο δυτικό Ιράν, επικαλούμενοι και εκείνοι «οικογενειακές διαφορές».

Νεκρή στα γενέθλιά της επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου, όταν η 23χρονη Σαντάφ Χαγκμπίν πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια της γιορτής των γενεθλίων της, στην επαρχία Γκιλάν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, ως δράστης φέρεται να κατονομάζεται πρώην σύντροφός της. Το Khabaronline μετέδωσε ότι η δολοφονία ενδέχεται να συνδέεται με την άρνηση της νεαρής γυναίκας να τον παντρευτεί.

Advertisement

«Αν επιστρέψω σπίτι με τον πατέρα μου, μπορεί να με σκοτώσει»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η υπόθεση της 16χρονης Σογκάντ Σαγιαντί, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 15 Νοεμβρίου στον εξωτερικό χώρο της πολυκατοικίας όπου κατοικούσε με την οικογένειά της, στην Κερμανσάχ.

Advertisement

Μία ημέρα πριν από τον θάνατό της, η διεύθυνση του σχολείου θηλέων Ραζβάν είχε επικοινωνήσει με τον πατέρα της, καθώς είχε πληροφορηθεί ότι η μαθήτρια συνομιλούσε με έναν νεαρό άνδρα, τον οποίο εκείνος δεν ενέκρινε.

Η 16χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανοιχτά τον φόβο της στους εκπαιδευτικούς, προειδοποιώντας ότι η επιστροφή της στο σπίτι μαζί με τον πατέρα της θα μπορούσε να θέσει τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Hengaw αναφέρει ότι ο πατέρας της, Κιουμάρς Σαγιαντί, την είχε χτυπήσει μπροστά σε συμμαθήτριές της και εργαζομένους του σχολείου, ενώ η βία συνεχίστηκε και έξω από το εκπαιδευτικό συγκρότημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της οργάνωσης, την επόμενη ημέρα την έριξε από τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας.

Advertisement

Ο πατέρας συνελήφθη ως ύποπτος για επίθεση και ανθρωποκτονία. Παράλληλα, συνελήφθη και η διευθύντρια του σχολείου με την υποψία της αμέλειας, σύμφωνα με το πρακτορείο Mizan, το οποίο επικαλέστηκε δηλώσεις του εισαγγελέα της επαρχίας, Χαμιντρεζά Καρίμι.

Πώς το ιρανικό δίκαιο αντιμετωπίζει τα εγκλήματα «τιμής»

Στο επίκεντρο της κριτικής οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκεται και το νομικό πλαίσιο του Ιράν, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αφήνει περιθώρια ευνοϊκότερης μεταχείρισης για ορισμένους δράστες εγκλημάτων που συνδέονται με την αποκαλούμενη «τιμή».

Ειδικότερα, το άρθρο 301 του ισλαμικού Ποινικού Κώδικα προβλέπει εξαίρεση για τους πατέρες και τους παππούδες από την πατρική γραμμή από την εφαρμογή του «κισάς», δηλαδή της ανταποδοτικής ποινής που μπορεί να επιβληθεί σε περιπτώσεις ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν οι σχετικές οργανώσεις, σε αρκετές υποθέσεις εγκλημάτων «τιμής» οι ποινές κυμαίνονται από τρία έως δέκα χρόνια φυλάκισης, την ώρα που για άλλες μορφές ανθρωποκτονίας μπορεί να προβλέπεται ακόμη και θανατική ποινή.

Οι εκτιμήσεις για την πραγματική έκταση του φαινομένου παρουσιάζουν αποκλίσεις, ωστόσο ορισμένες πηγές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 450 εγκλήματα «τιμής» κάθε χρόνο στο Ιράν.

Mε πληροφορίες από ΤheIrishSun

Σχετικά άρθρα Cloud One: Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαβεβαιώνουν ότι τα πληροφοριακά τους συστήματα είναι ασφαλή Οργή στην Κροατία για τον θάνατο 32χρονου σε ψυχιατρική κλινική: Τον ξυλοκόπησαν νοσηλευτές και του έκλεισαν το πρόσωπο με μαξιλάρι (βίντεο) Μοναχός Ιωσήφ: Η Οδύσσεια τεσσάρων μηνών στην Τουρκία και ο συγκινητικός τρόπος που εντοπίστηκε σώος