Αβάσταχτη και ατελείωτη είναι η αναμονή ταυτοποίησης των σορών για τις οικογένειες των θυμάτων της τραγικής πυρκαγιάς σε ελβετικό μπαρ το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς.

Ιταλοί και Γάλλοι εγκληματολόγοι βρίσκονται στο μακάβριο υπόγειο του Constellation συμμετέχοντας στην προσπάθεια ταυτοποίησης υπολειμμάτων σορών, ενώ οι οικογένειες των εφήβων από 15 ετών που αγνοούνται παραμένουν στο σημείο περιμένοντας ένα νέο για τους δικούς τους ανθρώπους.

Advertisement

Advertisement

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλούν για το πολύ μία ταυτοποίηση θύματος ως τώρα, ενώ οι ελβετικές αρχές έχουν δηλώσει ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες, για να αναγνωριστούν τα θύματα της πυρκαγιάς. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 113 από τους τραυματίες έχουν αναγνωριστεί, με τις αρχές να εξακολουθούν να εργάζονται για την αναγνώριση των άλλων έξι.

🚨🚨Cette nouvelle vidéo du drame de #CranMontana est totalement sidérante !!

Le plafond brûle pendant que les jeunes continuent ,de danser, de filmer , TOTALEMENT INCONSCIENT DU DANGER QUI LES FRAPPE ⚠️ 😨😨pic.twitter.com/vNBujXKTKA January 2, 2026

Επιπλέον, στην πρώτη ενημέρωση Τύπου στην οποία προέβησαν οι αρχές του Βαλέ, προειδοποίησαν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδεχομένως θα αυξηθεί καθώς ως και 80 από τους τραυματίες φέρουν εγκαύματα που απειλούν τη ζωή τους.

Σπαρακτικά μηνύματα συγγενών και φίλων

Ανείπωτος ο πόνος ενός πατέρα που περιμένει νέα από τον γιο του ο οποίος βρισκόταν μέσα στο μπαρ. Ο ίδιος όπως και πολλοί άλλοι συγγενείς και φίλοι αγνοουμένων δεν φεύγουν από το σημείο μέχρι να έχουν νεότερά τους. Δεν ξέρουν ακόμα αν οι δικοί τους άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ή αν έχουν χάσει τη ζωή τους.

Μια μητέρα συντετριμμένη απευθύνει έκκληση σε όλες τις κάμερες για τον γιο της που αναζητά. Ελπίζει να μάθει επιτέλους τι του έχει συμβεί. «Ακόμα κι αν είναι στο νοσοκομείο ή, είναι τρομερό αυτό που θα πω, ακόμα κι αν είναι στο νεκροτομείο πρέπει να είμαι δίπλα στο παιδί μου. Δεν πρέπει να είμαι εδώ, δεν χρησιμεύω σε τίποτα εδώ. Δεν μπορώ να περιμένω, δεν μπορώ.» δηλώνει με δάκρυα στα μάτια.

«Είμαι μαμά, θέλω να είμαι δίπλα στο παιδί μου, είτε είναι ζωντανό είτε νεκρό. Πρέπει να είμαι δίπλα του. Το έφερα στον κόσμο. Αν έχει φύγει, πρέπει να είμαι ξανά δίπλα του.»

Στα κοινωνικά δίκτυα όλο και περισσότερες οικογένειες κάνουν έκκληση για πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, το παιδί τους, τον αδερφό τους, τον ξάδερφό τους.

Advertisement

Ο ομογενής από την Ελβετία, Ρομάν Καλλέργης, ψάχνει απεγνωσμένα την 15χρονη αδερφή του. «Έφτασε γύρω στη 1 η ώρα, και μετά στις 1:40 το πρωί πέρασα από μπροστά για να τη χαιρετήσω και είδα ότι είχε πιάσει φωτιά. Είδα ότι υπήρχε κόσμος, η αστυνομία δεν με άφησε να περάσω. Προσπάθησα όμως να περάσω αλλά με σταμάτησαν με τα σώματα. Επομένως, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα και μετά προσπάθησα να τη βρω.»

Για κάποιους, η αβασταχτη αναμονή έλαβε τέλος. Ένας πατέρας μόλις πήγε στο νοσοκομείο να δει τον γιο του, που έχει εγκαύματα στο 40% του σώματός του. Τη νύχτα του δράματος, μπόρεσε να πάει στο μπαρ και να πάρει τον γιο του που βγήκε μέσα από τις φλόγες. Είδε το χάος που επικρατούσε. Ο γιος του τού είπε «Μπαμπά, πονάω. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά, πονάνε τα χέρια μου. Ολωνών τα χέρια ήταν στην ίδια κατάσταση. Δυστυχώς τα κορίτσια ήταν σε χειρότερη κατάσταση γιατι φορούσαν φούστες και κολάν ενώ τα αγόρια φορούσαν τζιν που προστάτευαν τα πόδια τους.»

Στο τέλος της ημέρας, οι καμπάνες χτυπούσαν πένθιμα στην ελβετική πόλη προς τιμήν των θυμάτων της πυρκαγιάς. Για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα μπροστά από το μπαρ όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν από την ανάγκη τους να είναι μαζί και να δείξουν την αλληλεγγύη τους.

Advertisement

Μια έφηβη που έχασε φίλο της το μοιραίο βράδυ περιγράφει «Έχω 5 φίλους που είχαν έρθει εδώ για να γιορτάσουν τον καινούριο χρόνο. Συνήθιζαν να έρχονται σε αυτό το μπαρ και μέσα στην εβδομάδα και τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές. Ένας από τους φίλους μου κατάφερε να βγει πριν οι φλόγες εξαπλωθούν σε όλο το μαγαζί. Ψάχνουμε όμως ακόμα έναν από τους φίλους μας που έχει εξαφανιστεί και ακόμα δεν έχουμε νέα του. Ούτε εμείς ούτε η οικογένειά του ξέρουμε αν είναι στο νοσοκομείο ή αν έχει πεθάνει.»

Συνεχίζει λέγοντας ότι απευθύνθηκαν κι εκείνοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρουν πληροφορίες. «Βάλαμε μια φωτογραφία του στο Ινσταγκραμ ελπίζοντας ότι κάποιος θα έχει νέα του ή απλώς κάποιο βίντεο. Μου έστειλαν ένα βίντεο με κάποιον που βγαίνει εντελώς καμμένος και μου είπαν ότι νομίζουν ότι είναι αυτός. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με σιγουριά γιατι ο άνθρωπος αυτός είναι τελείως παραμορφωμένος.» περιγράφει εμφανώς συγκλονισμένη.

Advertisement

Στη λίστα των αγνοουμένων

Οι γονείς του 16χρονου Ελβετού υπηκόου Άρθουρ Μπρόνταρντ δηλώνουν ότι πήγαν στα νοσοκομεία στη Λωζάνη και στη Βέρνη, αλλά δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν. Φίλοι του βρέθηκαν με εγκαύματα άνω του 60%.

Advertisement

Ο αγνοούμενος Ιταλός υπήκοος είναι ο Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16 ετών, ο οποίος μπήκε στο μπαρ στις 01:30 τοπική ώρα την Πρωτοχρονιά για να πάρει το σακάκι και το τηλέφωνό του. Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι 6 πολίτες αγνοούνται, μεταξύ αυτών και ο Emanuele Galeppini, ο 16χρονος διεθνής παίκτης γκολφ.

Επίσης, μέλη της οικογένειας έχουν αναφέρει ότι αγνοείται η Emilie Pralong, 22 ετών. Ο παππούς της, Πιερ, περιέγραψε μια «αγωνιώδη» αναμονή για πληροφορίες, λέγοντας στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFMTV: «Πάντα ελπίζουμε – είμαστε γεμάτοι ελπίδα. Βοηθά να ξεπεράσουμε όποιες δυσκολίες».

Το «παζλ» των αιτίων της πυρκαγιάς έχει συμπληρωθεί

Σχεδόν ξεκάθαρο είναι, πλέον, το πώς ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, καθώς νέες εικόνες και μαρτυρίες αποτυπώνουν τις κρίσιμες στιγμές λίγο πριν την καταστροφή.

Advertisement

Τα κομμάτια του παζλ για το πώς εκδηλώθηκε η φωτιά στο μπαρ Le Constellation αρχίζουν να συνδέονται, μέσα από φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στο φως τις τελευταίες ώρες. Οι εικόνες φαίνεται να επιβεβαιώνουν ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε από πυροτεχνήματα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία έφτασαν σε επικίνδυνη απόσταση από την οροφή του καταστήματος.

Η στιγμή ακριβώς που παίρνει φωτιά η οροφή του μπαρ στο Κραν Μοντανά – Πηγή: στιγμιότυπο από ερασιτεχνικό βίντεο

Σύμφωνα με υλικό που κυκλοφόρησε χθες, διακρίνεται καθαρά ότι οι σπινθήρες από τα πυροτεχνήματα προκάλεσαν φωτιά στη μόνωση της οροφής. Παράλληλα, αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στην ελβετική εφημερίδα Blick ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο: μια γυναίκα καθόταν στους ώμους μιας άλλης γυναίκας, η οποία –όπως εκτίμησε– ήταν σερβιτόρα του καταστήματος.

Λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, εμφανίστηκε και η αντίστοιχη φωτογραφία. Σε αυτήν φαίνεται ένα άτομο που φορά μάσκα, ενώ στους ώμους του κάθεται μια γυναίκα με μαύρο κράνος, κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με προσαρμοσμένα πυροτεχνήματα.

Νεότερη εικόνα, η οποία πλέον αποτυπώνει ολόκληρη τη σκηνή, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την έρευνα. Σε αυτήν, η γυναίκα με το κράνος πλησιάζει επικίνδυνα την οροφή με το μπουκάλι που εκτοξεύει σπινθήρες, στις 01:26 τα ξημερώματα. Την ίδια στιγμή, η οροφή φαίνεται να έχει ήδη αρχίσει να καίγεται.

Η ακριβής ώρα θεωρείται επιβεβαιωμένη, καθώς στο κάτω μέρος της ίδιας φωτογραφίας διακρίνεται ένα iPhone, η οθόνη του οποίου –αν και ελαφρώς θολή– δείχνει την ώρα 01:26. Σύμφωνα με τις αρχές, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε το σήμα για τη φωτιά τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 01:30, σε άλλη μια απόδειξη του πόσο γρήγορα επεκτάθηκε η πυρκαγιά μέσα στον χώρο του μπαρ.