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Η ηθοποιός ζητά την αποκλειστική επιμέλεια της τετράχρονης κόρης τους, ενώ δηλώνει ότι το ζευγάρι ζει χωριστά από τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Σάια Λαμπέφ, ο οποίος είχε συλληφθεί πρόσφατα για περιστατικό σωματικής βίας στη Νέα Ορλεάνη, δεν έχει προβεί σε επίσημη απάντηση.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2012 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων και είχαν επανενωθεί το 2020 έπειτα από προηγούμενο χωρισμό.

Ο Λαμπέφ έχει παραδεχθεί δημόσια την αποτυχία του γάμου τους, αναγνωρίζοντας προσωπικά λάθη και παραβιάσεις της εμπιστοσύνης της συζύγου του.

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Η Μία Γκοθ (Mia Goth) κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Σάια Λαμπέφ (Shia LaBeouf), δέκα χρόνια μετά τον γάμο τους στο Λας Βέγκας.

Τα σχετικά δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι το ζευγάρι ζει χωριστά από τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Η 32χρονη ηθοποιός ανέφερε την 28η Ιουλίου 2025 ως ημερομηνία του χωρισμού τους στα έγγραφα διαζυγίου που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες στις 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με έγγραφα στα οποία είχε πρόσβαση η εφημερίδα «The U.S. Sun».

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Σύμφωνα με το ΑP, στην αίτηση που υποβλήθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της Κομητείας του Λος ‘Αντζελες, η η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Pearl» επικαλείται ασυμβίβαστες διαφορές ως την αιτία του διαζυγίου.

Mia Goth has filed for divorce from Shia LaBeouf nearly 10 years after the two actors were married. Read more: https://t.co/lGTZv2Bd4i October 8, 2026

Η Γκοθ ζητά την κύρια νομική και φυσική επιμέλεια της 4χρονης κόρης τους Ιζαμπελ, ενώ αιτήθηκε από το δικαστήριο να μην επιδικαστεί διατροφή συζύγου σε κανέναν από τους δύο. Η Μία ζήτησε επιπλέον χρόνο για να προσκομίσει πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρέη του ζευγαριού. Ο Σάια, 40 ετών, δεν έχει απαντήσει δημοσίως στην αίτηση διαζυγίου.

Mia Goth has requested sole legal and physical custody of her and Shia LaBeouf’s 4-year-old daughter, Isabel, amid their divorce proceedings. https://t.co/q1ZKzuWODh — Entertainment Weekly (@EW) October 7, 2026

Το διαζύγιο έρχεται λίγους μήνες αφότου ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Transformers» συνελήφθη μετά από ένα επεισοδιακό καβγά έξω από ένα μπαρ στη Νέα Ορλεάνη κατά τη διάρκεια του Μάρντι Γκρα.

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Ο Σάια συνελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου μετά από μια αντιπαράθεση έξω από το R Bar στην οδό Bourbon.

Πλάνα από το περιστατικό φαίνεται να δείχνουν τον ηθοποιό να εμπλέκεται σε σωματική αντιπαράθεση με τρία άτομα. Σύμφωνα με την αρχική αναφορά, οι αρχές του απήγγειλαν στη συνέχεια δύο κατηγορίες για σωματική βία.

Οδηγήθηκε στη φυλακή της Ενορίας Ορλεάνης και κρατήθηκε στο Κέντρο Δικαιοσύνης της Ορλεάνης της Λουιζιάνα. Η δικαστής του Ποινικού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νέας Ορλεάνης, Σιμόν Λεβίν, όρισε την εγγύησή του στα 100.000 δολάρια, ποσό το οποίο κατέβαλε.

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Οι όροι της αποφυλάκισής του περιλάμβαναν την είσοδο σε πρόγραμμα αποκατάστασης και την υποβολή σε τακτικούς ελέγχους για ναρκωτικά και αλκοόλ. Ο Σία κατηγορήθηκε αργότερα και για τρίτη κατηγορία σωματικής βίας.

Η ομολογία του Σάια: «Απέτυχα στο γάμο μου»

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2012 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Nymphomaniac: Vol. II» του Λαρς φον Τρίερ (Lars von Trier) και παντρεύτηκαν τέσσερα χρόνια αργότερα. Παρ’ ότι είχαν χωρίσει ξανά το 2018, επανασυνδέθηκαν το 2020 και δύο χρόνια αργότερα απέκτησαν την κόρη τους, Ίζαμπελ.

Mia Goth with her daughter Isabel in Pasadena. https://t.co/MjBC0NmTof Advertisement February 3, 2026

Τον Μάρτιο ο σταρ του «Transformers» μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό τους στην εκπομπή «Channel 5 With Andrew Callaghan» και παραδέχθηκε ότι απέτυχε στον γάμο του: «Ήμασταν βαθιά δυστυχισμένοι. Έκανα πολλά λάθη από νωρίς, πριν προσπαθήσουμε να κάνουμε παιδί. Είχα προδώσει την εμπιστοσύνη της σε πολύ μεγάλο βαθμό».

Η ηθοποιός, η οποία γεννήθηκε στο Λονδίνο ως Μία Τζίπσι Μέλο ντα Σίλβα Γκοθ εμφανίστηκε πρόσφατα ως Μελανθώ στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan) ενώ τον περασμένο χρόνο είχε διπλό ρόλο στην ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro).

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