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Οι έντονες βροχοπτώσεις οδήγησαν σε πλημμύρες, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος για πάνω από 900.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού κατοίκων από ορμητικά νερά.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις λόγω των επικίνδυνων συνθηκών στο οδικό δίκτυο.

Οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν την ακύρωση ή καθυστέρηση χιλιάδων πτήσεων, ενώ η εμβληματική παρέλαση της Macy’s αναβλήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης.

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Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την ανατολική ακτή των ΗΠΑ την Ημέρα των Ευχαριστιών, προκαλώντας ιστορικά υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης, εκτεταμένες πλημμύρες, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στο Σέντραλ Παρκ καταγράφηκαν περίπου 46 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ βροχόπτωσης για την Ημέρα των Ευχαριστιών, το οποίο είχε σημειωθεί το 2006. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής που έχει καταγραφεί στο πάρκο τη συγκεκριμένη ημέρα από το 1870, όταν ξεκίνησαν οι σχετικές καταγραφές.

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Οι ισχυροί άνεμοι που συνόδευαν την καταιγίδα έφτασαν σε ορισμένες περιοχές τα 105 χιλιόμετρα την ώρα. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη μητροπολιτική περιοχή, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, σύμφωνα με τo abc7ny.

💨 Massive storm slammed New York — nearly 1 million people without power across the eastern US Torrential rain + hurricane-force winds flooded streets and subway stations. Flights canceled and delayed nationwide. It also wrecked Thanksgiving plans. The 100th Macy’s Thanksgiving Day Parade in NYC was postponed for the first time in history because of the weather. Rescheduled for Saturday, Nov 28. Nature said “not today.” November 27, 2026

Αντίστοιχη προειδοποίηση εξέδωσε και ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μαμντάνι, απευθύνοντας ταξιδιωτική οδηγία στους κατοίκους και τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει προορισμός που να αξίζει περισσότερο από την ασφάλειά σας».

Περισσότερα από 900.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα

Η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, αφήνοντας περισσότερα από 900.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ.

Οι μεγαλύτερες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν στην Πενσιλβάνια, όπου επηρεάστηκαν περισσότερα από 200.000 νοικοκυριά, ενώ στο Νιου Τζέρσεϊ οι διακοπές ξεπέρασαν τις 176.000. Στο Μέριλαντ καταγράφηκαν περίπου 140.000 διακοπές ρεύματος, ενώ στη Νέα Υόρκη οι αντίστοιχες περιπτώσεις ανήλθαν σε περίπου 72.000.

Nov 26_4⃣ Climate Awareness🆘 🇺🇸 #USA 🌊Widespread coastal flooding, torrential rain & strong winds 🌊76mm in #NewYorkCity, the wettest Thanksgiving Day in its history 🌊Powerful waves damaged a section of the pier in Pacifica, #California 🌬️Strong winds in Kensington, #Maryland https://t.co/XbnzWGr2Zu Advertisement November 27, 2026

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν πλημμύρες, αποκλεισμούς δρόμων και επιχειρήσεις διάσωσης σε περιοχές από τη Βόρεια Καρολίνα έως το Νιου Τζέρσεϊ.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, δύο κάτοικοι της Νέας Υόρκης διασώθηκαν από τα αυτοκίνητά τους, αφού τα οχήματα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Οι πλημμύρες δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες στο οδικό δίκτυο, με τις Αρχές να αντιμετωπίζουν πολλαπλά περιστατικά και να προχωρούν σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού.

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων – Αναβλήθηκε η παρέλαση της Macy’s

Σημαντικές αναταράξεις σημειώθηκαν και στις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία του FlightAware, περισσότερες από 2.200 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, ενώ πάνω από 400 πτήσεις ακυρώθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας.

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New York, we’ve got a storm headed our way this Thursday. So we’re making a change to keep everyone safe: the 100th annual Macy’s Thanksgiving Day Parade will now take place on Saturday, November 28. A few things to keep in mind as the storm approaches: – Plan ahead and stay indoors when possible. – Don’t walk or drive through flooded areas. – Sign up for emergency alerts by texting NOTIFYNYC to 692-692. Stay safe, look out for your neighbors, and have a wonderful Thanksgiving! — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 26, 2026

Παράλληλα, η παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών της Macy’s στη Νέα Υόρκη αναβλήθηκε για το Σάββατο, σε μια πρωτοφανή εξέλιξη, καθώς ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης που δεν πραγματοποιήθηκε την προγραμματισμένη ημέρα.

Η ισχυρή καταιγίδα δημιούργησε εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτής, επηρεάζοντας την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών, τις υποδομές, τις μεταφορές και τους εορτασμούς της Ημέρας των Ευχαριστιών.

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Με πληροφορίες από abc7ny.com