Νέο κύμα πυρκαγιών είναι σε εξέλιξη στην Τουρκία: Δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν στο Σαρκόι της Ραιδεστού (Τεκιρντάγ) και πέρασαν στο Γκελιμπολού του Τσανάκ Καλέ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη από ξηράς και αέρος, ενώ παράλληλα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και φωτιά στο Αϊβατσίκ του Τσανάκ Καλέ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Hurriyet Daily News, έχουν εκκενωθεί χωριά και γειτονιές για προληπτικούς λόγους. Στο Σαρκόι οι επιχειρήσεις από αέρος άρχισαν ξανά τα ξημερώματα, με 21 αεροσκάφη να μπαίνουν στον αγώνα, περίπου 18 ώρες από τότε που ξέσπασε η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση το απόγευμα, πριν περάσει στο δάσος. Λόγω των ισχυρών ανέμων οι φλόγες πέρασαν στο Τσανάκ Καλέ. Προληπτικές εκκενώσεις έλαβαν χώρα στο Σενκόι, το Κιζιλτσατερτσί και το Κοτσαλί, με τέσσερις ανθρώπους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.

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Ο κυβερνήτης του Τεκιρντάγ, Ρετζέπ Σοϊτούρκ, είπε πως, «αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως, υπάρχει αναφορά για ένα πουλί που χτύπησε καλώδιο βόρεια του Σενκόι πριν από δύο ημέρες, προκαλώντας παρόμοιο περιστατικό».

Στο μεταξύ στο χωριό Ναλντεκέν του Αϊβατσίκ, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στις 15 Ιουλίου, πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν τη μάχη με τις φλόγες όλο το βράδυ, με δύο ελικόπτερα να αρχίζουν να επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας.