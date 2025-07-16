Νέο κύμα πυρκαγιών είναι σε εξέλιξη στην Τουρκία: Δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν στο Σαρκόι της Ραιδεστού (Τεκιρντάγ) και πέρασαν στο Γκελιμπολού του Τσανάκ Καλέ, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη από ξηράς και αέρος, ενώ παράλληλα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και φωτιά στο Αϊβατσίκ του Τσανάκ Καλέ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Hurriyet Daily News, έχουν εκκενωθεί χωριά και γειτονιές για προληπτικούς λόγους. Στο Σαρκόι οι επιχειρήσεις από αέρος άρχισαν ξανά τα ξημερώματα, με 21 αεροσκάφη να μπαίνουν στον αγώνα, περίπου 18 ώρες από τότε που ξέσπασε η πυρκαγιά σε αγροτική έκταση το απόγευμα, πριν περάσει στο δάσος. Λόγω των ισχυρών ανέμων οι φλόγες πέρασαν στο Τσανάκ Καλέ. Προληπτικές εκκενώσεις έλαβαν χώρα στο Σενκόι, το Κιζιλτσατερτσί και το Κοτσαλί, με τέσσερις ανθρώπους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.

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Ο κυβερνήτης του Τεκιρντάγ, Ρετζέπ Σοϊτούρκ, είπε πως, «αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως, υπάρχει αναφορά για ένα πουλί που χτύπησε καλώδιο βόρεια του Σενκόι πριν από δύο ημέρες, προκαλώντας παρόμοιο περιστατικό».

Στο μεταξύ στο χωριό Ναλντεκέν του Αϊβατσίκ, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στις 15 Ιουλίου, πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν τη μάχη με τις φλόγες όλο το βράδυ, με δύο ελικόπτερα να αρχίζουν να επιχειρούν με το πρώτο φως της ημέρας.

Arkadaşlar #Gelibolu #Kavakköy’de resmen cehennemi yaşıyoruz. Ben hayatımda böyle bişey görmedim. #Tekirdağ #Şarköy’de çıkan #yangın buraya sıçramış. Hava şartları da kötü 😭 Allah bölgedeki canlıların, yangınla mücadele eden ekiplerimizin yar yardımcısı olsun 😢 #TekirdağYanıyor pic.twitter.com/qjeD6yG3bN — Özgün (@OOzgunD) July 15, 2025

🔴20 saattir yanıyor!



Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangını ile yaklaşık 20 saattir mücadele ediliyor.#tekirdağyanıyor pic.twitter.com/I6HhloaKvK — Haberler.com (@Haberler) July 16, 2025

Bir yandan Çanakkale Ayvacık yanarken, Şarköy'deki yangın hızlı yayılmış olmalı. Bir kaç saattir duman görüyorduk, şimdi alevler var. Ormana sıçradı deniyor. Gelibolu'ya kül yağıyor şu an. Çok üzgünüz. pic.twitter.com/hz1dMU1clP — Melda Onur (@meldaonur) July 15, 2025

Kuzey Ormanları sabaha kadar yandı



Tekirdağ Şarköy'de başlayıp Gelibolu'ya sıçrayan orman yangınıyla mücadele gece boyunca hava desteği olmadan sürdü.



Gece donanımlı bir hava filomuz olmadığı için hava araçlarımız sabahın ilk ışıklarıyla yeniden müdahaleye başladı.



Resmi… pic.twitter.com/b43lPK2vQF — Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) July 16, 2025

Mahalle yanarken orspu saçını tararmış.

Şarköy yanıyor ama hiç bir yer de haber yok, herkes kendi havasında, yangın Gelibolu sınırına gelmiş , kuzey ormanları tükenmiş insanlar sessiz . YAZIKLAR OLSUN. #ŞarköyYanıyor pic.twitter.com/xvhe58Tx0l — 🇹🇷 TÜRK_AZRAİL 🇹🇷 (@MKA__YOLUNDA) July 16, 2025