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Ο ίδιος εκτίμησε ότι η τάση αυτή θα επηρεάσει σύντομα και την Ισπανία, παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πιθανή ήττα του στις προσεχείς εκλογές.

Οι προεκλογικές συζητήσεις στην Ισπανία επικεντρώνονται στη μετανάστευση και τη στέγαση, ενώ επηρεάστηκαν πρόσφατα από ένα πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ενώ το κόμμα Vox αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

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Η παγκόσμια ακροδεξιά «καταρρέει», δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς πανηγύρισε τη νίκη των Δημοκρατικών στις αμερικανικές εκλογές, οι οποίες τους επέτρεψαν να αναλάβουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, σε μια ξεκάθαρη ήττα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Συνέβη στη Βραζιλία. Μόλις συνέβη στις ΗΠΑ. Και σύντομα θα συμβεί και στην Ισπανία», δήλωσε ο Σάντσεθ, ένας παγκόσμιος ηγέτης του προοδευτικού κινήματος, η πρωθυπουργία του οποίου όμως κινδυνεύει στις πρόωρες εκλογές που προκήρυξε για τις 29 Νοεμβρίου.

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Το κύμα της ακροδεξιάς των αντιπάλων του «δεν μεγαλώνει πλέον, αλλά καταρρέει», πρόσθεσε.

Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites. Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona. November 4, 2026

Η αποφασιστική νίκη των Δημοκρατικών, οι οποίοι κέρδισαν τόσο τη Γερουσία όσο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και μια σειρά νικών σε παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικάνων σε ολόκληρη τη χώρα, ήρθε λίγες ημέρες μετά την απροσδόκητη επανεκλογή του αριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ως προέδρου της Βραζιλίας.

Ωστόσο, με λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες να απομένουν μέχρι τις εκλογές στην Ισπανία, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πιθανή ήττα για τον Σάντσεζ – έναν από τους τελευταίους εναπομείναντες σοσιαλιστές ηγέτες της Ευρώπης – έναντι του κύριου συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος.

Προβλέπεται ότι θα κερδίσει τις περισσότερες έδρες, αλλά δεν θα φτάσει την πλειοψηφία, πράγμα που σημαίνει ότι το ακροδεξιό κόμμα Vox θα μπορούσε να αναδειχθεί σε καθοριστικο παράγοντα στον σχηματισμό κυβέρνησης στην Ισπανία.

Η μετανάστευση και η στέγαση κυριάρχησαν στη δημόσια συζήτηση στην Ισπανία τους τελευταίους μήνες, αλλά η προεκλογική εκστρατεία επισκιάστηκε από ένα φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ούρδα, νότια της Μαδρίτης, την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 69 άνθρωποι.