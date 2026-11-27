Πλοία «αιωρούνται» πάνω από τη θάλασσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Το απίστευτο φαινόμενο Fata Morgana που έγινε viral

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Ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα, γνωστό ως Fata Morgana, καταγράφηκε στα ανοιχτά του Ατζμάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με φορτηγά πλοία να μοιάζουν σαν να έχουν αποκολληθεί από την επιφάνεια της θάλασσας και να αιωρούνται στον αέρα.

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έκπληξη στους χρήστες. Ωστόσο, πίσω από τις εικόνες δεν κρύβεται κάποιο ανεξήγητο φαινόμενο, αλλά μια εντυπωσιακή οπτική ψευδαίσθηση.

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Viral footage filmed off the coast of Ajman, United Arab Emirates, captures a cargo vessel appearing to float above the water due to a superior mirage, where temperature differences bend light in the atmosphere. https://t.co/COUOUp4Fri — ABC News (@ABC) November 27, 2026

Fata Morgana: Η ατμοσφαιρική ψευδαίσθηση που κάνει τα πλοία να αιωρούνται

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «ανώτερος αντικατοπτρισμός» (superior mirage) και συνδέεται με τη θερμοκρασιακή αναστροφή, όταν θερμότερος αέρας βρίσκεται πάνω από ψυχρότερο στρώμα κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.

Οι διαφορετικές θερμοκρασίες προκαλούν τη διάθλαση των ακτίνων του φωτός, με αποτέλεσμα μακρινά αντικείμενα να εμφανίζονται σε διαφορετικό ύψος από το πραγματικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η εικόνα τους παραμορφώνεται τόσο έντονα ώστε να μοιάζουν ότι αιωρούνται.

Μια ιδιαίτερη και εντυπωσιακή μορφή ανώτερου αντικατοπτρισμού είναι η Fata Morgana, κατά την οποία αντικείμενα όπως πλοία, νησιά ή ακτές εμφανίζονται παραμορφωμένα, επιμηκυμένα ή σαν να αιωρούνται πάνω από τον ορίζοντα.

Έτσι εξηγείται και η εικόνα του φορτηγού πλοίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: πρόκειται για ένα φυσικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο, που αποδεικνύει πόσο εντυπωσιακά μπορεί να αλλοιωθεί η εικόνα της πραγματικότητας μέσα από τη διάθλαση του φωτός.

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