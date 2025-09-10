Δεν είχε σχεδιαστεί επίθεση σε στόχους στην Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σχετικά με το συμβάν με τα drones.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, το υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως τα drones του πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση κατά στόχων στη δυτική Ουκρανία, μα όχι στην Πολωνία. Όπως υποστηρίχθηκε, όλοι οι στόχοι της επίθεσης επετεύχθησαν, ενώ υποδείχθηκε πως η εμβέλεια των drones που αναφέρθηκε ότι πέρασαν τα πολωνικά σύνορα δεν υπερβαίνει τα 700 χλμ, προσθέτοντας πως είναι έτοιμο για συνομιλίες με το πολωνικό υπουργείο Άμυνας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σημειώνεται πως ο φιλορώσος πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, χαρακτήρισε την παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου σοβαρό περιστατικό που μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, προσθέτοντας ωστόσο ότι πρέπει να διαπιστωθεί εάν ήταν σκόπιμο ή ατύχημα, όπως και το ποιος ήταν αυτός που είχε υπό τον έλεγχό του τα drones. Σε σχετική δήλωσή του εξέφρασε αλληλεγγύη προς την Πολωνία, εταίρο στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, προσφέροντας τη βοήθειά του για να βρεθούν οι απαραίτητες απαντήσεις.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε την Τετάρτη να σχολιάσει τις ανακοινώσεις της Πολωνίας για κατάρριψη ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, απαντώντας πως πρόκειται για θέμα του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Η Πολωνία κατέρριψε drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή φορά που μέλος της Συμμαχίας ανοίγει πυρ κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ είπε ότι ήταν μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση και «το κοντινότερο που έχουμε βρεθεί σε ανοιχτή σύγκρουση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», αν και πρόσθεσε πως δεν είχε λόγο να πιστεύει πως «είμαστε στα πρόθυρα πολέμου».

Ερωτηθείς για τα drones και τα σχόλια Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είπε πως «δεν θα θέλαμε να σχολιάσουμε με κάποιον τρόπο. Δεν είναι ευθύνη μας, μα του υπουργείου Άμυνας».

Ο Πεσκόφ είπε πως το Κρεμλίνο δεν είχε δεχτεί αιτήματα για επαφές από την Πολωνία, μα απέρριψε τις κατηγορίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ για πρόκληση από πλευράς της Ρωσίας. «Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές χωρίς να προσπαθούν καν να παρουσιάσουν κάποιου είδους επιχείρημα» δήλωσε.

Η Πολωνία έχει να βρεθεί ξανά τόσο κοντά σε ανοιχτή σύγκρουση από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τουσκ, προσθέτοντας πως η χώρα του ζήτησε από το ΝΑΤΟ έναρξη διαβουλεύσεων με βάση το Άρθρο 4 της Συμμαχίας, που ορίζει πως τα μέλη της θα διαβουλεύονται όποτε, κατά την άποψη κάποιου εξ αυτών, απειλείται η επικράτεια, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Ο Τουσκ είπε στο κοινοβούλιο ότι είχαν υπάρξει 19 εισβολές στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα. Το συμβάν κλιμάκωσε τις εντάσεις που ήδη ήταν στα ύψη.

«Δεν έχω λόγο να ισχυρίζομαι που είμαστε στα πρόθυρα πολέμου, μα έχει παραβιαστεί μια γραμμή και είναι ασύγκριτα πιο επικίνδυνο από πριν» είπε. «Η κατάσταση μας φέρνει πιο κοντά στην ανοιχτή σύγκρουση από ποτέ, από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου» πρόσθεσε.

Ο Τουσκ είπε ότι η κατάρριψη τριών drones επιβεβαιώθηκε, και ήταν πιθανό να καταρρίφθηκε και ένα τέταρτο.

«Το γεγονός ότι αυτά τα drones, που συνιστούν απειλή ασφαλείας, καταρρίφθηκαν, αλλάζει την πολιτική κατάσταση. Ως εκ τούτου, οι συμμαχικές διαβουλεύσεις πήραν τη μορφή ενός επίσημου αιτήματος για την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ» είπε ο Τουσκ.

Η Καρολίνα Γκαλέτσκα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, είπε ότι η Πολωνία είχε βρει επτά drones και συντρίμμια από έναν πύραυλο.

Ένα drone ή παρόμοιο αντικείμενο χτύπησε πολυκατοικία στο Βιρίκι στην ανατολική Πολωνία, μα ουδείς τραυματίστηκε, είπε δήμαρχος της περιοχής στο κανάλι TVP Info. Αλλού στο Λουμπλίν, στα ανατολικά, αστυνομικοί είπαν ότι βρήκαν ένα drone που είχε υποστεί ζημιά σε χωριό, ενώ στο Λοτζ, στην κεντρική Πολωνία, βρέθηκε ένα drone σε περιοχή κοντά στο χωριό Μνίσκοβ.

Με πληροφορίες από Reuters

