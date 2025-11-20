Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η αναφορά, σε συνέδριο Δημάρχων, του επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ότι θα πρέπει η χώρα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο «να χάσει τα παιδιά της».

Ο Γάλλος στρατηγός, μιλώντας για την κρίση με την Ρωσία και απευθυνόμενος στους Γάλλους δημάρχους, τους κάλεσε στις επικοινωνίες τους με τους δημότες τους να κάνουν λόγο για την «ψυχική δύναμη» που απαιτείται ούτως ώστε αν απαιτηθεί «να αποδεχθούν οι Γάλλοι να υποφέρουν για να προστατεύσουν αυτό που είναι».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν ποικίλες πολιτικές αντιδράσεις, των οποίων κοινός τόπος ήταν ότι ο Γάλλος στρατηγός υπερέβη τον ρόλο του. Θέλοντας να καταλαγιάσει αυτές τις αντιδράσεις εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου δήλωσε σήμερα ότι ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν αναφερόταν στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, οι οποίες είναι «τα παιδιά του Έθνους».

Ωστόσο παρόμοιες θέσεις εξέφρασε πριν από 3 ημέρες και ο Πολωνός αρχηγός του Στρατού ο οποίος υποστήριξε ότι η Πολωνία βρίσκεται σε προπολεμική κατάσταση παρόμοια με αυτή του 1939, πριν την εισβολή των ΝΑζί και την έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Και ο Γερμανός υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε ότι «ορισμένοι στρατιωτικοί ιστορικοί πιστεύουν ότι το περασμένο καλοκαίρι ήταν το τελευταίο ειρηνικό» κάνοντας λόγο για πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ πριν το 2029.

Προσπαθεί να τα «μαζέψει» η κυβέρνηση Μακρόν

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι «μία χώρα που δεν είναι σε θέση να αμυνθεί θα κληθεί να υποταχθεί» και ότι «μία χώρα που δεν το αντιλαμβάνεται αυτό είναι μία αδύναμη χώρα». Μέσα σε αυτό το κλίμα η γαλλική κυβέρνηση εξέδωσε σήμερα μία ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Γάλλους να είναι πάντα έτοιμοι για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων, είτε πολεμικών, είτε φυσικών καταστροφών, είτε οικολογικών, είτε υγειονομικών κ.λπ.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ειδικότερα με ποιον τρόπο θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι οι πολίτες για να επιβιώσουν τις πρώτες 72 ώρες μίας μεγάλης κρίσης. Συγκεκριμένα οι αρμόδιες αρχές συνιστούν να υπάρχει σε κάθε σπίτι ένα κουτί με τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης, όπως φάρμακα, τρόφιμα, είδη υγιεινής, ραδιόφωνο, μπαταρίες, νερό κ.ά.