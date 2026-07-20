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Η επαφή αυτή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αποκλιμάκωσης, έπειτα από τη συμφωνία της Ισπανίας για ενίσχυση των αμυντικών της δεσμεύσεων στο ΝΑΤΟ.

Παρά τη συμβολική χειραψία, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των δύο κυβερνήσεων σχετικά με το ύψος των αμυντικών δαπανών και τη διαχείριση διεθνών κρίσεων.

Η ισπανική πλευρά απορρίπτει τον αμερικανικό στόχο για δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, χαρακτηρίζοντάς τον παράλογο και αντιπαραγωγικό για τη συμμαχία.

Παράλληλα, οι δύο χώρες διατηρούν αντίθετες θέσεις για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και τη χρήση αμερικανικών βάσεων στην Ισπανία.

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Η πρώτη δημόσια συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πέδρο Σάντσεθ έπειτα από μήνες έντασης στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισπανίας πραγματοποιήθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και χαμόγελα, καθισμένοι στην ειδικά διαμορφωμένη σουίτα με αλεξίσφαιρο τζάμι, δίπλα στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ΄ και τη βασίλισσα Λετίθια. Η σύντομη αυτή επαφή συγκέντρωσε έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ήταν η πρώτη τους μετά από μια μακρά περίοδο δημόσιων διαφωνιών.

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Η συνάντηση μετά από μήνες αντιπαράθεσης

Η επαφή Τραμπ και Σάντσεθ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Μαδρίτης δείχνουν να αποκλιμακώνονται, έπειτα από μήνες αντιπαραθέσεων με βασικό σημείο τριβής τις αμυντικές δαπάνες της Ισπανίας και τη συνεισφορά της στο ΝΑΤΟ.

Το τελευταίο διάστημα, το κλίμα είχε βελτιωθεί μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι η Ισπανία είχε «εξιλεωθεί πλήρως», έπειτα από τη συμφωνία για σημαντική ενίσχυση των αμυντικών δεσμεύσεών της κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτέλεσε αλλαγή στάσης σε σχέση με όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο Τραμπ, όταν χαρακτήριζε την Ισπανία «χαμένη υπόθεση» και προειδοποιούσε ακόμη και με εμπορικά αντίποινα.

Από την πλευρά του, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η χώρα του έχει «υπερεκπληρώσει τις υποχρεώσεις της», επισημαίνοντας τη σημαντική αύξηση των αμυντικών δαπανών τα τελευταία χρόνια.

Οι διαφωνίες για το ΝΑΤΟ παραμένουν

Παρά τη συμβολική χειραψία, οι διαφορές ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις δεν έχουν εξαλειφθεί. Η Ισπανία εξακολουθεί να μην έχει δεσμευθεί στον στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, πρόταση που στηρίζει έντονα η αμερικανική πλευρά.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός έχει χαρακτηρίσει τον συγκεκριμένο στόχο «παράλογο και αντιπαραγωγικό», υποστηρίζοντας ότι η συνεισφορά κάθε χώρας στη Συμμαχία δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση το ποσοστό του ΑΕΠ που διαθέτει για την άμυνα.

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Λίγες ώρες πριν από τον τελικό, ο Σάντσεθ παραχώρησε συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση RTVE, όπου συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την 250ή επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όταν ρωτήθηκε για το ποιος θα απονείμει το τρόπαιο του Μουντιάλ, απάντησε: «Αυτό που έχει σημασία για μένα δεν είναι ποιος θα το παραδώσει, αλλά ποιος θα το παραλάβει».

Οι διαφορές επεκτείνονται και στη διεθνή πολιτική

Πέρα από το ζήτημα των αμυντικών δαπανών, οι δύο κυβερνήσεις εξακολουθούν να διαφωνούν και σε άλλα μεγάλα διεθνή θέματα.

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Η ισπανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ως γενοκτονία, θέση που απορρίπτει η Ουάσιγκτον. Επιπλέον, μετά τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, η Μαδρίτη δεν επέτρεψε τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στη Ρότα και το Μορόν για επιχειρήσεις που σχετίζονταν με τη συγκεκριμένη κρίση.

Η συμβολική εικόνα στο MetLife Stadium

Στις εξέδρες των επισήμων βρέθηκαν επίσης ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, η βασίλισσα Λετίθια και οι πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία, ενώ αντίθετα ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δεν ταξίδεψε στο Νιου Τζέρσεϊ, επικαλούμενος λόγους δεισιδαιμονίας.

Λίγο πριν από τη σέντρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, χαρακτήρισε τον Μιλέι «φίλο», ενώ για τον τελικό σχολίασε πως «είναι δύσκολο να στοιχηματίσεις εναντίον του Μέσι».

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Η σύντομη συνάντηση Τραμπ και Σάντσεθ δεν σηματοδοτεί απαραίτητα την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Αποτελεί, ωστόσο, την πρώτη άμεση επαφή των δύο ηγετών μετά από μια μακρά περίοδο δημόσιας έντασης και ένα ακόμη σημάδι ότι Ουάσιγκτον και Μαδρίτη επιχειρούν να αφήσουν πίσω τους την πιο δύσκολη φάση των διμερών σχέσεών τους.

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