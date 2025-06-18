Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ουάσινγκτον, όπου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχικά αποστασιοποιήθηκε από τις ισραηλινές επιθέσεις, αλλά υπαινίχθηκε μεγαλύτερη αμερικανική εμπλοκή, λέγοντας ότι θέλει κάτι «πολύ μεγαλύτερο» από μια εκεχειρία. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει περισσότερα πολεμικά αεροσκάφη στην περιοχή.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 400 πυραύλους και εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αντίποινα που έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 24 ανθρώπους στο Ισραήλ και έχουν τραυματίσει εκατοντάδες. Ορισμένοι έχουν πλήξει πολυκατοικίες στο κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, και οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής έχουν επανειλημμένα αναγκάσει τους Ισραηλινούς να τρέξουν στα καταφύγια.

Καταστήματα έχουν κλείσει σε όλη την Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένου του φημισμένου Μεγάλου Παζαριού, καθώς οι άνθρωποι περιμένουν σε αγωγούς βενζίνης και γεμίζουν δρόμους που οδηγούν έξω από την πόλη για να ξεφύγουν από την επίθεση.

Μια ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα την Ουάσινγκτον ανέφερε ότι τουλάχιστον 585 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 239 αμάχων, έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1.300 έχουν τραυματιστεί.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στη σύγκρουση θα διακινδύνευε έναν «ολομέτωπο πόλεμο στην περιοχή».

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν την πρωτεύουσα του Ιράν από το βράδυ της Τρίτης, χτυπώντας μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για φυγοκέντριση ουρανίου και μια άλλη που κατασκευάζει εξαρτήματα πυραύλων. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό αναχαιτίστηκαν 10 πύραυλοι κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς μειώνονται τα μπαράζ αντιποίνων του Ιράν.

«Δεν θα επιδείξουμε καμία διστακτικότητα στο να υπερασπιστούμε τον λαό, την ασφάλεια και τη γη μας. Θα απαντήσουμε σοβαρά και με σφοδρότητα, χωρίς περιορισμό», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αλί Μπαχρεϊνί, ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

Το Ιράν θα απαντήσει στα ισραηλινά πλήγματα «με σφοδρότητα» και «χωρίς περιορισμό», δήλωσε ο πρεσβευτής της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

Το Ισραήλ χτύπησε δύο κέντρα παραγωγής συσκευών φυγοκέντρησης στο Ιράν, επιβεβαίωσε η ΙΑΕΑ: Πρόκειται για το συγκρότημα TESA στο Καράζ και το Κέντρο Ερευνών της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρθηκε, η ισραηλινή αεροπορία χτύπησε πάνω από 1.100 ιρανικούς στόχους σε εκατοντάδες πλήγματα στο Ιράν από την Παρασκευή. «Επιχειρούμε συστηματικά για την εξουδετέρωση της πυρηνικής απειλής» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των IDF, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα «βαθαίνουν τη σημαντική ζημιά» που προκλήθηκε στους βαλλιστικούς πυραύλους και τις αεράμυνες του Ιράν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν πως το Ιράν εκτόξευσε εναντίον του Ισραήλ περίπου 30 βαλλιστικούς πυραύλους σε δύο ομοβροντίες τη νύχτα, ανακοίνωσαν οι IDF, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν και δεν υπήρξαν απώλειες.

13.10 IDF: Έχουμε χτυπήσει 1.100 στόχους από την Παρασκευή, το Ιράν εκτόξευσε 30 πυραύλους τη νύχτα

Ο Αλί Μπαχρεϊνί, πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, είπε πως «θα απαντήσουμε ισχυρά και θα σταματήσουμε την επιθετικότητα από οποιαδήποτε πλευρά, είτε απότο Ισραήλ είτε από τις ΗΠΑ. Και έχουμε δώσει μήνυμα στις ΗΠΑ πως θα απαντήσουμε συναμικά και θα σταματήσουμε την επιθετικότητα από οποιονδήποτε- περιλαμβανομένων των ΗΠΑ.

13.14 Ιράν προς ΗΠΑ: Αν εμπλακείτε θα υπάρξει ισχυρή απάντηση

Η ισραηλινή αεροπορία επιχειρεί πάνω από το Ιράν, σε απόσταση άνω των 1.500 χλμ, από την Παρασκευή. Οι IDF έχουν πει ότι έχουν αεροπορική υπεροχή πάνω από το δυτικό Ιράν και την Τεχεράνη και εργάζονται για να το πετύχουν και πάνω από άλλα τμήματα της χώρας, για να εμποδίζουν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, έχουν καταστραφεί πάνω από 70 ιρανικές συστοιχίες αεράμυνας.

«Κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας ένας πύραυλος επιφανείας- αέρος εκτοξεύτηκε σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας» ανέφεραν οι IDF, προσθέτοντας πως συνετρίβη στο Ιράν μα «δεν υπάρχει φόβος διαρροής πληροφοριών».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν τη νύχτα.

13.17 Το Ισραήλ επιβεβαίωσε την κατάρριψη drone του πάνω από το Ιράν τη νύχτα

«Αποστολή τους ήταν να προσπαθήσουν να βλάψουν τα αεροσκάφη μας» είπε ο εκπρόσωπος, ταξίαρχος Έφι Ντερφίν.

H ισραηλινή πολεμική αεροπορία κατέστρεψε στο έδαφος πέντε αμερικανικής προέλευσης ιρανικά επιθετικά ελικόπτερα AH-1 Cobra στη βάση της Κερμανσάχ, όπως ανακοινώθηκε από τις IDF, που έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου ξεπέρασε τον Αδόλφο Χίτλερ διαπράττοντας εγκλήματα «γενοκτονίας» στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως το Ιράν έχει «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί απέναντι στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ: «Είναι ένα πολύ φυσικό, νόμιμο και νομικό δικαίωμα του Ιράν να αμυνθεί απέναντι στα κακουργήματα και την κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, μία ημέρα αφού αναφέρθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «τη μεγαλύτερη απειλή στην ασφάλεια της περιοχής».

13.28 Ερντογάν: «Το Ιράν έχει νόμιμο δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στην τρομοκρατία του Ισραήλ»

«Οι σοφοί άνθρωποι που ξέρουν το Ιράν, τον λαό του και την ιστορία του ποτέ δεν μιλούν στη γλώσσα των απειλών, επειδή οι Ιρανοί δεν είναι αυτοί που παραδίνονται».

«Οποιαδήποτε μορφή στρατιωτικής επέμβασης από τις ΗΠΑ θα συναντήσει, χωρίς αμφιβολία, ανήκεστο βλάβη» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

13.49 Χαμενεΐ: Στρατιωτική δράση από τις ΗΠΑ θα συναντήσει «ανήκεστο βλάβη»

«Ο πρόεδρος της Αμερικής σε μια απαράδεκτη δήλωση ωμά ζήτησε από τους Ιρανούς να παραδοθούν με του λέμε: Πρώτα να απειλήσει αυτούς που φοβούνται να απειληθούν. Οι απειλές δεν θα επηρεάσουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά του ιρανικού έθνους» αναφέρεται σε δήλωση του Χαμενεΐ που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το περί «παράδοσης άνευ όρων» που έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την Τρίτη.

Οι οδηγίες αυτές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, που θα υπάρξει νέα αξιολόγηση.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα μέχρι νεωτέρας. Η δραστηριότητα στις περισσότερες περιοχές του Ισραήλ έχει τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπεται «περιορισμένη δραστηρότητα» αντί «απαραίτητης δραστηριότητας». Αυτό σημαίνει πως επιτρέπονται συναθροίσεις μέχρι 30 ατόμων, αν μπορούν να φτάσουν γρήγορα σε καταφύγιο. Στο βόρειο τμήμα της χώρας επιτρέπεται «μερική δραστηριότητα».

Στο πλαίσιο των αλλαγών της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ, θα επιτρέπονται πλέον οι μικρές συναθροίσεις και οι χώροι εργασίας σύντομα θα μπορούν να λειτουργούν εφόσον είναι δυνατόν να φτάσει κάποιος σε καταφύγιο σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η αιτία των εκρήξεων δεν είναι μέχρι στιγμής σαφής. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από ανατολικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Εκρήξεις ακούστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης λίγο πριν τις 15:30 σήμερα τοπική ώρα, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews.

Το HRANA, μια μη κυβερνητική οργάνωση Ιρανών ακτιβιστών με έδρα τις ΗΠΑ, τόνισε σήμερα πως 239 πολίτες, 126 στρατιωτικοί και 220 άνθρωποι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις ― συνολικά οι νεκροί είναι 585. Η ΜΚΟ πρόσθεσε πως 1.326 έχουν τραυματιστεί.

Από την έναρξη του πολέμου, 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί από τις ιρανικές επιθέσεις.

Το Ιράν εκτοξεύει πυραυλικές επιθέσεις κατά κύματα προς το Ισραήλ καθημερινά, με περίπου 30 βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται σε δύο ομοβροντίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπλήρωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος. Οι περισσότεροι από αυτούς αναχαιτίστηκαν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο Ισραήλ, είπε.

«Σημαδεύουμε στρατιωτικούς στόχους, εκείνοι επιτίθενται σε σπίτια αμάχων», τόνισε, υποστηρίζοντας πως οι ισραηλινές δυνάμεις ενεργούν συστηματικά για να εξουδετερώσουν την πυρηνική απειλή του Ιράν και έχουν προκαλέσει «σημαντικές ζημιές».

«Καταφέραμε σημαντικά πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος… Τώρα επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην εκτόξευση πυραυλικών επιθέσεων από την περιοχή του Ισφαχάν», δήλωσε ο Ντεφρίν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 1.100 στόχους στο Ιράν σε εκατοντάδες επιδρομές από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις νωρίς την Παρασκευή (13/6), δήλωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), καθώς η ιρανική μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA (Human Rights Activists in Iran) ανέφερε ότι σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Νέες εκρήξεις ήχησαν γύρω στις 15:50 τοπική ώρα, με πάνω από πέντε στήλες μαύρου καπνού να είναι ορατές σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Μια πρώτη σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο πριν τις 15:30 τοπική ώρα σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης, μετέδωσαν ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι εξαπολύει νέο κύμα επιδρομών στην Τεχεράνη.

Η ναυτιλιακή εταιρία Mano Maritime, το πλοίο της οποίας “Crown Iris” μεταφέρει 2.000 επιβάτες, έχει πει ότι θα κάνει δύο διελεύσεις από την Κύπρο στο ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα στη Μεσόγειο.

Εννέα πτήσεις αναμενόταν να αναχωρήσουν από την Κύπρο σήμερα για τη Χάιφα και τέσσερις για το Τελ Αβίβ, μεταφέροντας περίπου 1.000 επιβάτες, σύμφωνα με πηγές της διαχειρίστριας εταιρίας του αεροδρομίου Hermes.

Πολλοί Ισραηλινοί που θέλουν να επιστρέψουν συγκλίνουν στην Κύπρο, τη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πιο κοντά στο Ισραήλ. Η πτήση από τη Λάρνακα στο Τελ Αβίβ διαρκεί 50 λεπτά.

Η αερογέφυρα θα πραγματοποιηθεί κατά στάδια, βάσει των επιπέδων κινδύνου και αποτιμήσεων ασφαλείας, δήλωσε εκπρόσωπος της Αρχής Αεροδρομίων.

Η Αρχή Αεροδρομίων ενίσχυσε το προσωπικό σήμερα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αφικνούμενοι επιβάτες φεύγουν από το αεροδρόμιο γρήγορα. Οι συγγενείς έλαβαν σύσταση να αποφεύγουν να έρχονται στο αεροδρόμιο για να παραλαμβάνουν μέλη της οικογένειάς τους για λόγους ασφαλείας.

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ έχει κλείσει για την κυκλοφορία επιβατικών αεροπλάνων αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του την Παρασκευή, 13 Ιουνίου και εμπορικά αεροσκάφη περιμένουν μακριά από την περιοχή του πολέμου σε ξένα αεροδρόμια.

″Στο Ισραήλ φοβόμουν πολύ. Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Σειρήνες, πύραυλοι, τέτοια. Η Νέα Υόρκη είναι πολύ πιο ασφαλής και αυτό ήταν κάτι καινούριο για μένα”.

″Δεν έχουμε κοιμηθεί επί νύχτες. Είμαστε όλοι πολύ εξαντλημένοι και αισθανόμαστε ανακούφιση”, δήλωσε ο Ντόριαν, 20 ετών, από τη Νέα Υόρκη μετά την αποβίβασή του.

Το υπουργείο Τουρισμού δήλωσε σήμερα ότι θα αρχίσει να συντονίζει πτήσεις αναχώρησης από τη χώρα, ενώ περίπου 1.500 Αμερικανοί που συμμετείχαν σε Πρόγραμμα Εβραϊκής Κληρονομιάς απομακρύνθηκαν προς την Κύπρο με κρουαζιερόπλοιο, το οποίο τώρα πλέει προς το Ισραήλ με επιβαίνοντες Ισραηλινούς πολίτες.

Την ίδια στιγμή που πολλοί Ισραηλινοί θέλουν να επιστρέψουν, περίπου 38.000 τουρίστες έχουν ξεμείνει στο Ισραήλ, καθώς μεγάλο μέρος της χώρας είναι σε κατάσταση lockdown, και όλα τα μουσεία και οι ιεροί τόποι παραμένουν κλειστοί.

″Είμαστε πολύ συγκινημένοι που υποδεχόμαστε την πρώτη πτήση στο πλαίσιο της ‘Ασφαλούς Επιστροφής’”, είπε η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ στον κυβερνήτη της πτήσης της El Al πριν από την προσγείωση.

Η El Al ανακοίνωσε πως πτήσεις επαναπατρισμού έχουν ήδη προγραμματιστεί από την Αθήνα, τη Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, τη Βουδαπέστη και το Λονδίνο. Οι μικρότερες αεροπορικές εταιρίες Arkia και Israir συμμετέχουν επίσης στην επιχείρηση επαναπατρισμού.

Ξένοι πολίτες φεύγουν επίσης από το Ιράν διά ξηράς. Η Κίνα άρχισε να απομακρύνει τους πολίτες της από την Τεχεράνη προς το Τουρκμενιστάν με λεωφορεία χθες, Τρίτη. Εκατοντάδες άλλοι ξένοι υπήκοοι διέφυγαν στη γειτονική Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν.

Συνολικά, το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ εκτιμά πως περισσότεροι από 50.000 Ισραηλινοί, που έχουν ξεμείνει σε διάφορα μέρη του κόσμου λόγω της διακοπής των πτήσεων αεροπορικών εταιριών προς τη χώρα, προσπαθούν να επιστρέψουν.

Η πρώτη πτήση επαναπατρισμού, από τον εθνικό αερομεταφορέα El Al, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ νωρίς σήμερα το πρωί, μεταφέροντας Ισραηλινούς από τη Λάρνακα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα αερογέφυρα η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά στάδια για τον επαναπατρισμό χιλιάδων πολιτών του που είχαν αποκλειστεί στο εξωτερικό λόγω της ακύρωσης των αεροπορικών συνδέσεων μετά την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στο Ιράν.

16.23 Αερογέφυρα για την επιστροφή πολιτών οι οποίοι είχαν μείνει στο εξωτερικό μετά τη διακοπή των πτήσεων που ακολούθησε τα πλήγματα στο Ιράν

«Την παρούσα στιγμή, είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε η αρμόδια αρχή για τέτοια αιτήματα. Αλλά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας παραπέμψουμε μέσω αυτού του συνδέσμου στην ιστοσελίδα της Μοσάντ», συνεχίζει η ανάρτηση, που συνοδεύται με τον ιστότοπο της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

«Αγαπητοί πολίτες του Ιράν. Κατανοούμε τη δύσκολη κατάστασή σας υπό τις σκληρές συνθήκες που δημιούργησε το καθεστώς. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε λάβει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ανησυχούν για το αβέβαιο μέλλον. Ακόμα και εκείνοι που αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη των θεσμών ασφαλείας του καθεστώτος μας έχουν εκφράσει τον φόβο, την απελπισία και τον θυμό τους για όσα συμβαίνουν στο Ιράν και μας έχουν ζητήσει να επικοινωνήσουνε με τις ισραηλινές αρχές, ώστε το Ιράν να μην υποστεί την ίδια μοίρα με τον Λίβανο και τη Γάζα», ανέφερε η ανάρτηση των IDF στο Χ .

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), σε ασυνήθιστό τους μήνυμα γραμμένο στην περσική γλώσσα, παρότρυναν Ιρανούς που ανησυχούν για την κατάσταση στη χώρα τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επικοινωνήσουν με τη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών.

16.27 Με μήνυμα γραμμένο στα περσικά ο ισραηλινός στρατός καλεί Ιρανούς να επικοινωνήσουν με την Μοσάντ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος τον Ιανουάριο υπέγραψε συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Ιράν, ζήτησε την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής της Ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR, Σεργκέι Ναρίσκιν, φέρεται να δήλωσε ότι η κατάσταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ είναι πλέον κρίσιμη.

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να μην λάβει άμεση στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ ούτε να εξετάζει «κερδοσκοπικές επιλογές», όπως χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν, εξέφρασε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.

16.30 Η Ρωσία προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκρήξεις σημειώνονται και στην πόλη Καράζ, δυτικά της Τεχεράνης, κοντά στο αεροδρόμιο Παγιάμ.

Η ιρανική εφημερίδα Shargh δημοσίευσε βίντεο όπου φαίνεται καπνός από εκρήξεις στη συνοικία Λαβιζάν.

Μια πρώτη σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο πριν από τις 15:30 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης, μετέδωσαν το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews και το Γαλλικό Πρακτορείο. Νέες εκρήξεις ήχησαν γύρω στις 15:50 τοπική ώρα, με πάνω από πέντε στήλες μαύρου καπνού να είναι ορατές σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

″Αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας μόλις κατέστρεψαν το αρχηγείο εσωτερικής ασφάλειας του ιρανικού καθεστώτος – τον κύριο βραχίονα καταστολής του Ιρανού δικτάτορα”, ανέφερε ο Kατζ σε δήλωσή του, υποσχόμενος να ”χτυπήσει τα σύμβολα της διακυβέρνησης και να πλήξει το καθεστώς των Αγιατολάχ όπου κι αν βρίσκεται”.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε την Τετάρτη ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας κατέστρεψαν το ”αρχηγείο εσωτερικής ασφάλειας” του Ιράν, αφού ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, αναφέρει το AFP.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πλήττει αυτή τη στιγμή στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε περίπου στις 16:00 ώρα Ελλάδας ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπολύει νέο κύμα επιδρομών σε «στρατιωτικούς στόχους» στην Τεχεράνη, έκτη ημέρα της χειρότερης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των χωρών, ορκισμένων εχθρών.

16.54 : Ισραηλινός ΥΠΑΜ: Το τελευταίο χτύπημα στην Τεχεράνη κατέστρεψε το αρχηγείο εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν

Ο Τραμπ προσθέτει ότι του αρέσουν οι Ιρανοί και ότι έχει συναντήσει πολλούς στην καριέρα του.

Λέει επίσης ότι πιστεύει πως οι Ιρανοί έχουν ”κακές προθέσεις” με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Λέει επίσης ότι δεν είναι σίγουρος ”για πόσο καιρό” θα συνεχιστεί η σύγκρουση, με την ιρανική αεράμυνα να έχει αποδεκατιστεί.

Στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον οποίο συνομιλούν «καθημερινά», ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες να «συνεχίσει».

Ερωτηθείς σχετικά με την απάντηση που δίνει στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Χαμενεΐ, ο οποίος απέρριψε το αίτημά του να παραδοθεί άνευ όρων, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους απάντησε:

«Θέλουν να διαπραγματευτούν. Τους είπα: ”Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από όλους αυτούς τους νεκρούς και αυτές τις καταστροφές; Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από δύο εβδομάδες;”», ανέφερε.

«Πρότειναν ακόμα και να έλθουν στον Λευκό Οίκο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας αυτήν την πρόταση «θαρραλέα».

«Τους είπα πως είναι πολύ αργά για να συζητήσουμε (…). Υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του τώρα και του πριν από μία εβδομάδα, έτσι δεν είναι;», συνέχισε.

«Ναι», απάντησε στο ερώτημα εάν το Ιράν ήλθε σε επαφή με τις ΗΠΑ.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης διαβεβαίωσε επίσης ότι το Ιράν έχει επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως η υπομονή του έχει «ήδη εξαντληθεί» με το Ιράν. «Για αυτόν τον λόγο κάνουμε ό,τι κάνουμε», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τις δηλώσεις του.

«Κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνω», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τη στιγμή που εντείνονται οι εικασίες σχετικά με μια ενδεχόμενη άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, έπειτα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε σήμερα τις αμφιβολίες σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν πλήγματα εναντίον του Ιράν, δηλώνοντας ενώπιον δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο:

17:20 Τραμπ για πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν: «Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι»

Οι αλλαγές θα ισχύσουν έως τις 8.00 μ.μ. της 20ής Ιουνίου, ανέφερε ο στρατός.

Σε άλλες περιοχές του Ισραήλ θα επιτρέπεται ”περιορισμένη δραστηριότητα” από ”απαραίτητη δραστηριότητα”.

Σε τμήματα των κατεχόμενων από το Ισραήλ Υψιπέδων Γκολάν και της Δυτικής Όχθης, επιπροσθέτως των ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στη Γάζα και της Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, θα επιτρέπεται πλέον ”μερική δραστηριότητα” από μόνο ”απαραίτητη δραστηριότητα” που επιτρεπόταν μέχρι τώρα.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι οδηγίες δημόσιας ασφάλειας που απαίτησαν το κλείσιμο των σχολείων, μεταξύ άλλων περιορισμών, λόγω των ιρανικών πληγμάτων μετά την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, θα χαλαρώσουν σε ορισμένες περιοχές από τις 6.00 μ.μ. σήμερα.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους από την Παρασκευή – Λίγο πάνω από 20 έχουν πλήξει αστικές περιοχές στο Ισραήλ

Ωστόσο, κανένα από τα drones δεν έπληξε ισραηλινό έδαφος. Όλα είτε αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό, είτε δεν κατάφεραν να φτάσουν στο Ισραήλ.

Από τα 1.000 drones, λιγότερα από 200 έφτασαν στα σύνορα του Ισραήλ και εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ χαμηλότερος από αυτόν που ανέμενε ο IDF όταν σχεδίαζε την επιχείρηση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Είκοσι τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και περισσότεροι από 500 τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), από τους 400 βαλλιστικούς πυραύλους, λίγο περισσότεροι από 20 έπληξαν αστικές περιοχές στο Ισραήλ, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες ζημιές.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους από την Παρασκευή και λίγο πάνω από 20 έχουν πλήξει αστικές περιοχές στο Ισραήλ, τόνισε σε νεότερη ανακοίνωσή του σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Ένας άνδρας τραβάει φωτογραφία με κινητό τηλέφωνο καθώς πύραυλοι που εκτοξεύονται από το Ιράν προς το Ισραήλ πετούν πάνω από το συριακό έδαφος στη Δαμασκό της Συρίας, νωρίς το πρωί της Τετάρτης 18 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed)

17:47 Το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους από την Παρασκευή – Λίγο πάνω από 20 έχουν πλήξει αστικές περιοχές στο Ισραήλ (ισραηλινός στρατός)

«Αν και όταν ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, το υπουργείο (Άμυνας) είναι έτοιμο να τις εκτελέσει», δήλωσε ο Χέγκσεθ μιλώντας σε ακρόαση στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

Ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος να εκτελέσει» οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα πολέμου και ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

18:01 Ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος να εκτελέσει» όποια απόφαση λάβει ο πρόεδρος Τραμπ για ζητήματα πολέμου και ειρήνης, δηλώνει ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ

Στο μεταξύ, το Ιράν εξέδωσε εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων της πόλης Χάιφα στο Ιράν, μεταδίδει το ιρανικό SNN.

18:08 Το Ισραήλ έπληξε κτήριο της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου στην Τεχεράνη (ΜΜΕ) – Το Ιράν εξέδωσε εντολή εκκένωσης της Χάιφα (ιρανικό ΜΜΕ)

Η ανάρτηση αναφέρει επίσης ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται ”υπό εξαναγκασμό” και θα απαντήσει σε κάθε απειλή με αντεπίθεση και σε κάθε ενέργεια με αμοιβαία μέτρα.

Το τελευταίο σχόλιο αναφέρεται στον πρόσφατο ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν πού βρίσκεται ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αλλά δεν θέλουν να του κάνουν κακό ”προς το παρόν”.

«Κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει ζητήσει να συρθεί στις πύλες του Λευκού Οίκου”, αναφέρει η αποστολή στο Χ. «Το μόνο πράγμα που είναι πιο απεχθές από τα ψέματά του είναι η δειλή απειλή του να ”βγάλει από τη μέση” τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν», προσθέτει η ανάρτηση.

Η διπλωματική αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη απάντησε στους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές θέλουν να επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο.

18:12 Απάντηση Ιράν σε Τραμπ: «Δεν θα κάνουμε τεμενάδες στον Λευκό Οίκο»

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη συνεδρίαση μέχρι στιγμής.

Με την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, ο Στάρμερ θα συγκεντρώσει υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους για να ενημερώσουν για την αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου στην ταχέως κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα προεδρεύσει μιας έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής COBRA (σ.σ. εθνική επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών) που θα γίνει σήμερα αργότερα το απόγευμα εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στην πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με το Λονδίνο να συνεχίζει να προτρέπει για αποκλιμάκωση, ανέφερε ο Guardian.

18:24 Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ συγκαλεί εκτάκτως την επιτροπή COBRA μπροστά στην πιθανότητα εισόδου των ΗΠΑ στη σύρραξη Ισραήλ/Ιράν (Guardian)

Η NetBlocks επιβεβαίωσε τη διακοπή του διαδικτύου μέσω ανάρτησης στο X, λέγοντας ότι έρχεται μετά από μια προηγούμενη σειρά μερικών διακοπών εν μέσω της σύγκρουσης με το Ισραήλ.

Οι ναυτιλιακές υπηρεσίες συμβουλεύουν τα εμπορικά πλοία να αποφεύγουν τα ιρανικά ύδατα γύρω από το Ορμούζ, ανέφεραν ναυτιλιακές πηγές την Τετάρτη.

Το Ιράν έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει το στενό του Ορμούζ στην κυκλοφορία σε αντίποινα για τις δυτικές πιέσεις. Οποιοδήποτε κλείσιμο του στενού θα μπορούσε να περιορίσει το εμπόριο και να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

″Εάν η διεθνής κοινότητα δεν λάβει επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα για να σταματήσει αυτή την παράνομη επιθετικότητα, ο κίνδυνος κλιμάκωσης στη θάλασσα καθίσταται άμεσος”.

″Αυτές οι ενέργειες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια και την παγκόσμια αλυσίδα ενεργειακού εφοδιασμού”, ανέφερε το Ιράν σε δήλωσή του προς τους αντιπροσώπους του ΙΜΟ, η οποία μεταδόθηκε σε ζωντανή ροή.

Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέφερε σε συνεδρίαση της επιτροπής ασφαλείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ότι το Ισραήλ επέκτεινε τις τελευταίες ημέρες τις ”παράνομες επιθέσεις” του και συμπεριέλαβε σε αυτές τις υποδομές πετροχημικών και φυσικού αερίου στο Aσαλουγιέχ κατά μήκος των ακτών του Ιρανικού Κόλπου.

18:56 Ιράν και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται ότι θέτουν σε κίνδυνο την εμπορική δραστηριότητα στις θαλάσσιες οδούς γύρω από τον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα στον ναυτιλιακό οργανισμό του ΟΗΕ

Δεν έχει καταστεί σαφές αν οι εκρήξεις προκλήθηκαν από ισραηλινές επιδρομές ή από την ιρανική αεράμυνα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης περίπου στις 18:30 το απόγευμα.

Υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές και βίντεο για εκρήξεις και σύννεφα καπνού που υψώνονται σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης, μετέδωσαν το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Από τις 15:00 ώρα Ελλάδας ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει νέο κύμα επιδρομών σε «στρατιωτικούς στόχους» στην ιρανική πρωτεύουσα.

Σε ανακοίνωση στο Telegram, η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος τόνισε ότι «μια επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος έλαβε χώρα κοντά στο Κτίριο Ειρήνης της Ερυθράς Ημισελήνου», διευκρινίζοντας ότι η επιδρομή δεν φαίνεται να είχε στόχο άμεσα την ανθρωπιστική οργάνωση.

Το Reuters προέβη αργότερα σε διόρθωση του τηλεγραφήματός του, καθώς λανθασμένα επικαλέστηκε ιρανικά μμε.

Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ισραηλινό πλήγμα έπληξε κτίριο της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου στην ιρανική πρωτεύουσα.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι μια ισραηλινή επίθεση είχε στόχο περιοχή κοντά στο κτίριό της στην Τεχεράνη, έκτη ημέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Καπνός υψώνεται από μια περιοχή κοντά στο κτίριο της Ερυθράς Ημισελήνου μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε μια τοποθεσία δίπλα στην εγκατάσταση στην Τεχεράνη του Ιράν στις 18 Ιουνίου 2025. (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images)

19:07 Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος διαψεύδει ότι επλήγη κτίριό της στην Τεχεράνη από ισραηλινή επίθεση – Ο βομβαρδισμός έγινε σε περιοχή κοντά στο κτίριο

Ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει διφορούμενα μηνύματα για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην χειρότερη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στη σύρραξη.

«Έχουμε λάβει ενημερώσεις και έχω ζητήσει να λάβουμε μια απόρρητη ενημέρωση για όλους τους γερουσιαστές», είπε ο Σούμερ, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το αίτημα αυτό θα εγκριθεί.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τραμπ να παράσχει και στους 100 Αμερικανούς γερουσιαστές διαβαθμισμένη ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση που εκτυλίσσεται μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

19:18 ΗΠΑ: Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία ζητά ενημέρωση των γερουσιαστών για την κατάσταση στη σύρραξη Ιράν-Ισραήλ

″Στην πραγματικότητα προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση, του είπα: ”Κάνε μου μια χάρη, διαμεσολαβείστε εσείς. Ας μεσολαβήσουμε πρώτα στη Ρωσία, εντάξει;”. δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. ”Είπα ‘Βλαντιμίρ, ας μεσολαβήσουμε πρώτα στη Ρωσία, μπορείς να ανησυχείς γι’ αυτό αργότερα’”.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να χλευάζει την προσφορά του Βλαντιμίρ Πούτιν να μεσολαβήσει στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει πρώτα να τερματίσει τον δικό του πόλεμο στην Ουκρανία.

19:28 Ο Τραμπ απορρίπτει την προσφορά του Πούτιν να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν

Το Fars περιγράφει τις φήμες ως ένδειξη ”του θυμού και της σύγχυσης των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος μπροστά στις αποφασιστικές δηλώσεις που έκανε σήμερα ο ανώτατος ηγέτης”.

Το δημοσίευμα προήλθε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πιστεύεται ότι βρίσκεται κοντά στην παραστρατιωτική Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν.

Είναι η πρώτη φορά που τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν αναγνωρίζουν ρητά ότι ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα μπορούσε να είναι στόχος.

Ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων διαψεύδει τις ”φήμες” ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε στόχο το σπίτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

19:36 Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης διαψεύδουν τις ”φήμες” ότι το Ισραήλ χτύπησε το σπίτι του ανώτατου ηγέτη

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει. Δεν είναι σαφές πόσοι πολλοί Αμερικανοί επιδιώκουν να φύγουν από το Ισραήλ ή εάν ο αμερικανικός στρατός θα βοηθήσει με τις πτήσεις εκκένωσης.

«Επείγουσα ειδοποίηση! Προς τους Αμερικανούς υπηκόους που επιθυμούν να φύγουν από το Ισραήλ- Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ @usembassyjlm εργάζεται σε πτήσεις εκκένωσης και αναχωρήσεις κρουαζιερόπλοιων. Πρέπει να εγγραφείτε στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP)» έγραψε ο Χάκαμπι.

Σε μια «επείγουσα ειδοποίηση» που αναρτήθηκε στο Χ, ο Μάικ Χάκαμπι διευκρινίζει πως η πρεσβεία προετοιμάζει «πτήσης εκκένωσης, όπως και με πλοία» των Αμερικανών υπηκόων που θα επιθυμούσαν να φύγουν από το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ προετοιμάζουν την εθελούσια εκκένωση των υπηκόων τους από το Ισραήλ, την έκτη ημέρα της σύρραξης που μαίνεται μεταξύ της χώρας αυτής και του Ιράν, έγινε σήμερα γνωστό από τον Αμερικανό πρέσβη στην Ιερουσαλήμ.

19:50 Η Ουάσιγκτον προετοιμάζει την εθελούσια εκκένωση των Αμερικανών υπηκόων από το Ισραήλ

20.26: Αιχμηρή κριτική απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άσκησε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκιντεόν Σαάρ με επίκεντρο την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στη Μέση Ανατολή

Ο προορισμός, ωστόσο, οδήγησε σε άμεσες εικασίες ότι το Ιράν -το οποίο έχει απευθυνθεί σε γείτονες στον Κόλπο και στη Μόσχα για να μεσολαβήσει και να τερματίσει τη σύγκρουση- μπορεί να έχει στείλει στο Ομάν αξιωματούχους που σχετίζονται με τις ακυρωθείσες πυρηνικές συνομιλίες.

Η εμφάνιση τουλάχιστον μίας πτήσης που περιλαμβανόταν στη λίστα ήταν άκρως ασυνήθιστη σε έναν εναέριο χώρο κλειστό λόγω της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν.

Μεταγενέστερες αναφορές σε ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τρεις κυβερνητικές πτήσεις που είχαν αναχωρήσει από το Ομάν, συμπεριλαμβανομένου ενός προεδρικού αεροσκάφους , το οποίο μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το αεροσκάφος εμφανίστηκε για λίγο στο νοτιοανατολικό Ιράν πριν εξαφανιστεί και στη συνέχεια επανεμφανιστεί κοντά στην ακτή με προορισμό το Μουσκάτ .

Ο Guardian μπόρεσε να εντοπίσει εμφανή στοιχεία παρακολούθησης μιας πτήσης – που προσδιορίστηκε ως JJ-25 – η οποία είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από την ιρανική κυβέρνηση, η οποία εμφανίστηκε σποραδικά την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της πτήσης της στην υπηρεσία παρακολούθησης FlightRadar24.

20:34 Τουλάχιστον ένα -και ίσως και τρία- αεροσκάφη που συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση φαίνεται ότι πέταξαν στο Μουσκάτ του Ομάν το απόγευμα της Τετάρτης, όπου επρόκειτο να διεξαχθούν την Κυριακή οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες όμως ακυρώθηκαν εν μέσω της επίθεσης του Ισραήλ.

«Είμαστε πρόθυμοι να μιλήσουμε, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά το Ισραήλ πρέπει να ”ηρεμήσει”», είπαν οι Ιρανοί, σύμφωνα με την πηγή.

20:36 Το Κατάρ και το Ομάν προσπαθούν να μεσολαβήσουν για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, αφού το τελευταίο μετέφερε μήνυμα στους Καταριανούς, ανέφερε η Jerusalem Post.

″Το μήνυμά μας προς αυτούς είναι σαφές: Αν προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε τις τρομοκρατικές δυνατότητες στην περιοχή, θα στοχοποιηθείτε”, λέει.

″Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πετούν πάνω από θέσεις εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους. Τα αεροσκάφη πλήττουν πράκτορες που προσπαθούν να επιστρέψουν και να πάρουν πυρομαχικά από τις τοποθεσίες που είχαν προηγουμένως στοχοποιηθεί”, αναφέρει ο Ντεφρίν.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξάγει νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στο δυτικό Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος των IDF ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.

Ένα μοντέλο του πρώτου υπερηχητικού πυραύλου του Ιράν, του Fattah, εκτίθεται δίπλα σε ένα τζαμί, ενώ εκατοντάδες Ιρανοί γιορτάζουν την επίθεση με UAV και πύραυλο της IRGC κατά του Ισραήλ, στην πλατεία Παλαιστίνης στο κέντρο της Τεχεράνης, Ιράν, στις 15 Απριλίου 2024. Το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 13 Απριλίου, ως απάντηση στην ισραηλινή επίθεση στο προξενείο του στη Δαμασκό. (Φωτογραφία: Morteza Nikoubazl/NurPhoto μέσω Getty Images)

Οι πολυηχητικοί πύραυλοι Fattah «διαπέρασαν με επιτυχία τα αμυντικά συστήματα του ισραηλινού καθεστώτος», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση.

Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα υπερηχητικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, την έκτη ημέρα του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

«Καλώ σθεναρά όλον τον κόσμο να αποφύγει κάθε περαιτέρω διεθνοποίηση της σύρραξης», υπογράμμισε σε μια ανακοίνωση που ανέγνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του, ο οποίος διευκρίνισε πως διεθνοποίηση θα σήμαινε «περισσότερες εμπλεκόμενες χώρες» στη σύρραξη, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα καμία.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο οποιασδήποτε «περαιτέρω στρατιωτικής εμπλοκής» στη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, που θα είχε «τεράστιες επιπτώσεις» για ολόκληρη την περιοχή.

Με τις πτήσεις τους να είναι αβέβαιες εν μέσω τόσων καθυστερήσεων και κλεισίματος του εναέριου χώρου πάνω από την περιοχή των συγκρούσεων, 6.500 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο προσπαθούν να φτάσουν στο Ισραήλ. Ενας αριθμός που εκτοξεύτηκε από τους 2.400 επιβάτες που επέβαιναν σε πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ και που εγκλωβίστηκαν στην Κύπρο, αφού τα αεροσκάφη τους εκτράπηκαν απότομα στη Μεγαλόνησο από την περασμένη Παρασκευή, για να αποφύγουν τις φονικές ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε Ισραήλ-Ιράν.

Η μεγαλόνησος της Μεσογείου, που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Τουρκίας και της Συρίας, έγινε παρόμοιο σημείο διέλευσης για χιλιάδες Σύρους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της χώρας αυτής.

Το Associated Press αναφέρει ότι χιλιάδες Ισραηλινοί βρίσκονται στην Κύπρο, προσπαθώντας είτε να διαφύγουν από το Ισραήλ πριν κλιμακωθεί περαιτέρω η σύγκρουσή του με το Ιράν είτε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά τον εγκλωβισμό τους στο εξωτερικό.

Τέλος η Γαλλία προτίθεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μακρόν, να αναλάβει μέσα σε επόμενες μέρες διπλωματικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την επίτευξη μίας συμφωνίας ικανής να θέσει τέλος στις εχθροπραξίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος μιλώντας σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο υπογράμμισε πως μία μόνιμη και διαρκής διευθέτηση σε σχέση με το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα από διαπραγματεύσεις και δήλωσε ότι η Γαλλία είναι διατεθειμένη να εισέλθει σε διαβουλεύσεις σχετικές με τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το Ισραήλ να θέσει «επειγόντως τέλος» στα στρατιωτικά πλήγματα που δεν σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

21.44 Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ζητεί από το Ισραήλ να θέσει «επειγόντως τέλος» στα στρατιωτικά πλήγματα που δεν σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση Kan, που επικαλείται επίσης ισραηλινό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον αναμένεται να εμπλακεί στις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να βοηθήσει το Ισραήλ να καταστρέψει την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο Φορντό. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η αμερικανική εμπλοκή θα συντόμευε τη διάρκεια του πολέμου», ισχυρίζεται ο αξιωματούχος.

Εν τω μεταξύ, ισραηλινοί αξιωματούχοι προεξοφλούν πως οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ενεργά στη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. «Θα μας προκαλούσε μεγάλη έκπληξη εάν οι Αμερικανοί δεν συμμετάσχουν στις επιθέσεις. Εκτιμούμε πως το ερώτημα δεν είναι “εάν” αλλά “πότε”», ανέφεραν δύο αξιωματούχοι που επικαλείται το ισραηλινό Channel 12.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ, έναν σπουδαίο φίλο του κράτους του Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου. «Τον ευχαριστώ που στέκεται στο πλευρό μας και τον ευχαριστώ για την υποστήριξη που μας παρέχουν οι ΗΠΑ στην υπεράσπιση των ισραηλινών αιθέρων», συμπλήρωσε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του στην «υπεράσπιση των ισραηλινών αιθέρων», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε απόψε.

21.53 Ο Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τραμπ για την «υποστήριξη» των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν

Την Τρίτη, η Κίνα κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ”ρίχνει λάδι στη φωτιά” στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και κάλεσε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τις δύο εμπόλεμες χώρες. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε όλες τις πλευρές να εργαστούν ”το ταχύτερο δυνατόν” για μια αποκλιμάκωση.

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, ο Γουάνγκ Γι δήλωσε ότι οι δύο χώρες ”δεν μπορούν να μένουν με σταυρωμένα τα χέρια και να αφήσουν την περιοχή να διολισθήσει στην άγνωστη άβυσσο”, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

″Οι ενέργειες του Ισραήλ που αγνοούν το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες προκάλεσαν ξαφνική ένταση στη Μέση Ανατολή, και η Κίνα επίσης ανησυχεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη”, δήλωσε ο Γουάνγκ Γι στον Αιγύπτιο ομόλογό του κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι δήλωσε σήμερα ”ιδιαίτερα ανήσυχος” από το γεγονός ότι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ”μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη” και ολόκληρη η περιοχή να διολισθήσει στην ”άβυσσο”.

″Ο κύριος στόχος είναι να βλάψουμε το πυρηνικό [πρόγραμμα], και αν προκαλέσουμε αναταραχή στο ιρανικό κοινό – υπέροχα”.

Ο στόχος του πολέμου, λέει ο αξιωματούχος, δεν είναι να διεξαχθεί ”ένας υπαρξιακός πόλεμος εναντίον του Ιράν”.

Εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να συμμετάσχει στην επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Ιράν, ”θα τελειώσουμε μέσα σε μια εβδομάδα”, δηλώνει ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Κανάλι 13. ”Η διάρκειά της επιχείρησης θα μειωθεί σημαντικά”.

22.02 Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι αν οι ΗΠΑ συμμετάσχουν στον αγώνα κατά του Ιράν, αυτός θα μπορούσε να τελειώσει σε μια εβδομάδα

Η Iran International, που συνδέεται με την αντιπολίτευση, αναφέρει αξιωματούχους που λένε ότι επηρεάστηκαν μόνο όσοι λαμβάνουν τις εκπομπές μέσω δορυφόρου, γεγονός που υποδηλώνει παρεμβολές στο δορυφορικό σήμα.

Αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές στο Ιράν φαίνεται να έχουν χακαριστεί με εικόνες και εκκλήσεις προς το κοινό να ξεσηκωθεί και να βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί κατά της κυβέρνησης.

Αναγνωρίζει ότι ο Τάκερ Κάρλσον ήταν κατά της εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο, αλλά λέει ότι ο συντηρητικός σχολιαστής δεν θέλει επίσης το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται ότι οι υποστηρικτές του είναι διχασμένοι σχετικά με το αν πρέπει να επιτεθεί στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτό που υποστηρίζουν οι υποστηρικτές του είναι ”εμένα”.

″Ξέρετε ποια είναι η νίκη; Κανένα πυρηνικό όπλο”, προσθέτει ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν ”κατάπαυση του πυρός”, αλλά ”πλήρη και ολοκληρωτική νίκη”, λέει ο Τραμπ, απηχώντας τη ρητορική του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επαναλαμβάνει ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να έρθει στον Λευκό Οίκο για να διαπραγματευτεί – έναν ισχυρισμό που η Τεχεράνη έχει αρνηθεί – αλλά αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι ”πολύ αργά”.

″Δεν επιθυμώ να πολεμήσω, αλλά αν είναι μια επιλογή μεταξύ της μάχης και της κατοχής πυρηνικού όπλου, πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Ίσως να μην χρειαστεί να πολεμήσουμε”, θέτει ο Τραμπ.

Λέει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τον καλύτερο στρατιωτικό εξοπλισμό στον κόσμο και ότι το Ισραήλ τον χρησιμοποιεί επί του παρόντος για να επιτεθεί στο Ιράν.

Ο Τραμπ λέει ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν ξένο πόλεμο, αλλά έχει επίσης δηλώσει εδώ και χρόνια ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ήταν ”λίγες εβδομάδες μακριά” από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο πριν το Ισραήλ αρχίσει να πλήττει την Ισλαμική Δημοκρατία την περασμένη εβδομάδα και ότι τώρα επιθυμεί ”ολοκληρωτική νίκη” και όχι κατάπαυση του πυρός.

Ο αμερικανός πρόεδρος σχολίασε πως το Ισραήλ τα πάει περίφημα στις επιθέσεις του εναντίον του Ιράν, οι οποίες έχουν στόχο την καταστροφή των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως θεωρεί ότι το Ιράν ήταν κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου πριν από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων.

″Η πρώτη νύχτα ήταν καταστροφική και πραγματικά χτύπησε τη μία πλευρά”.

Ερωτηθείς τι τον οδήγησε να αλλάξει στάση, από την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, στην πιθανή έγκριση ενός αμερικανικού πλήγματος στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, ο Τραμπ στάθηκε στα αποτελέσματα του εναρκτήριου πλήγματος του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία την περασμένη Πέμπτη-Παρασκευή.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι το Ιράν θα έπρεπε να είχε αποδεχθεί την πρόταση των ΗΠΑ για μια πυρηνική συμφωνία πριν από την προθεσμία των 60 ημερών που είχε θέσει.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν ένα τέτοιο σενάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι ”έχουμε σχέδιο για τα πάντα”, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων σε μία ώρα.

″Σίγουρα, όλα μπορούν να συμβούν, σωστά;” λέει ο Τραμπ απαντώντας στην ερώτηση δημοσιογράφου στο Οβάλ Γραφείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είναι πιθανό να πέσει το ιρανικό καθεστώς.

22.40 Ο Τραμπ λέει ότι είναι πιθανό το ιρανικό καθεστώς να πέσει

Η Μεϊράβ Αϊλόν Σαχάρ πρόσθεσε ότι «τους τελευταίους μήνες παρατηρείται σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού εμπλουτισμού ουρανίου σε υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, το Ιράν εργάζεται εντατικά για την αύξηση του πυραυλικού του οπλοστασίου, με στόχο την απόκτηση 10.000 βαλλιστικών πυραύλων μέσα σε τρία χρόνια. Υπό το φως της άμεσης και πραγματικής απειλής, το Κράτος του Ισραήλ έφτασε σε ένα καθοριστικό σημείο και ενήργησε».

Ο ταξίαρχος Μπένι Γκαλ παρουσίασε στοιχεία για τα επιτεύγματα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και δήλωσε ότι «η επιχείρηση ”Λιοντάρι που ξυπνά” σχεδιάστηκε για να διαταράξει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και για να στείλει ένα σαφές μήνυμα: κάθε επίθεση κατά του Ισραήλ θα αντιμετωπίζεται με προληπτική και συντριπτική δράση. Παρακολουθούμε, εντοπίζουμε και πλήττουμε με ακρίβεια όπου απαιτείται για την προστασία των Ισραηλινών πολιτών».

Ο Ισραηλινός πρέσβης Ντάνι Ντανόν ξεκίνησε την ενημέρωση λέγοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη. Απέναντι σε ένα δολοφονικό καθεστώς που απειλεί την ύπαρξή μας, θα απαντήσουμε με δύναμη, ευφυΐα και αποφασιστικότητα».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δεκάδες πρέσβεις και διπλωμάτες από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Σιγκαπούρη, η Ιταλία, η Ελλάδα και ο Παναμάς.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο επικεφαλής της Στρατηγικής Ταξιαρχίας των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ταξίαρχος Μπένι Γκαλ, και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Στρατηγικών Υποθέσεων, Μεϊράβ Αϊλόν Σαχάρ.

Ενημέρωση για ζητήματα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβη Ντάνι Ντανόν στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη και αφορούσε την επιχείρηση «Λιοντάρι που ξυπνά», την οποία -όπως είπε – ξεκίνησε το Ισραήλ προκειμένου «να εξουδετερώσει την ιρανική πυρηνική απειλή, να αποδυναμώσει το τεράστιο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και να αποτρέψει το σχέδιο εξόντωσης του Ισραήλ από την Ισλαμική Δημοκρατία».

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Danny Danon μιλάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Richard Drew)

23.14 ΟΗΕ: Πρέσβεις και διπλωμάτες από όλον τον κόσμο συμμετείχαν σε ενημέρωση του Ισραήλ για την επιχείρηση κατά του Ιράν

″Τα αεριωθούμενα αεροσκάφη στοχεύουν σε πράκτορες που προσπαθούν να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση και να αφαιρέσουν πυρομαχικά από τοποθεσίες που είχαν χτυπηθεί προηγουμένως”, αναφέρει ο IDF.

Το τρίτο κύμα χτυπημάτων ”ξεκίνησε πριν από λίγο” και επικεντρώνεται στο δυτικό Ιράν.

Το δεύτερο κύμα ”ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα” με πλήγματα που στόχευαν 20 στρατιωτικούς στόχους και στόχους ασφαλείας ”στην περιοχή της Τεχεράνης”, αναφέρει.

Το πρώτο κύμα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και είδε ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη να πλήττουν ”περίπου 40 στόχους στην περιοχή της Τεχεράνης”. Οι στόχοι αυτοί περιελάμβαναν έναν ”χώρο παραγωγής φυγοκεντρικών συσκευών”.

Eκπρόσωπος των IDF λέει ότι το Ισραήλ έχει εξαπολύσει ”τρία μεγάλα κύματα χτυπημάτων” κατά του Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες.

23.21 Το Ισραήλ εξαπέλυσε ”τρία μεγάλα κύματα χτυπημάτων” τις τελευταίες 24 ώρες – IDF

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, καθώς και η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας, θα συμμετάσχουν στις πυρηνικές συνομιλίες με Ιρανούς διπλωμάτες.

Επίσης, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν με εκπροσώπους του Ιράν στη Γενεύη την Παρασκευή, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο γερμανική διπλωματική πηγή.

Το αίτημα του Ιράν υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία, την Κίνα, το Πακιστάν και την Αλγερία.

Το Ιράν ζήτησε τη συνεδρίαση αφού δήλωσε ότι η κατάσταση ”έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα λόγω των αυξανόμενων και αδιαμφισβήτητων αποδεικτικών στοιχείων για την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ σε αυτή την παράνομη εκστρατεία”.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως για τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν την Παρασκευή στις 10 π.μ. στη Νέα Υόρκη (17:00 ώρα Ελλάδας).

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει ήδη το αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson στην Αραβική Θάλασσα και στέλνει το USS Nimitz για να πλεύσει προς την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ από τον Ινδο-Ειρηνικό.

Το Ford είχε αναπτυχθεί προηγουμένως στην Ανατολική Μεσόγειο ως επίδειξη δύναμης και για να παρέχει επιλογές στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford θα αποπλεύσει από την ανατολική ακτή για την Ευρώπη σε μια τακτική προγραμματισμένη αποστολή – αλλά η παρουσία του δίνει επίσης στον πρόεδρο Τραμπ μια τρίτη επιλογή αεροπλανοφόρου, καθώς ζυγίζει το είδος της στρατιωτικής απάντησης που πρέπει να δώσουν οι ΗΠΑ εν μέσω κλιμακούμενων χτυπημάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford ανεφοδιάζεται από το πλοίο ανεφοδιασμού USNS Laramie στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα, 11 Οκτωβρίου 2023. (Φωτογραφία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μέσω AP)

23.40 Το USS Ford θα αποπλεύσει για ευρωπαϊκή ανάπτυξη, δίνοντας στις ΗΠΑ μια 3η επιλογή αεροπλανοφόρου εάν η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ διευρυνθεί

Στην 6η ημέρα έχει μπει η σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν , εν αναμονή της επόμενης κίνησης του Ντόναλντ Τραμπ που «ζυγίζει» τις επιλογές του για την εμπλοκή της Αμερικής στο νέο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Τραμπ: «Πιθανό το ιρανικό καθεστώς να πέσει»- «Σίγουρη» θεωρούν οι Ισραηλινοί την εμπλοκή των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει καθώς ένας ιστός σημαίας τοποθετείται στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Evan Vucci)

Στην 6η ημέρα έχει μπει η σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν, εν αναμονή της επόμενης κίνησης του Ντόναλντ Τραμπ που «ζυγίζει» τις επιλογές του για την εμπλοκή της Αμερικής στο νέο πολεμικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Live όλες οι εξελίξεις

23.40 Το USS Ford θα αποπλεύσει για ευρωπαϊκή ανάπτυξη, δίνοντας στις ΗΠΑ μια 3η επιλογή αεροπλανοφόρου εάν η σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ διευρυνθεί

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford ανεφοδιάζεται από το πλοίο ανεφοδιασμού USNS Laramie στην ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα, 11 Οκτωβρίου 2023. (Φωτογραφία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μέσω AP)

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford θα αποπλεύσει από την ανατολική ακτή για την Ευρώπη σε μια τακτική προγραμματισμένη αποστολή - αλλά η παρουσία του δίνει επίσης στον πρόεδρο Τραμπ μια τρίτη επιλογή αεροπλανοφόρου, καθώς ζυγίζει το είδος της στρατιωτικής απάντησης που πρέπει να δώσουν οι ΗΠΑ εν μέσω κλιμακούμενων χτυπημάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Το Ford είχε αναπτυχθεί προηγουμένως στην Ανατολική Μεσόγειο ως επίδειξη δύναμης και για να παρέχει επιλογές στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει ήδη το αεροπλανοφόρο USS Carl Vinson στην Αραβική Θάλασσα και στέλνει το USS Nimitz για να πλεύσει προς την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ από τον Ινδο-Ειρηνικό.

23.30 Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως για τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν την Παρασκευή στις 10 π.μ. στη Νέα Υόρκη (17:00 ώρα Ελλάδας).

Το Ιράν ζήτησε τη συνεδρίαση αφού δήλωσε ότι η κατάσταση ”έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα λόγω των αυξανόμενων και αδιαμφισβήτητων αποδεικτικών στοιχείων για την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ σε αυτή την παράνομη εκστρατεία”.

Το αίτημα του Ιράν υποστηρίχθηκε από τη Ρωσία, την Κίνα, το Πακιστάν και την Αλγερία.

Επίσης, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν με εκπροσώπους του Ιράν στη Γενεύη την Παρασκευή, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο γερμανική διπλωματική πηγή.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, καθώς και η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας, θα συμμετάσχουν στις πυρηνικές συνομιλίες με Ιρανούς διπλωμάτες.

23.21 Το Ισραήλ εξαπέλυσε ”τρία μεγάλα κύματα χτυπημάτων” τις τελευταίες 24 ώρες - IDF

Eκπρόσωπος των IDF λέει ότι το Ισραήλ έχει εξαπολύσει ”τρία μεγάλα κύματα χτυπημάτων” κατά του Ιράν τις τελευταίες 24 ώρες.

Το πρώτο κύμα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας και είδε ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη να πλήττουν ”περίπου 40 στόχους στην περιοχή της Τεχεράνης”. Οι στόχοι αυτοί περιελάμβαναν έναν ”χώρο παραγωγής φυγοκεντρικών συσκευών”.

Το δεύτερο κύμα ”ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα” με πλήγματα που στόχευαν 20 στρατιωτικούς στόχους και στόχους ασφαλείας ”στην περιοχή της Τεχεράνης”, αναφέρει.

Το τρίτο κύμα χτυπημάτων ”ξεκίνησε πριν από λίγο” και επικεντρώνεται στο δυτικό Ιράν.

″Τα αεριωθούμενα αεροσκάφη στοχεύουν σε πράκτορες που προσπαθούν να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση και να αφαιρέσουν πυρομαχικά από τοποθεσίες που είχαν χτυπηθεί προηγουμένως”, αναφέρει ο IDF.

23.14 ΟΗΕ: Πρέσβεις και διπλωμάτες από όλον τον κόσμο συμμετείχαν σε ενημέρωση του Ισραήλ για την επιχείρηση κατά του Ιράν

Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Danny Danon μιλάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Richard Drew)

Ενημέρωση για ζητήματα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβη Ντάνι Ντανόν στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη και αφορούσε την επιχείρηση «Λιοντάρι που ξυπνά», την οποία -όπως είπε - ξεκίνησε το Ισραήλ προκειμένου «να εξουδετερώσει την ιρανική πυρηνική απειλή, να αποδυναμώσει το τεράστιο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και να αποτρέψει το σχέδιο εξόντωσης του Ισραήλ από την Ισλαμική Δημοκρατία».

Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο επικεφαλής της Στρατηγικής Ταξιαρχίας των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ταξίαρχος Μπένι Γκαλ, και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Στρατηγικών Υποθέσεων, Μεϊράβ Αϊλόν Σαχάρ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δεκάδες πρέσβεις και διπλωμάτες από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Σιγκαπούρη, η Ιταλία, η Ελλάδα και ο Παναμάς.

Ο Ισραηλινός πρέσβης Ντάνι Ντανόν ξεκίνησε την ενημέρωση λέγοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη. Απέναντι σε ένα δολοφονικό καθεστώς που απειλεί την ύπαρξή μας, θα απαντήσουμε με δύναμη, ευφυΐα και αποφασιστικότητα».

Ο ταξίαρχος Μπένι Γκαλ παρουσίασε στοιχεία για τα επιτεύγματα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και δήλωσε ότι «η επιχείρηση ”Λιοντάρι που ξυπνά” σχεδιάστηκε για να διαταράξει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και για να στείλει ένα σαφές μήνυμα: κάθε επίθεση κατά του Ισραήλ θα αντιμετωπίζεται με προληπτική και συντριπτική δράση. Παρακολουθούμε, εντοπίζουμε και πλήττουμε με ακρίβεια όπου απαιτείται για την προστασία των Ισραηλινών πολιτών».

Η Μεϊράβ Αϊλόν Σαχάρ πρόσθεσε ότι «τους τελευταίους μήνες παρατηρείται σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού εμπλουτισμού ουρανίου σε υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, το Ιράν εργάζεται εντατικά για την αύξηση του πυραυλικού του οπλοστασίου, με στόχο την απόκτηση 10.000 βαλλιστικών πυραύλων μέσα σε τρία χρόνια. Υπό το φως της άμεσης και πραγματικής απειλής, το Κράτος του Ισραήλ έφτασε σε ένα καθοριστικό σημείο και ενήργησε».

22.40 Ο Τραμπ λέει ότι είναι πιθανό το ιρανικό καθεστώς να πέσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι είναι πιθανό να πέσει το ιρανικό καθεστώς.

″Σίγουρα, όλα μπορούν να συμβούν, σωστά;” λέει ο Τραμπ απαντώντας στην ερώτηση δημοσιογράφου στο Οβάλ Γραφείο.

Ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν ένα τέτοιο σενάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι ”έχουμε σχέδιο για τα πάντα”, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί με τους συμβούλους του στην αίθουσα επιχειρήσεων σε μία ώρα.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι το Ιράν θα έπρεπε να είχε αποδεχθεί την πρόταση των ΗΠΑ για μια πυρηνική συμφωνία πριν από την προθεσμία των 60 ημερών που είχε θέσει.

Ερωτηθείς τι τον οδήγησε να αλλάξει στάση, από την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, στην πιθανή έγκριση ενός αμερικανικού πλήγματος στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, ο Τραμπ στάθηκε στα αποτελέσματα του εναρκτήριου πλήγματος του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία την περασμένη Πέμπτη-Παρασκευή.

″Η πρώτη νύχτα ήταν καταστροφική και πραγματικά χτύπησε τη μία πλευρά”.

Ο αμερικανός πρόεδρος σχολίασε πως το Ισραήλ τα πάει περίφημα στις επιθέσεις του εναντίον του Ιράν, οι οποίες έχουν στόχο την καταστροφή των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ο Τραμπ ισχυρίστηκε πως θεωρεί ότι το Ιράν ήταν κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικού όπλου πριν από την έναρξη των ισραηλινών επιθέσεων.

Donald Trump: 'I don't want to fight, I'm not looking to fight but if it's a choice between fighting and them having a nuclear weapon then you have to do what you have to do'



The US President adds: 'There is no way you can allow Iran to have a nuclear weapon' pic.twitter.com/GsbGbe34Aa — Sky News (@SkyNews) June 18, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ήταν ”λίγες εβδομάδες μακριά” από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο πριν το Ισραήλ αρχίσει να πλήττει την Ισλαμική Δημοκρατία την περασμένη εβδομάδα και ότι τώρα επιθυμεί ”ολοκληρωτική νίκη” και όχι κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ λέει ότι δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν ξένο πόλεμο, αλλά έχει επίσης δηλώσει εδώ και χρόνια ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Λέει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα πλήξει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, αλλά επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τον καλύτερο στρατιωτικό εξοπλισμό στον κόσμο και ότι το Ισραήλ τον χρησιμοποιεί επί του παρόντος για να επιτεθεί στο Ιράν.

″Δεν επιθυμώ να πολεμήσω, αλλά αν είναι μια επιλογή μεταξύ της μάχης και της κατοχής πυρηνικού όπλου, πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Ίσως να μην χρειαστεί να πολεμήσουμε”, θέτει ο Τραμπ.

Επαναλαμβάνει ότι το Ιράν είναι πρόθυμο να έρθει στον Λευκό Οίκο για να διαπραγματευτεί - έναν ισχυρισμό που η Τεχεράνη έχει αρνηθεί - αλλά αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι ”πολύ αργά”.

Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν ”κατάπαυση του πυρός”, αλλά ”πλήρη και ολοκληρωτική νίκη”, λέει ο Τραμπ, απηχώντας τη ρητορική του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

″Ξέρετε ποια είναι η νίκη; Κανένα πυρηνικό όπλο”, προσθέτει ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνείται ότι οι υποστηρικτές του είναι διχασμένοι σχετικά με το αν πρέπει να επιτεθεί στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτό που υποστηρίζουν οι υποστηρικτές του είναι ”εμένα”.

Αναγνωρίζει ότι ο Τάκερ Κάρλσον ήταν κατά της εμπλοκής των ΗΠΑ στον πόλεμο, αλλά λέει ότι ο συντηρητικός σχολιαστής δεν θέλει επίσης το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

22.07 Το ιρανικό κρατικό κανάλι «χακαρίστηκε» και παίζει αντικαθεστωτικά μηνύματα

Αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές στο Ιράν φαίνεται να έχουν χακαριστεί με εικόνες και εκκλήσεις προς το κοινό να ξεσηκωθεί και να βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί κατά της κυβέρνησης.

Η Iran International, που συνδέεται με την αντιπολίτευση, αναφέρει αξιωματούχους που λένε ότι επηρεάστηκαν μόνο όσοι λαμβάνουν τις εκπομπές μέσω δορυφόρου, γεγονός που υποδηλώνει παρεμβολές στο δορυφορικό σήμα.

Hackers reportedly breached Iranian TV, airing a call for people to take to the streets. pic.twitter.com/njp7SIv0Et — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

22.02 Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι αν οι ΗΠΑ συμμετάσχουν στον αγώνα κατά του Ιράν, αυτός θα μπορούσε να τελειώσει σε μια εβδομάδα

Εάν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να συμμετάσχει στην επιχείρηση του Ισραήλ κατά του Ιράν, ”θα τελειώσουμε μέσα σε μια εβδομάδα”, δηλώνει ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Κανάλι 13. ”Η διάρκειά της επιχείρησης θα μειωθεί σημαντικά”.

Ο στόχος του πολέμου, λέει ο αξιωματούχος, δεν είναι να διεξαχθεί ”ένας υπαρξιακός πόλεμος εναντίον του Ιράν”.

″Ο κύριος στόχος είναι να βλάψουμε το πυρηνικό [πρόγραμμα], και αν προκαλέσουμε αναταραχή στο ιρανικό κοινό - υπέροχα”.

21.56 Το Πεκίνο ”ανησυχεί πολύ” ότι η σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν γίνεται ”ανεξέλεγκτη”

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι δήλωσε σήμερα ”ιδιαίτερα ανήσυχος” από το γεγονός ότι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ”μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη” και ολόκληρη η περιοχή να διολισθήσει στην ”άβυσσο”.

″Οι ενέργειες του Ισραήλ που αγνοούν το διεθνές δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες προκάλεσαν ξαφνική ένταση στη Μέση Ανατολή, και η Κίνα επίσης ανησυχεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η κατάσταση μπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη”, δήλωσε ο Γουάνγκ Γι στον Αιγύπτιο ομόλογό του κατά την τηλεφωνική τους συνομιλία, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε άλλη τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, ο Γουάνγκ Γι δήλωσε ότι οι δύο χώρες ”δεν μπορούν να μένουν με σταυρωμένα τα χέρια και να αφήσουν την περιοχή να διολισθήσει στην άγνωστη άβυσσο”, δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Την Τρίτη, η Κίνα κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι ”ρίχνει λάδι στη φωτιά” στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και κάλεσε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τις δύο εμπόλεμες χώρες. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε όλες τις πλευρές να εργαστούν ”το ταχύτερο δυνατόν” για μια αποκλιμάκωση.

21.53 Ο Νετανιάχου ευχαριστεί τον Τραμπ για την «υποστήριξη» των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του στην «υπεράσπιση των ισραηλινών αιθέρων», σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε απόψε.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Τραμπ, έναν σπουδαίο φίλο του κράτους του Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου. «Τον ευχαριστώ που στέκεται στο πλευρό μας και τον ευχαριστώ για την υποστήριξη που μας παρέχουν οι ΗΠΑ στην υπεράσπιση των ισραηλινών αιθέρων», συμπλήρωσε.

אנחנו ביום השישי למבצע ‘עם כלביא’.



שולטים בשמי טהראן, מכים בגרעין ובטילים, ורוח העם איתנה.

נחושים להביא את כל החטופים ולהכריע את חמאס.



יחד נילחם – ובעזרת השם, יחד ננצח. pic.twitter.com/tAM9PCdTqO — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 18, 2025

Εν τω μεταξύ, ισραηλινοί αξιωματούχοι προεξοφλούν πως οι ΗΠΑ θα εμπλακούν ενεργά στη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. «Θα μας προκαλούσε μεγάλη έκπληξη εάν οι Αμερικανοί δεν συμμετάσχουν στις επιθέσεις. Εκτιμούμε πως το ερώτημα δεν είναι “εάν” αλλά “πότε”», ανέφεραν δύο αξιωματούχοι που επικαλείται το ισραηλινό Channel 12.

Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση Kan, που επικαλείται επίσης ισραηλινό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον αναμένεται να εμπλακεί στις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν για να βοηθήσει το Ισραήλ να καταστρέψει την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο Φορντό. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Η αμερικανική εμπλοκή θα συντόμευε τη διάρκεια του πολέμου», ισχυρίζεται ο αξιωματούχος.

21.44 Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ζητεί από το Ισραήλ να θέσει «επειγόντως τέλος» στα στρατιωτικά πλήγματα που δεν σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από το Ισραήλ να θέσει «επειγόντως τέλος» στα στρατιωτικά πλήγματα που δεν σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος μιλώντας σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο υπογράμμισε πως μία μόνιμη και διαρκής διευθέτηση σε σχέση με το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα από διαπραγματεύσεις και δήλωσε ότι η Γαλλία είναι διατεθειμένη να εισέλθει σε διαβουλεύσεις σχετικές με τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Τέλος η Γαλλία προτίθεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μακρόν, να αναλάβει μέσα σε επόμενες μέρες διπλωματικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την επίτευξη μίας συμφωνίας ικανής να θέσει τέλος στις εχθροπραξίες.

21:09 Associated Press: Χιλιάδες Ισραηλινοί «εγκλωβισμένοι» στην Κύπρο

Εκκενωμένοι από το Ισραήλ φτάνουν στο λιμάνι της Λάρνακας, Κύπρος, Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Petros Karadjias)

Το Associated Press αναφέρει ότι χιλιάδες Ισραηλινοί βρίσκονται στην Κύπρο, προσπαθώντας είτε να διαφύγουν από το Ισραήλ πριν κλιμακωθεί περαιτέρω η σύγκρουσή του με το Ιράν είτε να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά τον εγκλωβισμό τους στο εξωτερικό.

Η μεγαλόνησος της Μεσογείου, που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Τουρκίας και της Συρίας, έγινε παρόμοιο σημείο διέλευσης για χιλιάδες Σύρους πρόσφυγες που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της χώρας αυτής.

Με τις πτήσεις τους να είναι αβέβαιες εν μέσω τόσων καθυστερήσεων και κλεισίματος του εναέριου χώρου πάνω από την περιοχή των συγκρούσεων, 6.500 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο προσπαθούν να φτάσουν στο Ισραήλ. Ενας αριθμός που εκτοξεύτηκε από τους 2.400 επιβάτες που επέβαιναν σε πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ και που εγκλωβίστηκαν στην Κύπρο, αφού τα αεροσκάφη τους εκτράπηκαν απότομα στη Μεγαλόνησο από την περασμένη Παρασκευή, για να αποφύγουν τις φονικές ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε Ισραήλ-Ιράν.

20:57 Ο Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποιεί για τον κίνδυνο οποιασδήποτε ”περαιτέρω στρατιωτικής εμπλοκής”

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε σήμερα για τον κίνδυνο οποιασδήποτε «περαιτέρω στρατιωτικής εμπλοκής» στη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, που θα είχε «τεράστιες επιπτώσεις» για ολόκληρη την περιοχή.

«Καλώ σθεναρά όλον τον κόσμο να αποφύγει κάθε περαιτέρω διεθνοποίηση της σύρραξης», υπογράμμισε σε μια ανακοίνωση που ανέγνωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του, ο οποίος διευκρίνισε πως διεθνοποίηση θα σήμαινε «περισσότερες εμπλεκόμενες χώρες» στη σύρραξη, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα καμία.

20:48 Το Ιράν εκτόξευσε υπερηχητικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ (ιρανική τηλεόραση)

Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα υπερηχητικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, την έκτη ημέρα του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Iranian 🇮🇷 sources claim Iran launched a new type of missile at Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/5CuKrPDaZv — Aleph א (@no_itsmyturn) June 18, 2025

Οι πολυηχητικοί πύραυλοι Fattah «διαπέρασαν με επιτυχία τα αμυντικά συστήματα του ισραηλινού καθεστώτος», ανέφερε η ιρανική τηλεόραση.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εντόπισε εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Ένα μοντέλο του πρώτου υπερηχητικού πυραύλου του Ιράν, του Fattah, εκτίθεται δίπλα σε ένα τζαμί, ενώ εκατοντάδες Ιρανοί γιορτάζουν την επίθεση με UAV και πύραυλο της IRGC κατά του Ισραήλ, στην πλατεία Παλαιστίνης στο κέντρο της Τεχεράνης, Ιράν, στις 15 Απριλίου 2024. Το Ιράν εκτόξευσε δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και πυραύλους κατά του Ισραήλ στις 13 Απριλίου, ως απάντηση στην ισραηλινή επίθεση στο προξενείο του στη Δαμασκό. (Φωτογραφία: Morteza Nikoubazl/NurPhoto μέσω Getty Images)

20:42 Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ διεξάγει νέο κύμα χτυπημάτων στο δυτικό Ιράν

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξάγει νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών στο δυτικό Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος των IDF ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.

″Αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας πετούν πάνω από θέσεις εκτόξευσης και αποθήκευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους. Τα αεροσκάφη πλήττουν πράκτορες που προσπαθούν να επιστρέψουν και να πάρουν πυρομαχικά από τις τοποθεσίες που είχαν προηγουμένως στοχοποιηθεί”, αναφέρει ο Ντεφρίν.

″Το μήνυμά μας προς αυτούς είναι σαφές: Αν προσπαθήσετε να αποκαταστήσετε τις τρομοκρατικές δυνατότητες στην περιοχή, θα στοχοποιηθείτε”, λέει.

20:36 Το Κατάρ και το Ομάν προσπαθούν να μεσολαβήσουν για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, αφού το τελευταίο μετέφερε μήνυμα στους Καταριανούς, ανέφερε η Jerusalem Post.

«Είμαστε πρόθυμοι να μιλήσουμε, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά το Ισραήλ πρέπει να ”ηρεμήσει”», είπαν οι Ιρανοί, σύμφωνα με την πηγή.

20:34 Τουλάχιστον ένα -και ίσως και τρία- αεροσκάφη που συνδέονται με την ιρανική κυβέρνηση φαίνεται ότι πέταξαν στο Μουσκάτ του Ομάν το απόγευμα της Τετάρτης, όπου επρόκειτο να διεξαχθούν την Κυριακή οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι οποίες όμως ακυρώθηκαν εν μέσω της επίθεσης του Ισραήλ.

Ο Guardian μπόρεσε να εντοπίσει εμφανή στοιχεία παρακολούθησης μιας πτήσης - που προσδιορίστηκε ως JJ-25 - η οποία είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από την ιρανική κυβέρνηση, η οποία εμφανίστηκε σποραδικά την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της πτήσης της στην υπηρεσία παρακολούθησης FlightRadar24.

Το αεροσκάφος εμφανίστηκε για λίγο στο νοτιοανατολικό Ιράν πριν εξαφανιστεί και στη συνέχεια επανεμφανιστεί κοντά στην ακτή με προορισμό το Μουσκάτ.

Μεταγενέστερες αναφορές σε ορισμένα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για τρεις κυβερνητικές πτήσεις που είχαν αναχωρήσει από το Ομάν, συμπεριλαμβανομένου ενός προεδρικού αεροσκάφους, το οποίο μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσε ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η εμφάνιση τουλάχιστον μίας πτήσης που περιλαμβανόταν στη λίστα ήταν άκρως ασυνήθιστη σε έναν εναέριο χώρο κλειστό λόγω της στρατιωτικής επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν.

Ο προορισμός, ωστόσο, οδήγησε σε άμεσες εικασίες ότι το Ιράν -το οποίο έχει απευθυνθεί σε γείτονες στον Κόλπο και στη Μόσχα για να μεσολαβήσει και να τερματίσει τη σύγκρουση- μπορεί να έχει στείλει στο Ομάν αξιωματούχους που σχετίζονται με τις ακυρωθείσες πυρηνικές συνομιλίες.

20.26: Αιχμηρή κριτική απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν άσκησε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, Γκιντεόν Σαάρ με επίκεντρο την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί αυτήν τη στιγμή στη Μέση Ανατολή

https://www.huffingtonpost.gr/entry/israelinos-epex-kata-erntoyan-tolma-na-milaei-ekeinos-poe-katechei-paranoma-te-voreia-kepro_gr_6852f56ce4b0672778c49113

19:50 Η Ουάσιγκτον προετοιμάζει την εθελούσια εκκένωση των Αμερικανών υπηκόων από το Ισραήλ

Οι ΗΠΑ προετοιμάζουν την εθελούσια εκκένωση των υπηκόων τους από το Ισραήλ, την έκτη ημέρα της σύρραξης που μαίνεται μεταξύ της χώρας αυτής και του Ιράν, έγινε σήμερα γνωστό από τον Αμερικανό πρέσβη στην Ιερουσαλήμ.

Σε μια «επείγουσα ειδοποίηση» που αναρτήθηκε στο Χ, ο Μάικ Χάκαμπι διευκρινίζει πως η πρεσβεία προετοιμάζει «πτήσης εκκένωσης, όπως και με πλοία» των Αμερικανών υπηκόων που θα επιθυμούσαν να φύγουν από το Ισραήλ.

«Επείγουσα ειδοποίηση! Προς τους Αμερικανούς υπηκόους που επιθυμούν να φύγουν από το Ισραήλ- Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ @usembassyjlm εργάζεται σε πτήσεις εκκένωσης και αναχωρήσεις κρουαζιερόπλοιων. Πρέπει να εγγραφείτε στο πρόγραμμα Smart Traveler Enrollment Program (STEP)» έγραψε ο Χάκαμπι.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει. Δεν είναι σαφές πόσοι πολλοί Αμερικανοί επιδιώκουν να φύγουν από το Ισραήλ ή εάν ο αμερικανικός στρατός θα βοηθήσει με τις πτήσεις εκκένωσης.

Urgent notice! American citizens wanting to leave Israel- US Embassy in Israel @usembassyjlm is working on evacuation flights & cruise ship departures.

You must enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) (https://t.co/rXymPRTQJJ) You will be alerted w/ updates. — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) June 18, 2025

19:36 Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης διαψεύδουν τις ”φήμες” ότι το Ισραήλ χτύπησε το σπίτι του ανώτατου ηγέτη

Ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων διαψεύδει τις ”φήμες” ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε στόχο το σπίτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Είναι η πρώτη φορά που τα μέσα ενημέρωσης στο Ιράν αναγνωρίζουν ρητά ότι ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα μπορούσε να είναι στόχος.

Το δημοσίευμα προήλθε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο πιστεύεται ότι βρίσκεται κοντά στην παραστρατιωτική Φρουρά της Επανάστασης του Ιράν.

Το Fars περιγράφει τις φήμες ως ένδειξη ”του θυμού και της σύγχυσης των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος μπροστά στις αποφασιστικές δηλώσεις που έκανε σήμερα ο ανώτατος ηγέτης”.

19:28 Ο Τραμπ απορρίπτει την προσφορά του Πούτιν να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να χλευάζει την προσφορά του Βλαντιμίρ Πούτιν να μεσολαβήσει στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει πρώτα να τερματίσει τον δικό του πόλεμο στην Ουκρανία.

″Στην πραγματικότητα προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διαμεσολάβηση, του είπα: ”Κάνε μου μια χάρη, διαμεσολαβείστε εσείς. Ας μεσολαβήσουμε πρώτα στη Ρωσία, εντάξει;”. δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. ”Είπα ‘Βλαντιμίρ, ας μεσολαβήσουμε πρώτα στη Ρωσία, μπορείς να ανησυχείς γι’ αυτό αργότερα’”.

19:18 ΗΠΑ: Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία ζητά ενημέρωση των γερουσιαστών για την κατάσταση στη σύρραξη Ιράν-Ισραήλ

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τραμπ να παράσχει και στους 100 Αμερικανούς γερουσιαστές διαβαθμισμένη ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση που εκτυλίσσεται μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

«Έχουμε λάβει ενημερώσεις και έχω ζητήσει να λάβουμε μια απόρρητη ενημέρωση για όλους τους γερουσιαστές», είπε ο Σούμερ, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το αίτημα αυτό θα εγκριθεί.

Ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει διφορούμενα μηνύματα για τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην χειρότερη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή στη σύρραξη.

19:07 Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος διαψεύδει ότι επλήγη κτίριό της στην Τεχεράνη από ισραηλινή επίθεση - Ο βομβαρδισμός έγινε σε περιοχή κοντά στο κτίριο

Καπνός υψώνεται από μια περιοχή κοντά στο κτίριο της Ερυθράς Ημισελήνου μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε μια τοποθεσία δίπλα στην εγκατάσταση στην Τεχεράνη του Ιράν στις 18 Ιουνίου 2025. (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images)

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι μια ισραηλινή επίθεση είχε στόχο περιοχή κοντά στο κτίριό της στην Τεχεράνη, έκτη ημέρα του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα, το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι ισραηλινό πλήγμα έπληξε κτίριο της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου στην ιρανική πρωτεύουσα.

Το Reuters προέβη αργότερα σε διόρθωση του τηλεγραφήματός του, καθώς λανθασμένα επικαλέστηκε ιρανικά μμε.

Σε ανακοίνωση στο Telegram, η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος τόνισε ότι «μια επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος έλαβε χώρα κοντά στο Κτίριο Ειρήνης της Ερυθράς Ημισελήνου», διευκρινίζοντας ότι η επιδρομή δεν φαίνεται να είχε στόχο άμεσα την ανθρωπιστική οργάνωση.

Από τις 15:00 ώρα Ελλάδας ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει νέο κύμα επιδρομών σε «στρατιωτικούς στόχους» στην ιρανική πρωτεύουσα.

Υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές και βίντεο για εκρήξεις και σύννεφα καπνού που υψώνονται σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης, μετέδωσαν το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης περίπου στις 18:30 το απόγευμα.

Δεν έχει καταστεί σαφές αν οι εκρήξεις προκλήθηκαν από ισραηλινές επιδρομές ή από την ιρανική αεράμυνα.

18:56 Ιράν και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται ότι θέτουν σε κίνδυνο την εμπορική δραστηριότητα στις θαλάσσιες οδούς γύρω από τον Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα στον ναυτιλιακό οργανισμό του ΟΗΕ

Η αντιπροσωπεία του Ιράν ανέφερε σε συνεδρίαση της επιτροπής ασφαλείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ότι το Ισραήλ επέκτεινε τις τελευταίες ημέρες τις ”παράνομες επιθέσεις” του και συμπεριέλαβε σε αυτές τις υποδομές πετροχημικών και φυσικού αερίου στο Aσαλουγιέχ κατά μήκος των ακτών του Ιρανικού Κόλπου.

″Αυτές οι ενέργειες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη διεθνή θαλάσσια ασφάλεια και την παγκόσμια αλυσίδα ενεργειακού εφοδιασμού”, ανέφερε το Ιράν σε δήλωσή του προς τους αντιπροσώπους του ΙΜΟ, η οποία μεταδόθηκε σε ζωντανή ροή.

″Εάν η διεθνής κοινότητα δεν λάβει επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα για να σταματήσει αυτή την παράνομη επιθετικότητα, ο κίνδυνος κλιμάκωσης στη θάλασσα καθίσταται άμεσος”.

Το Ιράν έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει το στενό του Ορμούζ στην κυκλοφορία σε αντίποινα για τις δυτικές πιέσεις. Οποιοδήποτε κλείσιμο του στενού θα μπορούσε να περιορίσει το εμπόριο και να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Οι ναυτιλιακές υπηρεσίες συμβουλεύουν τα εμπορικά πλοία να αποφεύγουν τα ιρανικά ύδατα γύρω από το Ορμούζ, ανέφεραν ναυτιλιακές πηγές την Τετάρτη.

18:27 Το Ιράν αντιμετωπίζει ”σχεδόν ολοκληρωτικό” μπλακ-άουτ στο διαδίκτυο

Η NetBlocks επιβεβαίωσε τη διακοπή του διαδικτύου μέσω ανάρτησης στο X, λέγοντας ότι έρχεται μετά από μια προηγούμενη σειρά μερικών διακοπών εν μέσω της σύγκρουσης με το Ισραήλ.

⚠️ Confirmed: Live network data show #Iran is now in the midst of a near-total national internet blackout; the incident follows a series of earlier partial disruptions and comes amid escalating military tensions with Israel after days of back-and-forth missile strikes 📉 pic.twitter.com/Iu598aIMRJ — NetBlocks (@netblocks) June 18, 2025

18:24 Βρετανία: Ο πρωθυπουργός Στάρμερ συγκαλεί εκτάκτως την επιτροπή COBRA μπροστά στην πιθανότητα εισόδου των ΗΠΑ στη σύρραξη Ισραήλ/Ιράν (Guardian)

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα προεδρεύσει μιας έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής COBRA (σ.σ. εθνική επιτροπή αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών) που θα γίνει σήμερα αργότερα το απόγευμα εν μέσω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στην πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με το Λονδίνο να συνεχίζει να προτρέπει για αποκλιμάκωση, ανέφερε ο Guardian.

Με την επιστροφή του από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά, ο Στάρμερ θα συγκεντρώσει υπουργούς και ανώτερους αξιωματούχους για να ενημερώσουν για την αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου στην ταχέως κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη συνεδρίαση μέχρι στιγμής.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αποκλιμάκωση της σύγκρουσης

18:12 Απάντηση Ιράν σε Τραμπ: «Δεν θα κάνουμε τεμενάδες στον Λευκό Οίκο»

Η διπλωματική αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη απάντησε στους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές θέλουν να επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο.

«Κανένας Ιρανός αξιωματούχος δεν έχει ζητήσει να συρθεί στις πύλες του Λευκού Οίκου”, αναφέρει η αποστολή στο Χ. «Το μόνο πράγμα που είναι πιο απεχθές από τα ψέματά του είναι η δειλή απειλή του να ”βγάλει από τη μέση” τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν», προσθέτει η ανάρτηση.

Το τελευταίο σχόλιο αναφέρεται στον πρόσφατο ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν πού βρίσκεται ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, αλλά δεν θέλουν να του κάνουν κακό ”προς το παρόν”.

Η ανάρτηση αναφέρει επίσης ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται ”υπό εξαναγκασμό” και θα απαντήσει σε κάθε απειλή με αντεπίθεση και σε κάθε ενέργεια με αμοιβαία μέτρα.

No Iranian official has ever asked to grovel at the gates of the White House. The only thing more despicable than his lies is his cowardly threat to “take out” Iran’s Supreme Leader.



Iran does NOT negotiate under duress, shall NOT accept peace under duress, and certainly NOT… — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) June 18, 2025

18:08 Το Ισραήλ έπληξε κτήριο της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου στην Τεχεράνη (ΜΜΕ) - Το Ιράν εξέδωσε εντολή εκκένωσης της Χάιφα (ιρανικό ΜΜΕ)

Ισραηλινό πλήγμα έθεσε στο στόχαστρο κτίριο της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ, περιλαμβανομένου του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων IRNA.

Στο μεταξύ, το Ιράν εξέδωσε εντολή απομάκρυνσης των κατοίκων της πόλης Χάιφα στο Ιράν, μεταδίδει το ιρανικό SNN.

18:01 Ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος να εκτελέσει» όποια απόφαση λάβει ο πρόεδρος Τραμπ για ζητήματα πολέμου και ειρήνης, δηλώνει ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ



Ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμος να εκτελέσει» οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να λάβει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για ζητήματα πολέμου και ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Αρνήθηκε να επιβεβαιώσει προετοιμασίες για επιλογές επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν.

«Αν και όταν ληφθούν αυτές οι αποφάσεις, το υπουργείο (Άμυνας) είναι έτοιμο να τις εκτελέσει», δήλωσε ο Χέγκσεθ μιλώντας σε ακρόαση στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας.

17:47 Το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους από την Παρασκευή - Λίγο πάνω από 20 έχουν πλήξει αστικές περιοχές στο Ισραήλ (ισραηλινός στρατός)

Ένας άνδρας τραβάει φωτογραφία με κινητό τηλέφωνο καθώς πύραυλοι που εκτοξεύονται από το Ιράν προς το Ισραήλ πετούν πάνω από το συριακό έδαφος στη Δαμασκό της Συρίας, νωρίς το πρωί της Τετάρτης 18 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Ghaith Alsayed)

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους από την Παρασκευή και λίγο πάνω από 20 έχουν πλήξει αστικές περιοχές στο Ισραήλ, τόνισε σε νεότερη ανακοίνωσή του σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), από τους 400 βαλλιστικούς πυραύλους, λίγο περισσότεροι από 20 έπληξαν αστικές περιοχές στο Ισραήλ, προκαλώντας θύματα και εκτεταμένες ζημιές.

Είκοσι τέσσερις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και περισσότεροι από 500 τραυματιστεί.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι πολύ χαμηλότερος από αυτόν που ανέμενε ο IDF όταν σχεδίαζε την επιχείρηση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με Ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Από τα 1.000 drones, λιγότερα από 200 έφτασαν στα σύνορα του Ισραήλ και εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Ωστόσο, κανένα από τα drones δεν έπληξε ισραηλινό έδαφος. Όλα είτε αναχαιτίστηκαν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό, είτε δεν κατάφεραν να φτάσουν στο Ισραήλ.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει πάνω από 400 βαλλιστικούς πυραύλους από την Παρασκευή - Λίγο πάνω από 20 έχουν πλήξει αστικές περιοχές στο Ισραήλ

17:40 Ισραήλ: Ο στρατός χαλαρώνει ορισμένους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω των ιρανικών πληγμάτων

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι οδηγίες δημόσιας ασφάλειας που απαίτησαν το κλείσιμο των σχολείων, μεταξύ άλλων περιορισμών, λόγω των ιρανικών πληγμάτων μετά την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, θα χαλαρώσουν σε ορισμένες περιοχές από τις 6.00 μ.μ. σήμερα.

Σε τμήματα των κατεχόμενων από το Ισραήλ Υψιπέδων Γκολάν και της Δυτικής Όχθης, επιπροσθέτως των ισραηλινών κοινοτήτων κοντά στη Γάζα και της Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ, θα επιτρέπεται πλέον ”μερική δραστηριότητα” από μόνο ”απαραίτητη δραστηριότητα” που επιτρεπόταν μέχρι τώρα.

Σε άλλες περιοχές του Ισραήλ θα επιτρέπεται ”περιορισμένη δραστηριότητα” από ”απαραίτητη δραστηριότητα”.

Οι αλλαγές θα ισχύσουν έως τις 8.00 μ.μ. της 20ής Ιουνίου, ανέφερε ο στρατός.

17:20 Τραμπ για πιθανή εμπλοκή των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν: «Μπορεί να το κάνω, μπορεί και όχι»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε σήμερα τις αμφιβολίες σχετικά με το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να πραγματοποιήσουν πλήγματα εναντίον του Ιράν, δηλώνοντας ενώπιον δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο:

«Ίσως θα το κάνω, ίσως όχι».

«Κανείς δεν γνωρίζει τι θα κάνω», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τη στιγμή που εντείνονται οι εικασίες σχετικά με μια ενδεχόμενη άμεση συμμετοχή των ΗΠΑ στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, έπειτα από ημέρες ανταλλαγής πληγμάτων μεταξύ των δύο εχθρικών χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως η υπομονή του έχει «ήδη εξαντληθεί» με το Ιράν. «Για αυτόν τον λόγο κάνουμε ό,τι κάνουμε», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τις δηλώσεις του.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης διαβεβαίωσε επίσης ότι το Ιράν έχει επικοινωνήσει με τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις.

«Ναι», απάντησε στο ερώτημα εάν το Ιράν ήλθε σε επαφή με τις ΗΠΑ.

«Τους είπα πως είναι πολύ αργά για να συζητήσουμε (…). Υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του τώρα και του πριν από μία εβδομάδα, έτσι δεν είναι;», συνέχισε.

«Πρότειναν ακόμα και να έλθουν στον Λευκό Οίκο», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας αυτήν την πρόταση «θαρραλέα».

«Θέλουν να διαπραγματευτούν. Τους είπα: ”Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από όλους αυτούς τους νεκρούς και αυτές τις καταστροφές; Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε μαζί μου πριν από δύο εβδομάδες;”», ανέφερε.

Ερωτηθείς σχετικά με την απάντηση που δίνει στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Χαμενεΐ, ο οποίος απέρριψε το αίτημά του να παραδοθεί άνευ όρων, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους απάντησε:

«Θα πω, καλή τύχη».

Στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον οποίο συνομιλούν «καθημερινά», ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες να «συνεχίσει».

🚨 LMAO! President Trump just clowned on a "reporter" for asking for specifics about a potential US strike on Iran



"You don't seriously think I will answer that question, right? 'Will you strike the Iranian nuclear site and what time exactly, sir? Sir, will you strike it? Would… pic.twitter.com/3L7tJhATdS — Nick Sortor (@nicksortor) June 18, 2025

Λέει επίσης ότι δεν είναι σίγουρος ”για πόσο καιρό” θα συνεχιστεί η σύγκρουση, με την ιρανική αεράμυνα να έχει αποδεκατιστεί.

″Δύο πολύ απλές λέξεις: άνευ όρων παράδοση”, λέει. ”Αρκετά.”

Λέει επίσης ότι πιστεύει πως οι Ιρανοί έχουν ”κακές προθέσεις” με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Ο Τραμπ προσθέτει ότι του αρέσουν οι Ιρανοί και ότι έχει συναντήσει πολλούς στην καριέρα του.

16.54 : Ισραηλινός ΥΠΑΜ: Το τελευταίο χτύπημα στην Τεχεράνη κατέστρεψε το αρχηγείο εσωτερικής ασφάλειας του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπολύει νέο κύμα επιδρομών σε «στρατιωτικούς στόχους» στην Τεχεράνη, έκτη ημέρα της χειρότερης στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των χωρών, ορκισμένων εχθρών.

«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πλήττει αυτή τη στιγμή στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό καθεστώς στην Τεχεράνη», ανακοίνωσε περίπου στις 16:00 ώρα Ελλάδας ο στρατός.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε την Τετάρτη ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας κατέστρεψαν το ”αρχηγείο εσωτερικής ασφάλειας” του Ιράν, αφού ο στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, αναφέρει το AFP.

″Αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας μόλις κατέστρεψαν το αρχηγείο εσωτερικής ασφάλειας του ιρανικού καθεστώτος - τον κύριο βραχίονα καταστολής του Ιρανού δικτάτορα”, ανέφερε ο Kατζ σε δήλωσή του, υποσχόμενος να ”χτυπήσει τα σύμβολα της διακυβέρνησης και να πλήξει το καθεστώς των Αγιατολάχ όπου κι αν βρίσκεται”.

Μια πρώτη σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο πριν από τις 15:30 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης, μετέδωσαν το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews και το Γαλλικό Πρακτορείο. Νέες εκρήξεις ήχησαν γύρω στις 15:50 τοπική ώρα, με πάνω από πέντε στήλες μαύρου καπνού να είναι ορατές σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η ιρανική εφημερίδα Shargh δημοσίευσε βίντεο όπου φαίνεται καπνός από εκρήξεις στη συνοικία Λαβιζάν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, εκρήξεις σημειώνονται και στην πόλη Καράζ, δυτικά της Τεχεράνης, κοντά στο αεροδρόμιο Παγιάμ.

16.30 Η Ρωσία προειδοποιεί τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ να μην λάβει άμεση στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ ούτε να εξετάζει «κερδοσκοπικές επιλογές», όπως χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο αμερικανικού πλήγματος κατά του Ιράν, εξέφρασε ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ.

Σύμφωνα με το Reuters, ο επικεφαλής της Ρωσικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών SVR, Σεργκέι Ναρίσκιν, φέρεται να δήλωσε ότι η κατάσταση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ είναι πλέον κρίσιμη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος τον Ιανουάριο υπέγραψε συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Ιράν, ζήτησε την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών.

16.27 Με μήνυμα γραμμένο στα περσικά ο ισραηλινός στρατός καλεί Ιρανούς να επικοινωνήσουν με την Μοσάντ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF), σε ασυνήθιστό τους μήνυμα γραμμένο στην περσική γλώσσα, παρότρυναν Ιρανούς που ανησυχούν για την κατάσταση στη χώρα τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επικοινωνήσουν με τη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών.

«Αγαπητοί πολίτες του Ιράν. Κατανοούμε τη δύσκολη κατάστασή σας υπό τις σκληρές συνθήκες που δημιούργησε το καθεστώς. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε λάβει πολλά μηνύματα από ανθρώπους που ανησυχούν για το αβέβαιο μέλλον. Ακόμα και εκείνοι που αυτοπροσδιορίζονται ως μέλη των θεσμών ασφαλείας του καθεστώτος μας έχουν εκφράσει τον φόβο, την απελπισία και τον θυμό τους για όσα συμβαίνουν στο Ιράν και μας έχουν ζητήσει να επικοινωνήσουνε με τις ισραηλινές αρχές, ώστε το Ιράν να μην υποστεί την ίδια μοίρα με τον Λίβανο και τη Γάζα», ανέφερε η ανάρτηση των IDF στο Χ .

«Την παρούσα στιγμή, είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι δεν είμαστε η αρμόδια αρχή για τέτοια αιτήματα. Αλλά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας παραπέμψουμε μέσω αυτού του συνδέσμου στην ιστοσελίδα της Μοσάντ», συνεχίζει η ανάρτηση, που συνοδεύται με τον ιστότοπο της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

16.23 Αερογέφυρα για την επιστροφή πολιτών οι οποίοι είχαν μείνει στο εξωτερικό μετά τη διακοπή των πτήσεων που ακολούθησε τα πλήγματα στο Ιράν

Το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα αερογέφυρα η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά στάδια για τον επαναπατρισμό χιλιάδων πολιτών του που είχαν αποκλειστεί στο εξωτερικό λόγω της ακύρωσης των αεροπορικών συνδέσεων μετά την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στο Ιράν.

Η πρώτη πτήση επαναπατρισμού, από τον εθνικό αερομεταφορέα El Al, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ νωρίς σήμερα το πρωί, μεταφέροντας Ισραηλινούς από τη Λάρνακα.

🔴 VIDEO: First wartime repatriation flight lands at Israel’s Ben-Gurion Airport near Tel Aviv; passengers landing from Larnaca kiss ground, embrace Transportation Minister Regev. pic.twitter.com/oJoukmsfFw — Avi Mayer אבי מאיר (@AviMayer) June 18, 2025

Συνολικά, το υπουργείο Μεταφορών του Ισραήλ εκτιμά πως περισσότεροι από 50.000 Ισραηλινοί, που έχουν ξεμείνει σε διάφορα μέρη του κόσμου λόγω της διακοπής των πτήσεων αεροπορικών εταιριών προς τη χώρα, προσπαθούν να επιστρέψουν.

Ξένοι πολίτες φεύγουν επίσης από το Ιράν διά ξηράς. Η Κίνα άρχισε να απομακρύνει τους πολίτες της από την Τεχεράνη προς το Τουρκμενιστάν με λεωφορεία χθες, Τρίτη. Εκατοντάδες άλλοι ξένοι υπήκοοι διέφυγαν στη γειτονική Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν.

Η El Al ανακοίνωσε πως πτήσεις επαναπατρισμού έχουν ήδη προγραμματιστεί από την Αθήνα, τη Ρώμη, το Μιλάνο, το Παρίσι, τη Βουδαπέστη και το Λονδίνο. Οι μικρότερες αεροπορικές εταιρίες Arkia και Israir συμμετέχουν επίσης στην επιχείρηση επαναπατρισμού.

″Είμαστε πολύ συγκινημένοι που υποδεχόμαστε την πρώτη πτήση στο πλαίσιο της ‘Ασφαλούς Επιστροφής’”, είπε η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ στον κυβερνήτη της πτήσης της El Al πριν από την προσγείωση.

Την ίδια στιγμή που πολλοί Ισραηλινοί θέλουν να επιστρέψουν, περίπου 38.000 τουρίστες έχουν ξεμείνει στο Ισραήλ, καθώς μεγάλο μέρος της χώρας είναι σε κατάσταση lockdown, και όλα τα μουσεία και οι ιεροί τόποι παραμένουν κλειστοί.

Το υπουργείο Τουρισμού δήλωσε σήμερα ότι θα αρχίσει να συντονίζει πτήσεις αναχώρησης από τη χώρα, ενώ περίπου 1.500 Αμερικανοί που συμμετείχαν σε Πρόγραμμα Εβραϊκής Κληρονομιάς απομακρύνθηκαν προς την Κύπρο με κρουαζιερόπλοιο, το οποίο τώρα πλέει προς το Ισραήλ με επιβαίνοντες Ισραηλινούς πολίτες.

″Δεν έχουμε κοιμηθεί επί νύχτες. Είμαστε όλοι πολύ εξαντλημένοι και αισθανόμαστε ανακούφιση”, δήλωσε ο Ντόριαν, 20 ετών, από τη Νέα Υόρκη μετά την αποβίβασή του.

″Στο Ισραήλ φοβόμουν πολύ. Δεν μου έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Σειρήνες, πύραυλοι, τέτοια. Η Νέα Υόρκη είναι πολύ πιο ασφαλής και αυτό ήταν κάτι καινούριο για μένα”.

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ έχει κλείσει για την κυκλοφορία επιβατικών αεροπλάνων αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε την επίθεσή του την Παρασκευή, 13 Ιουνίου και εμπορικά αεροσκάφη περιμένουν μακριά από την περιοχή του πολέμου σε ξένα αεροδρόμια.

Η Αρχή Αεροδρομίων ενίσχυσε το προσωπικό σήμερα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αφικνούμενοι επιβάτες φεύγουν από το αεροδρόμιο γρήγορα. Οι συγγενείς έλαβαν σύσταση να αποφεύγουν να έρχονται στο αεροδρόμιο για να παραλαμβάνουν μέλη της οικογένειάς τους για λόγους ασφαλείας.

Η αερογέφυρα θα πραγματοποιηθεί κατά στάδια, βάσει των επιπέδων κινδύνου και αποτιμήσεων ασφαλείας, δήλωσε εκπρόσωπος της Αρχής Αεροδρομίων.

Πολλοί Ισραηλινοί που θέλουν να επιστρέψουν συγκλίνουν στην Κύπρο, τη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πιο κοντά στο Ισραήλ. Η πτήση από τη Λάρνακα στο Τελ Αβίβ διαρκεί 50 λεπτά.

Εννέα πτήσεις αναμενόταν να αναχωρήσουν από την Κύπρο σήμερα για τη Χάιφα και τέσσερις για το Τελ Αβίβ, μεταφέροντας περίπου 1.000 επιβάτες, σύμφωνα με πηγές της διαχειρίστριας εταιρίας του αεροδρομίου Hermes.

Η ναυτιλιακή εταιρία Mano Maritime, το πλοίο της οποίας “Crown Iris” μεταφέρει 2.000 επιβάτες, έχει πει ότι θα κάνει δύο διελεύσεις από την Κύπρο στο ισραηλινό λιμάνι της Χάιφα στη Μεσόγειο.

15.58 Νέο κύμα ισραηλινών επιδρομών

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το μεσημέρι ότι εξαπολύει νέο κύμα επιδρομών στην Τεχεράνη.

Μια πρώτη σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο πριν τις 15:30 τοπική ώρα σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης, μετέδωσαν ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Νέες εκρήξεις ήχησαν γύρω στις 15:50 τοπική ώρα, με πάνω από πέντε στήλες μαύρου καπνού να είναι ορατές σε ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

Northeast of Tehran pic.twitter.com/AnzkmHCEXW — DeepState Illuminate (@TheDeep_State6) June 18, 2025

15.44 Πάνω από 1.100 στόχους έχει βομβαρδίσει ο ισραηλινός στρατός

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει πάνω από 1.100 στόχους στο Ιράν σε εκατοντάδες επιδρομές από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις νωρίς την Παρασκευή (13/6), δήλωσε ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), καθώς η ιρανική μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA (Human Rights Activists in Iran) ανέφερε ότι σχεδόν 600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ισραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Καταφέραμε σημαντικά πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος... Τώρα επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην εκτόξευση πυραυλικών επιθέσεων από την περιοχή του Ισφαχάν», δήλωσε ο Ντεφρίν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.

«Σημαδεύουμε στρατιωτικούς στόχους, εκείνοι επιτίθενται σε σπίτια αμάχων», τόνισε, υποστηρίζοντας πως οι ισραηλινές δυνάμεις ενεργούν συστηματικά για να εξουδετερώσουν την πυρηνική απειλή του Ιράν και έχουν προκαλέσει «σημαντικές ζημιές».

Το Ιράν εκτοξεύει πυραυλικές επιθέσεις κατά κύματα προς το Ισραήλ καθημερινά, με περίπου 30 βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται σε δύο ομοβροντίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμπλήρωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος. Οι περισσότεροι από αυτούς αναχαιτίστηκαν και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο Ισραήλ, είπε.

Από την έναρξη του πολέμου, 24 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ και περισσότεροι από 800 έχουν τραυματιστεί από τις ιρανικές επιθέσεις.

Το HRANA, μια μη κυβερνητική οργάνωση Ιρανών ακτιβιστών με έδρα τις ΗΠΑ, τόνισε σήμερα πως 239 πολίτες, 126 στρατιωτικοί και 220 άνθρωποι που δεν έχουν ταυτοποιηθεί έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιθέσεις ― συνολικά οι νεκροί είναι 585. Η ΜΚΟ πρόσθεσε πως 1.326 έχουν τραυματιστεί.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/israel-katastrepsame-pente-iranika-elikoptera-ah-1-cobra-vinteo_gr_6852a38ee4b0672778c43fba

15.36 Εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη

Εκρήξεις ακούστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της ανατολικής Τεχεράνης λίγο πριν τις 15:30 σήμερα τοπική ώρα, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Nournews.

Η αιτία των εκρήξεων δεν είναι μέχρι στιγμής σαφής. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, ένα σύννεφο μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό από ανατολικές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας.

15.04 To Ισραήλ χαλαρώνει τα μέτρα πολιτικής προστασίας

Στο πλαίσιο των αλλαγών της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου του Ισραήλ, θα επιτρέπονται πλέον οι μικρές συναθροίσεις και οι χώροι εργασίας σύντομα θα μπορούν να λειτουργούν εφόσον είναι δυνατόν να φτάσει κάποιος σε καταφύγιο σε μικρό χρονικό διάστημα.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη χώρα μέχρι νεωτέρας. Η δραστηριότητα στις περισσότερες περιοχές του Ισραήλ έχει τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπεται «περιορισμένη δραστηρότητα» αντί «απαραίτητης δραστηριότητας». Αυτό σημαίνει πως επιτρέπονται συναθροίσεις μέχρι 30 ατόμων, αν μπορούν να φτάσουν γρήγορα σε καταφύγιο. Στο βόρειο τμήμα της χώρας επιτρέπεται «μερική δραστηριότητα».

Οι οδηγίες αυτές θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, που θα υπάρξει νέα αξιολόγηση.

15.00 Χαμενεΐ: «Απαράδεκτο» το τελεσίγραφο Τραμπ

(Office of the Iranian Supreme Leader via AP)

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το περί «παράδοσης άνευ όρων» που έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την Τρίτη.

«Ο πρόεδρος της Αμερικής σε μια απαράδεκτη δήλωση ωμά ζήτησε από τους Ιρανούς να παραδοθούν με του λέμε: Πρώτα να απειλήσει αυτούς που φοβούνται να απειληθούν. Οι απειλές δεν θα επηρεάσουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά του ιρανικού έθνους» αναφέρεται σε δήλωση του Χαμενεΐ που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση.

13.49 Χαμενεΐ: Στρατιωτική δράση από τις ΗΠΑ θα συναντήσει «ανήκεστο βλάβη»

«Οποιαδήποτε μορφή στρατιωτικής επέμβασης από τις ΗΠΑ θα συναντήσει, χωρίς αμφιβολία, ανήκεστο βλάβη» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

«Οι σοφοί άνθρωποι που ξέρουν το Ιράν, τον λαό του και την ιστορία του ποτέ δεν μιλούν στη γλώσσα των απειλών, επειδή οι Ιρανοί δεν είναι αυτοί που παραδίνονται».

13.28 Ερντογάν: «Το Ιράν έχει νόμιμο δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι στην τρομοκρατία του Ισραήλ»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε πως το Ιράν έχει «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί απέναντι στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ: «Είναι ένα πολύ φυσικό, νόμιμο και νομικό δικαίωμα του Ιράν να αμυνθεί απέναντι στα κακουργήματα και την κρατική τρομοκρατία του Ισραήλ» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, μία ημέρα αφού αναφέρθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ως «τη μεγαλύτερη απειλή στην ασφάλεια της περιοχής».

Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου ξεπέρασε τον Αδόλφο Χίτλερ διαπράττοντας εγκλήματα «γενοκτονίας» στη Γάζα.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/erntoyan-to-iran-echei-nomimo-dikaioma-na-amenthei-apenanti-sto-israel_gr_6852a1d5e4b0ed75e674d9ef

13.24 Ισραήλ: Καταστρέψαμε πέντε ιρανικά ελικόπτερα AH-1 Cobra

H ισραηλινή πολεμική αεροπορία κατέστρεψε στο έδαφος πέντε αμερικανικής προέλευσης ιρανικά επιθετικά ελικόπτερα AH-1 Cobra στη βάση της Κερμανσάχ, όπως ανακοινώθηκε από τις IDF, που έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο.

«Αποστολή τους ήταν να προσπαθήσουν να βλάψουν τα αεροσκάφη μας» είπε ο εκπρόσωπος, ταξίαρχος Έφι Ντερφίν.

The Israeli Air Force bombed five Iranian AH-1 helicopters at an airbase in Kermanshah this morning, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says in a press conference.



"Their mission was to try and harm our aircraft," Defrin says.



The IDF releases footage showing the strikes. pic.twitter.com/96ATknr0RT — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 18, 2025

13.17 Το Ισραήλ επιβεβαίωσε την κατάρριψη drone του πάνω από το Ιράν τη νύχτα

(AP Photo/Vahid Salemi)

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν τη νύχτα.

«Κατά τη διάρκεια επιχειρησιακής δραστηριότητας ένας πύραυλος επιφανείας- αέρος εκτοξεύτηκε σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας» ανέφεραν οι IDF, προσθέτοντας πως συνετρίβη στο Ιράν μα «δεν υπάρχει φόβος διαρροής πληροφοριών».

Η ισραηλινή αεροπορία επιχειρεί πάνω από το Ιράν, σε απόσταση άνω των 1.500 χλμ, από την Παρασκευή. Οι IDF έχουν πει ότι έχουν αεροπορική υπεροχή πάνω από το δυτικό Ιράν και την Τεχεράνη και εργάζονται για να το πετύχουν και πάνω από άλλα τμήματα της χώρας, για να εμποδίζουν πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, έχουν καταστραφεί πάνω από 70 ιρανικές συστοιχίες αεράμυνας.

Video of wreckage of an Isralei Hermes drone shot down by the Iranian air defense in the Isfahan province this morning. pic.twitter.com/JAUpPsJVe7 — Mehdi H. (@mhmiranusa) June 18, 2025

13.14 Ιράν προς ΗΠΑ: Αν εμπλακείτε θα υπάρξει ισχυρή απάντηση

Ο Αλί Μπαχρεϊνί, πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ, είπε πως «θα απαντήσουμε ισχυρά και θα σταματήσουμε την επιθετικότητα από οποιαδήποτε πλευρά, είτε απότο Ισραήλ είτε από τις ΗΠΑ. Και έχουμε δώσει μήνυμα στις ΗΠΑ πως θα απαντήσουμε συναμικά και θα σταματήσουμε την επιθετικότητα από οποιονδήποτε- περιλαμβανομένων των ΗΠΑ.

13.10 IDF: Έχουμε χτυπήσει 1.100 στόχους από την Παρασκευή, το Ιράν εκτόξευσε 30 πυραύλους τη νύχτα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν πως το Ιράν εκτόξευσε εναντίον του Ισραήλ περίπου 30 βαλλιστικούς πυραύλους σε δύο ομοβροντίες τη νύχτα, ανακοίνωσαν οι IDF, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν και δεν υπήρξαν απώλειες.

Όπως αναφέρθηκε, η ισραηλινή αεροπορία χτύπησε πάνω από 1.100 ιρανικούς στόχους σε εκατοντάδες πλήγματα στο Ιράν από την Παρασκευή. «Επιχειρούμε συστηματικά για την εξουδετέρωση της πυρηνικής απειλής» είπε ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος των IDF, προσθέτοντας ότι τα πλήγματα «βαθαίνουν τη σημαντική ζημιά» που προκλήθηκε στους βαλλιστικούς πυραύλους και τις αεράμυνες του Ιράν.

The Israeli Air Force has hit over 1,100 Iranian assets in hundreds of strikes in Iran since Friday, IDF Spokesman Brig. Gen. Effie Defrin says in a press conference.



"We are operating systematically to neutralize the nuclear threat," he says, adding that the strikes are… pic.twitter.com/ZmhZ48a3un — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 18, 2025

13.09 Η ΙΑΕΑ επιβεβαίωσε πλήγματα σε δύο κέντρα παραγωγής συσκευών φυγοκέντρησης

Το Ισραήλ χτύπησε δύο κέντρα παραγωγής συσκευών φυγοκέντρησης στο Ιράν, επιβεβαίωσε η ΙΑΕΑ: Πρόκειται για το συγκρότημα TESA στο Καράζ και το Κέντρο Ερευνών της Τεχεράνης.

13.08 Αναμένεται τηλεοπτικό μήνυμα του Χαμενεΐ

Τηλεοπτικό μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα μεταδοθεί σύντομα, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

11.36 Το Ιράν θα απαντήσει «χωρίς περιορισμό»

Το Ιράν θα απαντήσει στα ισραηλινά πλήγματα «με σφοδρότητα» και «χωρίς περιορισμό», δήλωσε ο πρεσβευτής της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

«Δεν θα επιδείξουμε καμία διστακτικότητα στο να υπερασπιστούμε τον λαό, την ασφάλεια και τη γη μας. Θα απαντήσουμε σοβαρά και με σφοδρότητα, χωρίς περιορισμό», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Αλί Μπαχρεϊνί, ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη.

11.00 Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν την πρωτεύουσα του Ιράν από το βράδυ της Τρίτης, χτυπώντας μια εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για φυγοκέντριση ουρανίου και μια άλλη που κατασκευάζει εξαρτήματα πυραύλων. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό αναχαιτίστηκαν 10 πύραυλοι κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς μειώνονται τα μπαράζ αντιποίνων του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στη σύγκρουση θα διακινδύνευε έναν «ολομέτωπο πόλεμο στην περιοχή».

Μια ιρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα την Ουάσινγκτον ανέφερε ότι τουλάχιστον 585 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 239 αμάχων, έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1.300 έχουν τραυματιστεί.

Καταστήματα έχουν κλείσει σε όλη την Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένου του φημισμένου Μεγάλου Παζαριού, καθώς οι άνθρωποι περιμένουν σε αγωγούς βενζίνης και γεμίζουν δρόμους που οδηγούν έξω από την πόλη για να ξεφύγουν από την επίθεση.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει περίπου 400 πυραύλους και εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αντίποινα που έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 24 ανθρώπους στο Ισραήλ και έχουν τραυματίσει εκατοντάδες. Ορισμένοι έχουν πλήξει πολυκατοικίες στο κεντρικό Ισραήλ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές, και οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής έχουν επανειλημμένα αναγκάσει τους Ισραηλινούς να τρέξουν στα καταφύγια.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Ουάσινγκτον, όπου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρχικά αποστασιοποιήθηκε από τις ισραηλινές επιθέσεις, αλλά υπαινίχθηκε μεγαλύτερη αμερικανική εμπλοκή, λέγοντας ότι θέλει κάτι «πολύ μεγαλύτερο» από μια εκεχειρία. Οι ΗΠΑ έχουν στείλει περισσότερα πολεμικά αεροσκάφη στην περιοχή.

https://www.huffingtonpost.gr/entry/paradose-anee-oron-toe-iran-apaitei-o-tramp-ma-den-tha-skotosoeme-ton-chamenei-pros-to-paron_gr_685245dfe4b038d013e2cb21